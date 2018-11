Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 483. 7 de agosto de 1996.

Primera tapa de la era pos Cavallo. Después de tres años de enfrentamientos solapados, intrigas palaciegas e internas poco o nada disimuladas, el viernes 26 de julio de 1996 finalmente Menem relevó de su cargo de ministro de Economía a Domingo Cavallo. El reemplazante elegido fue Roque Fernandez, un economista ortodoxo -según la City- que seguiría el ruinoso modelo económico.

La portada es elocuente: Menem con una remera que recuerda la campaña del verano "Sol sin drogas" pero con la inscripción "Sol sin Mingo" y su "Lucha contra la Mingodependencia". En el comienzo del ejemplar con idea de Guarnerio y dibujos de Ceo se muestran en tres páginas las "Terribles confesiones del Presidente" y su declaración: "Trato de salir del infierno de la Cavallodependencia".

Oscar Muiño, sobre el tema excluyente de la quincena, escribe "El gobierno de Rodriguez y Fernandez". Hace referencia al Jefe de Gabinete y nuevo ministro de Economía y sus apellidos comunes. Y dice "Un anhelo acariciado...La del Mingo fue la decapitación soñada desde siempre". Menem ya no tenía quien le haga sombra en el gobierno.

Otra visión tiene el columnista económico Enrique Kedinger. Para él "Sin Cavallo, Menem queda pegado a una convertibilidad barranca abajo" y titula "Chau a la presidencia vitalicia". Fue otro de sus tantos aciertos que se comprobaron con el paso del tiempo.

Carlos Guarnerio -nuevo hombre orquesta de la revista y creador del espectáculo teatral unipersonal "Haciéndose la del monólogo"- entrevista al "filósofo y trabajador" Tomás Abraham. "El mundo no engaña, engañan las ilusiones". Ya para 1996, Abraham mostraba un currículum impresionante que, de todas maneras, no es garantía de envejecer bien ideologicamente hablando (y si no vean a Alejandro Rozitchner). El reportaje es extenso (cuatro páginas) pero muy interesante.

Daniel Enzetti y un informe sobre los "Hospitales fantasma" del gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. Duhalde inauguraba mucho pero la mayoría eran cáscaras semi vacías practicamente inutilizables. Publicidad a granel y aprietes a profesionales cuando correspondía completaban el deprimente cuadro. Nada nuevo bajo el sol.

Reaparece un histórico en "Humor". El charrúa Jorge Barale acompaña a Alfredo Grondona White para hacer "Olores artificiales para pescar giles". Los japoneses -cuando no- habían descubierto "que los olores motivan o inhiben la conducta". Es por eso que Barale y AGW imaginan diversas fragancias para engañar o desmotivar desde visitas indeseables a maridos desenfrenados sexualmente. También para atrapar incautos en fondas de mala muerte como si fueran restaurantes 5 estrellas.

Buena nota de Lila Pastoriza: "Seguridad para todos - ¿Y si somos vigilantes con la cana?". Con datos del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), Lila muestra estadísticas cuyo objetivo es "profundizar un abordaje diferente que priorita conocer la cultura y la organización policial para ir avanzando en el logro de 'pequeñas garantías' ". Pastoriza expresa que el CELS "ha dado un trascendental paso adelante".

Pablo Kiryluk dedica parte de su tiempo a la flamante novedad: "Pirados en Internet - Navegando en el Cambalache". Vale la pena transcribir el copete: "Conectarse a Internet le permitirá llenar su tiempo de ocio con vivificantes e instructivas charlas a través de su computadora: Desde como construir una auténtica y primorosa bomba con explosivo plástico hasta la mejor forma de cultivar algún yuyito psicodélico en el balcón de su casa". Si bien en 1996 no había ni la décima parte de las Páginas Web que hay ahora, ya existían suficientes como para adentrarse en temas como "Sexo" (y sus distintas categorías), "Drogas" (Idem), servicios varios y hasta un grupo llamado "Visitantes alienígenos". "Si Discepolín viviera, estaría conectado", concluye Kiryluk.

Daniel Enzetti, ya en "Picadillo Circo" escribe "Historia de castings - Rumbo a la fama". Enzetti muestra los secretos de las pruebas, de uno y del otro lado del mostrador. Hay entrevistas a personajes involucrados en ese mundo y Langer, siempre con su cáustico estilo, ilustra con un par de dibujos el informe. En "Todo el año es carnaval", Silvia Itkin dedica su página al inefable Samuel "Chiche" Gelblung que conducía por Canal 9 el programa "Memoria".

Con el título "Otra vez - La Marabunta", Gloria Guerrero anuncia lluvia de conciertos en Buenos Aires. Se venían para agosto nombres tan disímiles como Skid Row, Biohazard, Yngwie Malmsteen (el impronunciable), Dead Can Dance y los españoles Héroes del Silencio. El Estadio Obras y Dr. Jeckyll los lugares elegidos.

Edición Nº 55 de "Humus" con un informe de Cristian Sirouyán: "Represas que inundan - Mas catástrofes anunciadas". El nuevo negocio del menemato era el Paraná Medio y se lo pretendía hacer pese a las protestas de los habitantes del Litoral. "Gran parte de nuestros embalses cada vez embalsan menos y dañan mas". Además, Meriem Choukroun y Lila Pastoriza tratan el tema de una intoxicación mortal en Quilmes. La víctima fue una niña y "Humus" se pregunta "¿Quien fabrica alimentos que matan?".

Tomás Sanz, en "Pelota" analiza la derrota argentina a manos de Nigeria por los Juegos Olímpicos de Atlanta que le valió a la selección de Passarella la medalla de plata. Además del socarrón título ("Passarella cobró en negro"), Sanz se pregunta "¿Y el futbol atorrante?". En definitiva, otra decepción. Walter Clos en su columna habla de "Los sacrificados" dirigentes de futbol.

