Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 261.

En el Programa Nº 261 de Revista Beatles instauramos el Dia Mundial de la Zapada: George Harrison y sus Apple Jam; Los Beatles y "My Imagination", una joya de las "Get Back Sessions"; León Gieco y sus amigos cantan a la rata Laly. Y para paladares exquisitos, un comienzo con la magia de Jethro Tull.

Revista Beatles. Programa Nº 261. Listado de canciones:

1 – Son - Jethro Tull

2 – To Cry You A Song - Jethro Tull

3 – Play in a Time - Jethro Tull

4 – Chameleon - Creedence Clearwater Revival

5 – Doña Laura – Manal

6 – Out of the Blue – George Harrison

7 – My Imagination – The Beatles

8 – La rata Laly – León Gieco