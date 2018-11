Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 480. 26 de junio de 1996.

Tapa negra y otra vez con manos como ocurriera con los números 451 y 457. Un listado de los principales (mas no únicos) casos de corrupción del menemismo. Algunas palabras suenan muy actual, lo cual demuestra que los ilícitos no comenzaron en el Siglo 21. Retornos, compras directas, coimas...En el 510 y en el 2000 también.

El comienzo es para continuar con el tema de tapa recordando la frase de Mendez en el '89 "Estamos mal pero vamos bien". Siete años después "Humor" se pregunta "Si...bien. ¿Pero a donde vamos?". Muestran una especie de recorrido turístico por las rutas del tráfico de armas, la mafia del oro, los contratos IBM-Banco Nación, etc, etc, etc.

Luego viene una edición especial de "En Cana", "Una publicación al servicio penitenciario", parodia de revistas como "Caras". Los detenidos -dice la presentación- cada vez tenían mas prensa y rating. ¿Por qué no hacer una revista y un canal de TV exclusivos?. El precio era "1 porro" y el año "2 x 1". El canal se llamaba "Ameri/Cana TV - Canal de Soga". Se detalla la programación que muestra impactantes programas como "Fugas de Primera" y el Noticioso "Presidiario" (ambos los domingos por la noche). Además, la entrega de los Premios "Martín Caño" y para pequeños anunciantes: "Plan '2 x 1' ". En esas cuatro páginas "Humor" vuelve a sus grandes momentos. Si bien los dibujos son de Ceo, no hay datos de quien o quienes han sido los creativos.

Momento cumbre para descubrir...¡un (otro) choreo de Nik!. El dibujante había publicado en la revista "Gente" una ilustración casi idéntica a una de "Humor" de apenas 15 días atrás. "Humor" hace la acusación directamente a "Gente" reavivando las históricas diferencias que mantenían con la publicación de Editorial Atlántida pero -quizás porque Nik fue colaborador durante bastante tiempo en La Urraca e incluso participó del stand de la misma en la última Feria del Libro- no carga las tintas (o las acuarelas) sobre el verdadero responsable. Otro hecho mas que muestra que Nik fue, es y será un plagiador serial. Y que ha hecho suficientes merecimientos para ser despreciado por la mayoría de sus colegas. Y nos volvemos a hacer la pregunta: ¿Como pudo estar tantos meses siendo parte de "Humor"?.

Emocionante nota a Hebe de Bonafini al hacer las Madres de Plaza de Mayo el 27 de junio de 1996 su Marcha Nº 1.000. "Mil jueves" se titula el artículo que escribe Pablo Kiryluk con fotos de Gonzalo Martinez. El 11 de agosto de 2016 fue la Marcha Nº 2.000. Y siempre van por mas.

Alfredo Grondona White cubre "La bendita reunión de consorcio". Cuatro esforzadas páginas para contar y mostrar los incidentes que se producen en las virtuales asambleas de habitantes (propietarios o inquilinos) de departamentos. Los diversos personajes como el administrador y los vecinos; los buenos, los malos, los kilomberos, el chivo emisario, las internas, los distintos bandos y el clásico pase a cuarto intermedio sin resolver nada.

Daniel Enzetti entrevista a la ministra de Educación Susana Decibe. Recibe de muy buen humor y con excelente predisposición al periodista y comenta la problematica de su cartera en esos momentos. Decibe sería futura tapa de Humor en no mucho tiempo. Las fotos de Gonzalo Martinez la muestran tan sonriente que pareciera no haber un solo problema respecto de la educación en la Argentina.

Las elecciones municipales en Buenos Aires eran inminentes. Alvaro Abós se ocupa del tema editorializando las mismas bajo el título: "Hacer en la urna lo que los políticos olvidan". Sería su última nota en la revista dando por finalizada una colaboración -no ininterrumpida- de siete años.

¡Llegaron los cincuenta para Cristina Wargon!. Lo cuenta con lujo de detalles -angustia y festejos incluídos- en un artículo que cuenta con ilustraciones de Petisuí.

Críticas en "La Bolsa del Espectáculo" para dos nuevos programas de tevé. Buena para "Alén, luz de luna" (Canal 13), novela con Gustavo Bermudez y Hector Alterio (que fuera reporteado en el número anterior) y un bostezo grande para "Las tres Marías" (ATeCe) con Las Trillizas de Oro ("Tres tristes tigresas"). Ambas las escribe Silvia Itkin.

Otro reportaje: Gloria Guerrero a los Babasónicos. En realidad, a dos de ellos. Adrián (cantante) y Diego (tecladista). Presentaban el 6 de julio en Obras su tercer disco, "Dopádromo". Gloria anuncia la llegada de Tears for Fears para el 9 de julio en el Coliseo. Del dúo original solo estaba Roland Orzabal.

El tema elecciones se cuela en "La ciudad desnuda" que trata el tema de la Estatuyente porteña y se pregunta "¿Que es eso de la descentralización?". Una vez elegidos los diversos cargos tras el acto eleccionario, Buenos Aires debía comenzar a debatir el "Estatuto Organizativo de la Ciudad". O sea, su Constitución. Hay entrevistas a candidatos a estatuyentes por las cuatro principales fuerzas políticas que iban a participar de los comicios.

Walter Clos se mete en la polémica suscitada tras el partido Velez 5 - Boca 1 que, dirigido por Javier Castrilli, terminó en escándalo con varios jugadores de Boca -Maradona incluído- expulsados. Y le acerca un fragmento de Dante Panzeri de su libro "Burguesía y gangsterismo en el deporte" al presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, que fuera uno de los principales protagonistas en la noche de Liniers. "Reaccioné como un hincha mas" dijo Mauricio...Lo sigue haciendo.

