Rafaela.com

Cronología Hum®

Tapa Revista Humor Nº 487. 2 de octubre de 1996.

Ilustración: Luis Gaspardo

Debut no oficial en las portadas de Hum® del dibujante santafesino Luis Gaspardo. Se agrega a la no muy extensa lista de privilegiados autores de tapas de "Humor": Andrés Cascioli, Carlos Nine, Sergio Izquierdo Brown y, muy ocasionalmente, Eduardo Campilongo (Ceo). Ya venía participando desde hacía algunos números y sus dibujos tenían (y tienen) un sello absolutamente personal. Gaspardo creía haber alcanzado el cielo con las manos cuando lo convocaron de La Urraca pero los tiempos ya eran muy difíciles.

Según nos enteramos por el libro de Diego Igal sobre la revista (aparecido en 2013) Gaspardo dibujó muy ilusionado la tapa y cuando fue a mostrársela a sus superiores, éstos (Cascioli seguramente) le dijeron que no valía le pena esmerarse tanto porque iba a ir con un tomatazo arriba. Gaspardo tiene el honor (por llamarlo de alguna manera) de mostrar desde las portadas todo el escándalo del jarrón de Cóppola y las aventuras de Natalia y Samantha que se vendrían a partir de la próxima edición.