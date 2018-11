Rafaela.com

¿Qué futuro le espera a la selección argentina de fútbol en los próximos años?

Hay que tener en cuenta que los años dorados del fútbol argentino se disiparon hace años, puede que una década, desde que Marcelo Bielsa dejara la dirección técnica del equipo nacional, siendo éste el último en estar a cargo de la selección por más de un lustro. Por otro lado, el equipo no consiguió retener un buen legado que pasara de entrenador a entrenador y así mantener la fuerza que el equipo nacional se merece en los campeonatos internacionales. El último ganado fue en 1993 cuando los argentinos levantaron la Copa América. Veamos a continuación la trayectoria reciente y el futuro que puede esperar al conjunto celeste y blanco.

La selección en el Mundial de fútbol de 2018

Tras el desastre en el Mundial de Fútbol celebrado el pasado verano en Rusia, el conjunto argentino no pudo imponerse a Francia, que finalmente pasó a la siguiente ronda de partidos anotando 4 goles. Argentina quedó eliminada del Mundial en la ronda de 16 equipos, un golpe duro para el equipo nacional liderado por uno de los iconos del fútbol mundial contemporáneo como es Lionel Messi. Aunque cabía de esperar que Argentina no llegaría muy lejos al quedarse segunda en su grupo con tan sólo 4 puntos cuando el primer puesto lo ostentaba Croacia con 9 puntos en total. Esta crisis deportiva ya venía de lejos y no se “cocinó” en los 90 minutos que duró el partido, entre algunos de los temas que influyen en esta crisis fue la muerte de Julio Grondona y su consecuencia, una lucha para ver quien llegaba a ocupar el cargo de dirigir la AFA además de la suspensión de pagos a jugadores que supuso una parada en los torneos locales.

Un futuro incierto para la albiceleste

El descalabro que está sufriendo la selección albiceleste y el mal ambiente creado por no encontrar un director técnico adecuado está haciendo mella entre los jugadores del equipo y sus seguidores más entusiastas. Edgardo Bauza entró en 2017 para dirigir al equipo, pero tras 251 días fue sustituido debido al bajo rendimiento. Bauza fue reemplazado por Jorge Sampaoli que comenzó su andadura con la selección en un momento clave para ir escalando en posiciones y hacerse fuertes para afrontar el Mundial de Rusia. Tras lo comentado anteriormente, Sampaioli fue destituido por el último director técnico, Lionel Scaloni. Con Scaloni se están viendo resultados en encuentros con otros países (como los 4 goles a favor contra Iraq o los 3 marcados contra Guatemala) pero todavía resulta difícil saber en qué dirección irá la selección con el nuevo director técnico .

Aunque la albiceleste intenta levantar cabeza con Scaloni ¿veremos a la selección argentina empoderarse y hacer frente a sus problemas?