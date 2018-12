Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 264.

Revista Beatles. Programa Nº 264. Listado de canciones:

1 – Delilah – Tom Jones

2 – Lady Madonna – The Beatles

3 – Those were the days – Mary Hopkin

4 – Jennifer Juniper – Donovan

5 – Tema de Pototo ( Para saber como es la soledad) – Almendra

6 – El mundo entre las manos – Almendra

7 – One – Three Dog Night

8 – Everybody's Talkin' – Harry Nilsson

9 – Albatross – Fleetwood Mac

10 – América – Simon & Garfunkel

11 – Think (Freedom) – Aretha Franklin

12 – (Sittin On') The Dock of the Bay – Otis Redding

13 – BBB Band - Los Shakers

14 – Acostumbro ver TV los martes 36 - Los Shakers

15 – Hey Jude – The Beatles

Emitido el miércoles 5 de diciembre de 2018. 16.00 horas.