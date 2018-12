Rafaela.com

Los Insufribles - Noviembre 2018.

- El feriado de Macri.

- Las respuestas de Macri.

- La caza de brujas de "Clarín".

- Las fechas para las finales Boca-River.

- La versión feminista y con lenguaje inclusivo de "El Principito".

- La bendición al diputado Olmedo.

- El muro electrónico del diputado Olmedo.

- La campera amarilla del diputado Olmedo.

- Todo lo haga, diga, piense, intervenga y tenga que ver con el diputado Olmedo.

- El diputado Olmedo.

- El dolobu de la publicidad de Toyota Hilux que dice "Que me vea impecable no siginifica que no me meta en el barro".

- Las prepagas que te persiguen para afiliarte y cuando les decís la edad huyen despavoridos.

- Los Bolsonaro argentinos.

- La Sra. Nolasco Highton.

- El Sr. Cormillot.

- El público visitante de Macri.

- La reelección de Macri.

- Los tips de ahorro de la Secretaría de Energía.

- El bono de la CGT.

- La charla laboral de Granata.

- El cargo "Coordinadora de Detección y Seguimiento de Necesidades Críticas de Dirección de Asistencia Crítica dependiente de la Dirección Nacional de Emergencia de la Subsecretaría de Abordaje Territorial en el ámbito de la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo".

- Los premios FOPEA 2018.

- Los que repiten como un mantra el sonsonete de los 70 años.

- Los fabricantes de jeans rotos y desflecados.

- La moda de usar los jeans rotos y desflecados.

- Los jeans rotos y desflecados.

- Las tiras de los bidones de agua que apenas los agarrás se cortan.

- Los que llaman para cobrar justo el día que estás sin sistema.

- La Sra. Genise.

- El Sr. Andrade.

- El asado de obra de Macri.

- El aerosol para la calvicie de Macri.

- Las comparaciones de Vidal.

- El vaso de Barreto.

- El cargo "Coordinador de la Coordinación de Fortalecimiento de la Cultura Organizacional de la Dirección de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de la Subsecretaría de Planificación de Empleo Público de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización".

- La cuenta regresiva en los canales para el comienzo de Boca - River.

- Las previas kilométricas en los canales para el Boca - River.

- Los foules de Pablo Perez.

- Los que ante cada amenaza de tormenta te dicen que van a caer piedras.

- Los que mirando el celular te dicen cada cinco minutos hora y porcentaje de probabilidades de lluvia.

- El mensaje "Disculpe, en este momento no se puede efectuar la transacción" de la Home Banking del Banco Macro.

- Los que se sacan las zapatillas sin desatar los cordones.

- La Sra. Arnozis.

- El Sr. Noriega.

- La fiesta de Macri.

- El hermano de la vida de Macri.

- El éxodo porteño de Patricia Bullrich.

- El enojo de los radicales.

- La gala de "Gente".

- La publicidad de Uber, "Juntos en el viaje".

- Los choreos de Nik.

- Las publicaciones de Nik.

- Todo lo que declare, haga, dibuje y tenga que ver con Nik.

- Nik.

- Los envases de los pañuelos descartables que te hacen demorar horas para sacar uno.

- La voz acelerada de los locutores al final de una promo radial.

- La revista "Forbes".

- La Sra. Pazos.

- El Sr. Costantini.

- La bestia de Macri.

- La “Bestia” de Trump.

- El francés de Michetti.

- El nuevo slogan de campaña “La economía repunta en marzo”.

- Los que tienen como única preocupación la imagen argentina en el exterior.

- Los comentarios tipo “Videla organizó un Mundial y no voló una mosca” tras la suspensión de River-Boca.

- Los que te dicen que ahora que acá se hizo el G-20 se arregla todo.

- El homenaje de la legislatura porteña a “Polémica en el bar”.

- La tapa genética de “Caras” con Gimenez, Legrand, Salazar, Marley, Mendoza y párvulos.

- La manija a la película de Freddie Mercury.

- Los terraplaneros.

- La Superfinal en Madrid.

- El G-20 en Buenos Aires.

- El Sr. Dominguez.

- La Sra. Bullrich Luro Pueyrredón.