Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 503. 14 de mayo de 1997.

Con la muy nostálgica -hoy- imágen de los celulares de aquella época, la tapa de "Humor" de este número muestra al cada vez mas comprometido por la muerte de José Luis Cabezas, el empresario postal Alfredo Yabrán.

Yabrán -que siempre había estado en las sombras- tuvo que salir a dar explicaciones luego del crimen del fotógrafo. Fue la perdición para alguien cuyo fuerte era, precisamente, el anonimato para desde ahí hacer sus negocios. Hizo un raíd mediático por casi todos los programas, dio sus explicaciones, pero su suerte ya estaba echada. La foto que en la playa le tomó Cabezas lo había sacado de la oscuridad. El posterior enfrentamiento con el ex ministro Cavallo fue otra estocada. La muerte de José Luis fue el golpe final. No pudo convencer a nadie que él no tenía nada que ver. Solo faltaba el desenlace.

Oscar Muiño toma, igual que en el número pasado, el mando de la nota editorial. Una de las últimas joyas de la abuela había sido rematada. Nos referimos al Banco Hipotecario. Por 113 a 100 votos el gobierno había logrado su propósito. Tras un escándalo con golpes incluídos en el que no se sesionó por falta de quórum, la oposición en la segunda oportunidad se sentó obediente en sus bancas para que el menemato lograra su propósito. "La bofetada de los tres mil millones" es el título del artículo y Muiño no solo carga las tintas sobre el oficialismo sino sobre la UCR y el Frepaso, principales partidos opositores que mansamente dieron quórum para que se sancione la privatización. Esos tres mil millones iban a ser aplicados para la campaña electoral. Nada de obras, ni escuelas. Remate puro.

Ceo dibuja: "Duhalde inaugura, Chiche significa...votos - Se viene Chichita, una pasión". El gobernador de Buenos Aires no iba a escatimar medios para el triunfo de su señora, pero el huracán "Graciela" (Fernandez Meijide) finalmente lo impidió. Se había confirmado finalmente que "Chiche" sería candidata y Carlos Guarnerio escribe una serie de interrogantes ("las preguntas duhaldistas"). A modo de ejemplo dejamos una: "¿Provincia medi-tárranea o provincia medi-eval?".

Honor de exportación: "Los dibujantes ya tienen su propio club - Nació la Asociación Iberoamericana de Humoristas Gráficos". El embajador argentino de dicho club con sede en México era Sergio Langer que ilustra la nota de dos páginas con sus ya clásicos dibujos. Felicitaciones.

Otra de Ceo con el apoyo (según reza la firma final) del clandestino Tomás Sanz: "En Córdoba no quieren niñas en el Colegio Monserrat - ¿Enseñanza media o edad media?. F.S. (Fernando Sanchez, en su retorno a la revista) apunta un breve glosario "No saben lo que se pierden". Digamos que el Colegio Monserrat se fundó en 1687 y que a partir del ciclo lectivo comenzado en 1998 se aceptó que sea mixto. Coincidimos con F.S.: "No saben lo que se pierden" (o perdieron).

Investigación "Humor": "Violencia y represión: El archivo de la COFAVI - Los chicos de las balas". Un informe de la Comisión de Padres y Familiares Víctimas Inocentes de la Violencia Policial, Judicial e Institucional al que tuvo acceso Humor acerca de causas en trámite, y otras a punto de ser tratadas en próximos juicios a supuestos responsables. Se detallan 22 casos de muertos por la violencia estatal.

Alfredo Grondona White realiza un test: "¿Que clase de no solidario es usted?". Subtitula el Maestro: "La calle está dura y cada uno se rasca para adentro". Las preguntas A,B y C de AGW se remiten a casos que van desde el atropello de un taxi a un peatón siendo Ud. justo el pasajero; el ascenso que le toca por el despido de un compañero de trabajo, la sospecha que entraron chorros en lo del vecino ausente; encontrar una billetera, colaborar con una escuela o con víctimas de algún temporal o ayudar a ciegos o ancianos. "Si Ud. marca mayoría de respuestas 'C', ¡felicitaciones, es Ud. un no solidario de lujo!".

Federico Mittelbach y otra nota sobre el padre de la patria y -por supuesto- espíritu sanmartiniano: "1820: San Martín en Perú - Humanidad aún con los enemigos". La reproducción en fragmentos de una serie de cartas del General muestra no solo su lado militar sino su lado humano.

Algo muy común -otra vez- es el título de una investigación de Juan Pinetta: "Documentos, por favor". Lejos todavía de la digitalización actual, el gobierno menemista pensaba lanzar en 1998 nuevos DNI. La licitación estaba próxima pero existía un a denuncia penal contra el ministro del Interior Corach por violar la ley de Contabilidad. La idea era aunar en una sola licitación todos los pasos: confección, distribución, informatización en pasos fronterizos y en el Registro Nacional de las Personas e impresión de los padrones electorales. Una de las empresas oferentes era Ciccone Calcográfica (para la impresión). Otra era Boldt y OCA (de Yabrán todavía) se anotaba para la distribución. El diputado por el Frepaso Juan Pablo Cafiero era uno de los denunciantes. Bien puede aplicarse aquí el lema "Todos para uno, uno para todos".

Mas malas noticias. Informe de Daniel Enzetti comenzando "Picadillo Circo": "Privatización de Radio Municipal - Por un puñado de dólares". El Jefe de Gobierno Fernando de la Rúa comenzaba a no cumplir sus promesas de campaña. Y pese a que había prometido que la onda de la ciudad de Buenos Aires no se iba a privatizar terminó avalando el pase a manos privadas de la frecuencia. Un grupo empresario en el que estaban Marcelo Tinelli, Daniel Hadad, el ex ministro rematador de Menem, Roberto Dromi y el abogado Oscar Salvi habían sido los ganadores para comenzar a manejar la radio en el 750 del dial a partir de 1998. Radio Municipal con ese nombre seguiría existiendo pero en el 1110 de la sintonización (ex Radio Argentina) con un alcance mucho menor.

"Es solo otro disco de rock - Spinetta y el paraíso" es la nota estrella de "Las Páginas de Gloria". Después de dos años de demora se editaba por fin el CD doble "Spinetta y los Socios del Desierto". El Flaco no transó y el disco se publicó finalmente como él quería. En un recuadro menor Gloria anuncia que se venía la despedida de Soda Stereo. Comenzaban las giras finales hasta llegar al concierto despedida en River el 20 de setiembre de 1997. "Tomátelo con Soda" es el consejo tranquilizador de la autora de las "Páginas".

Edición Nº 62 de "Humus" y un tema grave tratado por Cristian Sirouyán y Lila Pastoriza: "Denuncian que pacientes trasplantados son conejillos de indias - Cuando el remedio viene cambiado". La reformulación de un medicamento fundamental para los que se encontraban en esa condición dio lugar a una presentación judicial denunciando una maniobra comercial para que forzadamente se tenga que consumir sí o sí ese producto. La ANMAT no sabía ni contestaba. O directamente se lavaba las manos.

En "Pelota" Walter Clos recuerda, a 28 años de su muerte, a José Amalfitani que fuera presidente de Velez Sarsfield desde 1941 hasta su fallecimiento y cuyo estadio lleva su nombre. "¿No habrá ninguno igual?" se pregunta Clos. Ejemplo de dirigente de futbol, podemos afirmar que, visto los ejemplos de las últimas décadas, la respuesta a la pregunta es No. El 14 de mayo en razón de la fecha de su muerte se conmemora el día del dirigente de futbol. Pero nadie, o casi nadie, ha seguido su huella de trabajo y honestidad.

