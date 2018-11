Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 486. 18 de setiembre de 1996.

Tapa insulsa todavía dibujada por Cascioli (¿es Cascioli?). Es el preludio para dar lugar al dibujante santafesino Luis Gaspardo, que sería el responsable de realizar la portada por aproximadamente un año y medio.

Uno de los muchos juegos de palabras con el apellido Menem se refleja en la tapa tras la protesta ideada con un apagón nacional entre las 20 y las 21.00 horas. La pomada "Gimenem" estaba hecha idem. La primera página precisamente es para dar las "Cifras definitivas sobre el apagón" adornadas con dos dibujos del legendario Jericles (uno muy actual).

"La ciudad desnuda" a cargo de Lila Pastoriza da cuenta sobre como venía la Constituyente porteña. "Con el diablo en el cuerpo" se titula la nota y tiene que ver con lo que se estaba debatiendo en la misma. Temas urticantes tanto ayer como hoy. Lila escribe en el copete: "Hay quien dice que, entre tanto azufre, está alumbrando una Constitución de avanzada". Los mismos que hoy se oponen a derechos reproductivos, salud, educación, etc. se oponían en 1996. Como ejemplo ponemos a Patricia Bullrich.

Jesús Rodriguez, del partido que hoy integra la alianza gobernante, decía en 1996, entrevistado por Carlos Guarnerio: "Menem prefiere los intereses a las convicciones" y agrega: "La mano invisible del mercado que imaginó Adam Smith...Esa mano en la Argentina tiene artrosis. Plata dulce para pocos, que finalmente se transforma en plata amarga para todos". ¿Y ahora Jesús?, ¿que opinás ahora?.

Grondona White y Sanz se adelantan a los tiempos por venir y hacen "Ahora los teléfonos pueden hacer de todo". ¡Y lo hicieron antes que pudieran filmar, sacar fotos, mandar audios, navegar por la web, etc.!. En esa época se imaginaban "Conexión Internet con la pizzería". Notable.

Un regreso inesperado pero celebrado. Tras haber escrito su última nota en "Humor" hacía mas de 13 años (Nº 99, febrero 1983), vuelve a escribir Jorge Garayoa, quien de todas maneras seguía vinculado a La Urraca a través de libros de su autoría que le editaba la Editorial. "Cuando Tribunales es un barrio cínico" se titula la nota y da cuenta de la persecución judicial sufrida por la Escuela de Yoga de la que él era alumno. Un tema que Hector Ruiz Nuñez y su equipo de investigación había tratado en el Nº 411 de junio de 1994. Para que se entienda de que trataba la causa transcribimos el párrafo que pusimos en ese ejemplar:

"Un polémico fallo dictado por el juez Mariano Bergés que acudió a la arcaica figura de "Corrupción de mayores" para el caso de una escuela de yoga da pie para la columna de Hector Ruiz Nuñez titulada "El sexo judicial - Como hacer el amor sin que lo metan preso". Con investigación de Alejandro Lamothe y citando una extensa bibliografía de la cual se sirvió para realizar el informe, Ruiz Nuñez analiza un fallo que sentaba un antecedente muy peligroso". Garayoa habla de la "República Judicial Bananera". El nuevo y último periplo de Garayoa por Humor duraría cuatro o cinco números.

Daniel Enzetti entrevista a Beda Docampo Feijoó (autor y director) y Paulina Rachid (protagonista) a propósito del estreno (el jueves 19 de setiembre de 1996) de la película "El mundo contra mi", en la que también participaron Mirtha Busnelli, Luis Brandoni, Carolina Papaleo, Gustavo Garzón, Daniel Fanego, Jorge Marrale, Pablo Rago, Maurice Jouvet, Irma Córdoba y Fabiana Cantilo entre otros. "El film (...) bucea en la falta de respuestas y expectativas de la juventud actual frente al desempleo, la cultura de la estética y la ausencia de sueños". Docampo Feijoó dice "por algo escribí el guion ahora, en 1996", refiriéndose a la política menemista. Un film para volver a ver en estos tiempos.

Debut de una nueva mini sección: "Ese lunar que tienes...". Distintos personajes (actores principalmente) cuentan algún muerto en el ropero que tienen de sus años de trayectoria. El que inaugura el espacio es Oscar Martinez hablando de una película inconclusa que databa de 1986 y cuyo protagonista era el modisto Paco Jamandreu. El firmante de "Ese lunar..." era Arribato Zampanó. Un seudónimo de no sabemos quien. Nuestra intuición nos hace suponer que se trata de Hugo Paredero, pero no tenemos pruebas.

"Edición Especial Oldies" en "Las Páginas de Gloria". Viejas glorias llegaban a Argentina. Electric Light Orchestra en el Teatro Opera y Los Jaivas en el Teatro Municipal General San Martín. Algo también de "Compactos recordables" como "You Wanted The Best!, You Got The Best!!", recopilación de Kiss editada por el sello PolyGram y "Divididos" con una edición de inéditos a cargo del mismo sello.

10 meses después de la explosión, "Humor" comienza una investigación sobre Río Tercero. Lo hace con una entrevista a Lampros Cantardji quien por mas de 20 años (hasta 1991) fue distribuidor exclusivo de Fabricaciones Militares y formula por primera vez la gran pregunta: "¿Por que estalló Río Tercero?". "Revelaciones sobre venta de armas, manejos sospechosos y la liquidación de un organismo estatal - Arde Fabricaciones Militares...y explota Río Tercero" es el título. La nota involucra también el negocio de la venta de armas. La serie continuaría sabiéndose finalmente que fue un atentado. El artículo -una pena- no lleva firma. Los que vendrían tampoco, limitandose a poner: "Investigación: 'Humor' ".

Jericles. Revista Humor Nº 486. 18 de setiembre de 1996.

"(...) No nos empecinamos en este tema solo por entender la necesidad de la asunción consciente de la maternidad o por el derecho de una sexualidad plena. Lo hicimos, sobre todo, porque se trata de una cuestión de equidad social. La imposibilidad de acceder a la información y a las prestaciones que posibilitan el ejercicio de los derechos reproductivos cuesta a las mujeres de los sectores desprotegidos una muerte diaria por aborto clandestino. Ellas, a diferencia de nosotros, las que sí accedemos, pagan con su vida lo que el Estado debería garantizar. (...)".

"Imperialismo anticonceptivo en acción" (Fragmento). Declaraciones de Liliana Chernajovsky (Frepaso). "Con el diablo en el cuerpo". Por Lila Pastoriza. Revista Humor Nº 486. 18 de setiembre de 1996.

Publicidad "Cazador - Archivos secretos". Contratapa Revista Humor Nº 486. 18 de setiembre de 1996.