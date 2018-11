Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 259.

Revista Beatles. Programa Nº 259. Listado de canciones:

1 – Mr. Tambourine Man - Melanie

2 – Beautiful People – Melanie

3 – Lay Down (Candles in the Rain) – Melanie

4 – Parvas – Almendra

5 - Tell the Truth - Derek and the Dominos (Versión simple)

6 – Changes – Jimi Hendriz y Buddy Miles.

7 – Long Lost John – The Beatles

8 – Lost John – Lonnie Donegan

9 – Take This Hammer – The Beatles

10 - Take This Hammer – Leadbelly

11 – Working Class Hero – John Lennon

12 – Hold the Line - Toto

Emitido el miércoles 31 de octubre de 2018. 16.00 horas.