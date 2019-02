Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 505. 12 de junio de 1997.

Un trío muy peculiar ilustra la tapa de este número. El ministro del Interior Carlos Corach, Alberto Kohan, secretario general de la presidencia y el ex cuñado de Menem, Karim Yoma. Con una frase que muy típica y que se vuelve a escuchar cada tanto, sobre todo en época de elecciones.

Enrique Kedinger abre este ejemplar escribiendo “Club de negocios rápidos”. 1999 estaba ahí nomás y había que actuar velozmente para hacer caja. Mendez hizo todo lo posible para lograr la re reelección pero no pudo. De ahí el subtítulo de la nota: “Quedan menos de dos años para hacer diferencia y salir a tiempo”.

Con dibujos de Ceo, “Humor” presenta “¡Mauro real!”. Doble página a color para mostrar el backstage de un programa bizarro, de mal gusto pero con rating. Samantha, Natalia, Cúneo Libarona, Yayo Cozza, la Momia y un zoológico humano espantoso que –salvando ciertas distancias y cambiando personajes- se mantiene. Todavía Mauro no se había peleado con Samid.

Oscar Muiño hace en este número un poco de historia recordando los 50 años del lanzamiento del Plan Marshall: “El día que nos tiraron por el tobogán”. Muiño expone que “El plan Marshall marcó el fin de la prosperidad argentina”.

Nueva investigación de “Humor”: “Secretos de la venta de armas”. Hay una nueva entrevista a Lampos Cantardji, ex distribuidor comercial de Fabricaciones Militares. Las pruebas eran contundentes pero, como todos sabemos, no pasó nada.

Alfredo Grondona White enumera: “Las cosas de uso obligatorio que nos hacen gastar plata”. Compactadoras, matafuegos, generadores de emergencia, cinturones de seguridad, la verificación de los coches (lo que ahora se conoce como revisión técnica vehicular y la nueva reglamentación sobre ascensores. Todo bien pero hay que ponerse.

“Cuando la Iglesia se queda con vueltos”. Daniel Enzetti investiga sobre una financiera del Obispado de Venado Tuerto que funcionaba a mediados de los ‘80 en esa localidad y que dejó el tendal de danmificados. Como los bienes de la Iglesia son “inembargables” según dictaminó la (in)justicia, nadie pudo cobrar un peso. Hay declaraciones de Miguel Salcido, uno de los estafados, y de Emilio Corbiere, especialista en la institución que dice: “Los aportes del Estado a la Iglesia son enormes”. Se hace mención al caso Paul Marcinkus, arzobispo colaborador directo del Papa Juan Pablo II, protagonista en 1982 de uno de los mayores escándalos financieros del Vaticano.

El mismo Enzetti, y ya en “Picadillo Circo” informa las alternativas del “Primer Festival Argentino de Cine y Video Documental”, a desarrollarse en el Teatro Roma de Avellaneda, Buenos Aires, entre el 1º y el 6 de julio de 1997. Las actividades iban a ser coordinadas por el “Encuentro de Documentalistas del Instituto de Arte Cinematográfico”. Entre los organizadores estaba Salvador Sammaritano, legendario hombre del cine que durante décadas estuvo al frente de “Cine Club”.

“Primer Final” para “El Yeite Ilustrado” de Carlos Nine. Comenzaban a despedirse las historias reflejadas por el gran ilustrador devenido en autor. Luego comenzaría su última obra para la revista: “Vulgata”.

Dos noticias importantes en “Las Páginas de Gloria”: La visita de Morphine y el regreso de Peter Hammill en su cuarta visita a Buenos Aires.

Lo mejor de este ejemplar: Lila Pastoriza cubre el Encuentro de Mujeres desarrollado en San Juan. 8.000 mujeres “debatieron los temas que hacen a sus vidas”. Por supuesto, hubo presiones de la Iglesia, marchas pro vida, pero nada hizo callar las voces participantes.

Cristian Sirouyán escribe en “La ciudad desnuda”: “Calores que matan – Aumentan las intoxicaciones con monóxido de carbono”. Había crecido el número de víctimas por combustión incompleta de estufas, calefones y hornos. No se hacían campañas de prevención. “Humor” entrega una serie de “Consejos en el aire” para evitar o prevenir desenlaces fatales.

En la misma sección. Meriem Choukroun escribe “Hombres de ley”. Pese al enojo del Jefe de Gobierno porteño Fernando de la Rúa, los concejales habían votado una ordenanza para que los gays puedan ir a albergues transitorios como “cualquier hijo de vecino”. El electo intendente de la Capital Federal expresó su disgusto pero no vetó la disposición. En octubre de 2018 la legislatura aprobó el ingreso de tríos y parejas swingers.

“(...) El país supo que sus consignas maléficas no embrujaban a nadie: ni ‘Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’, ni ‘Defendamos la vida contra la amenaza del hambre y del desempleo’ provocaron el desmayo colectivo ante el anunciado aluvión demencial. En todo caso sí quedó claro que sus reclamos eran diferentes de los esgrimidos por el millar de personas –entre mujeres, sus esposos, novios e hijos- que nutrieron la paqueta columna de la marcha conservadora por las calles de San Juan. (...)”

“Encuentro de mujeres en San Juan – ¿Las brujas a la hoguera?” (Fragmento). Por Lila Pastoriza. Revista Humor Nº 505. 12 de junio de 1997.

“No se puede ir contra la naturaleza, sobre todo cuando se atenta contra el órden que el Creador ha establecido para con las relaciones humanas”.

“El derecho a ser esposa de un hombre ahora y para siempre debe tener un carácter de inviolabilidad”

“El derecho a que los hijos sean fruto de una concepción motivada por una unión amorosa sin postergaciones ni interferencias químicas no debe admitir discusión alguna”.

“Los impulsos fisiológicos también tienen su mecánica propia marcada por el Creador. Alterada esa mecánica o ese ritmo, entran a tallar factores recesivos, unos que dan lugar a desórdenes sexuales (...) Se da lugar a los instintos sin intervención del espíritu (...) (Los impulsan) desde la pornografía hasta la droga...”.

“No quisiéramos que las ventajas saludables que genera la castidad sean conocidas y aceptadas demasiado tarde”.

“Reflexión semanal”. Por Monseñor Di Stéfano. Diario de Cuyo. 1º de junio de 1997. Citado en “Encuentro de mujeres en San Juan – ¿Las brujas a la hoguera?”. Por Lila Pastoriza. Revista Humor Nº 505. 12 de junio de 1997.

“A muchas voces”. Recuadro. “Encuentro de mujeres en San Juan – ¿Las brujas a la hoguera?”. Por Lila Pastoriza. Revista Humor Nº 505. 12 de junio de 1997.

Las nuevas señales de Vialidad Nacional. Revista Humor Nº 505. 12 de junio de 1997.