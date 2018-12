Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 262.

En Revista Beatles hacemos la última entrega del año con la música de 1970. Tiramos la casa por la ventana con Génesis, Derek and the Dominos, Mutantes, Manal y Creedence. Mas Jam Sessions con Beatles y George Harrison y un final a todo Bossa'n' Beatles con la gran Rita Lee.

Revista Beatles. Programa Nº 262. Listado de canciones:

1 – Looking For Someone – Génesis

2 – Stagnation – Génesis

3 – Elena – Manal

4 – It's Johnny Birthday – George Harrison

5 – Plug Me In – George Harrison

6 – Why Does Love Got To Be So Sad? - Derek and the Dominos

7 – Chäo de Estrelas – Os Mutantes

8 – Have You Ever Seen The Rain? - Creedence Clearwatewr Revival

9 – Improvisation Jam – The Beatles