Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 488. 16 de octubre de 1996.

Debut oficial -ahora sí- de Luis Gaspardo como autor de las tapas de "Humor". Figurando su nombre en la portada tiene la misión de retratar a Guillermo Cópola con traje a rayas producto de su detención por el escándalo del famoso járrón. El juez federal de Dolores Hernán Bernasconi había ordenado la medida. Comenzaba un proceso teñido de dudas, sospechas y que nunca quedó del todo claro. Cópola se enfrentaba a una condena por tráfico de drogas que podía llegar a 20 años pero terminó zafando si bien estuvo algún tiempo preso. Bernasconi fue destituído y siempre sostuvo que su mayor pecado fue avanzar contra gente muy vinculada al poder político de la época señalando la amistad entre "Guillote" y el secretario privado de Menem, Ramón Hernandez. Como quiera que sea en octubre de 1996 el caso recién comenzaba.

Hubo una conmoción total en el pueblo de Dolores (provincia de Buenos Aires) con la detención de Cópola. Ya había sido noticia esa localidad en el verano por tener que presentarse a declarar en el juzgado de Bernasconi Charly García por su famosa declaración en un caótico concierto en Villa Gessel "Mejor que sol sin drogas es drogas sin sol". La atención ahora era mucho mayor. El comienzo del ejemplar, con idea de Sanz, dibujos de Ceo y "Grabación" de Bernasconi es para "Pueblo chico, merca grande", algo que no debe haberle caído muy bien a los habitantes de esa ciudad.

Otro tema -infinitamente mas serio- es el que trata en su columna política Oscar Muiño: "Se rompió el pacto de silencio - Divorcio Menem-Cavallo: adiós al código mafioso". Fue titular durante semanas en los diarios el fin de la tregua entre el presidente y su poderoso ex ministro. Dice Muiño: "El Gran Secreto ha volado por los aires y empieza una guerra sin cuartel". Finalmente, todo quedó como puro fuego de artificio porque a ninguna de las partes le convenía que la sangre (o sea la corrupción) llegue al río (o sea a Tribunales).

Nueva nota sobre la venta de armas y la voladura de Río Tercero: "No las carga el diablo...". No lleva firma. Tras 23 años de proceso finalmente Menem quedó absuelto el 4 de octubre de 2018. Nos acordamos de la famosa frase de Humor: "La justicia tarda pero no llega".

Un tema que alguna vez tocó Alejandro Dolina en "La decadencia de la amistad" en sus "Crónicas del Angel Gris" es tratado por la dupla Gondona White y Sanz ("mas que hermanos"): "No puede haber amistad entre el hombre y la mujer". AGW y Tomás ofrecen pruebas concluyentes sobre la delicada cuestión tantas veces debatida en programas de televisión, charlas, simposios, etc. Todavía no se conocía en 1996 el llamado "derecho a roce" entre ambos.

Nota sin firma pero de Enrique Kedinger (que en las últimas columnas usaba el seudónimo Erich Von Kedinger): "¿Habrá vida después de la convertibilidad?". Era la pregunta que el autor (y muchos de nosotros) ya nos hacíamos hacía tiempo. La respuesta se dio a fines de 2001 cuando "Humor" ya no existía.

Delicias de las privatizaciones, la del agua en este caso: "Insípida, inodora, incolora...y muy rentable". "Se ahoga" Pablo Kiryluk sobre las desorbitantes ganancias de Aguas Argentinas a costa de los sufridos usuarios.

Primer artículo de "Picadillo Circo" a cargo de Daniel Enzetti con queribles actores de los cuales solo uno queda vivo: "Cinco personajes en busca del teatro - Un día comés faisán y al otro día te comés las plumas". Hablamos de Cipe Lincovsky, Pepe Soriano, Carlos Carella, Alicia Zanca y María Rosa Gallo que tenían el proyecto de una cooperativa de teatro. "Teatro Reabierto" propone que se llame Enzetti recordando aquel hito de 1981 en plena época dictatorial. En la actualidad solo queda en pie Soriano. Carella fallecería a los pocos meses, en mayo de 1997.

Hugo Paredero, en "El jardín de los carozos" comenta la entrega de los Premios ACE a la temporada teatral '95 / '96: "La tercera carátula". Termina su crónica con el ACE a la mejor actríz dramática, Norma Aleandro: "Actriz que supimos conseguir. Y menos mal que premiar también". Paredero había comenzado a encargar también (no lleva firma pero era su inimitable estilo) de la sección "Cambalache".

Gloria Guerrero anuncia: "Del 18 de octubre al 24 de noviembre, la Primera Muestra Multimedia del Rock Nacional - 30 años no son nada y la mirada sigue siendo febril". El lugar era el Centro Municipal de Exposiciones y los organizadores dos legendarios personajes: Pipo Lernoud y Rodolfo García. Todos los nuevos chiches tecnológicos de los '90 estaban puestos a disposición de esta muestra que marcó un hito y de la cual "Las Páginas" ofrece toda la data. Gloria reproduce también un comunicado de Luis Alberto Spinetta denunciando la imposibilidad de editar su disco. Se refiere a "Los Socios del Desierto" que en formato doble recién aparecería a mediados de 1997.

Carlos Guarnerio entrevista a un hombre de impresionante currículum: Enrique Zuleta Puceiro, mucho mas que un encuestador. Politólogo, Consultor, Profesor de la Universidad de Buenos Aires, Director de la Maestría en Investigación de Opinión Pública del Instituto Patricios, etc, etc. No hay un tema fijo. El título del reportaje es "La aldea se ha vuelto globo o el globo se ha vuelto aldea".

Suplemento "La ciudad desnuda" y Cristian Sirouyán escribe "En Quilmes, hormigón sobre el verde - Cementerio de árboles" con una fuerte ilustración de Patricia Breccia. "Esta vez son los hipermercados. Mañana, la apuesta inmobiliaria". Además, un informe sobre peces muertos en la costa del Río de la Plata a la altura de Berazategui y Quilmes". Una buena: "Se viene las bicis" referida a la hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En "Pelota", Tomás Sanz analiza la victoria de la Selección sobre Venezuela por las Eliminatorias Francia '98 y en la sección "Ese lunar que tienes..." aparece Luis Brandoni contando como se había quedado dormido en plena obra de teatro. En la actualidad Brandoni tiene un lunar mucho mas grande, en relación con sus declaraciones políticas. Mas que lunar, manchas totales por todo el cuerpo.

