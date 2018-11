Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 479. 12 de junio de 1996.

El "Perejil 1996" Eduardo Angeloz es tapa de "Humor". El senador en ese momento por la UCR, ex gobernador de Córdoba y ex candidato presidencial en 1989, había sido acusado de enriquecimiento ilícito. Merced a su mayoría en el Senado y con el propósito de desgastar al radicalismo en la campaña para la elección a intendente en Buenos Aires que se iban a realizar por primera vez, el Justicialismo logró el desafuero de Angeloz para que pueda ser juzgado. Lo que el menemismo no logró fue hacer mella en Fernando De la Rúa, candidato radical que lideraba la encuestas y que terminó siendo elegido por la mayoría de los porteños. Digamos que en 1998, Eduardo Angeloz fue sobreseído de los cargos por los que se le acusaba siendo absuelto. Falleció en 2017.

Número aniversario de "Humor", el 18º, mencionado en "Nada se pierde" como al pasar y sin hacer "autobombo". Algo de lo que la revista huyó siempre. El ejemplar comienza con "Acompañados en la madrugada" (dibujado por Ceo) y tiene que ver con la promulgación por parte del gobernador Duhalde de la ley que obligaba a los boliches de la provincia de Buenos Aires a cerrar a las 3 de la mañana. Como "Humor" también cumplía 18 años se muestra la tapa del Nº 1 sostenida por un policía que le da permiso de salir...pero solo hasta a esa hora. Se muestra un exclusivo y delirante "Equipo de supervivencia para discotecas".

"Y, alguien tiene que ser el primero", es el título para la página satírica dedicada a Angeloz. Vicco, Triacca (el papá de...), Amira, Grosso, Matilde, Manzano. Todos pasaron de largo de las garras de la justicia. Pero Angeloz pagaba los platos rotos. Eso parecía en principio ya que terminaría siendo sobreseído. Hay un sarcástica solicitada de la "A.T.A." (Asociación de Testaferros Argentinos) anunciando su integración.

Cambio importante en el staff. Gloria Guerrero asume como Secretaria de Redacción tras la partida de Anibal Litvin. Gloria, además de escribir sus Páginas, se venía desempeñando como Coordinadora de Redacción. Ocupa el puesto que tuvo durante 16 años Aquiles Fabregat.

Alvaro Abós se ocupa también del tema Angeloz desde su perspectiva política. "Sin pastel" se titula la nota cuyo recuadro dice: "Se ha dicho que el proceso a Angeloz inaugura el 'mani pulite' argentino. No es así".

Vuelve ocasionalmente Ana Von Rebeur a "Humor". Entrevista al abogado Ariel Caplán, que había iniciado juicio a las telefónicas por incumplimiento de los pliegos de licitación. Nada menos que 2.000 millones de pesos / dólares estaban en juego. Logicamente, ni Telecom, ni Telefónica ni Telintor (la otra empresa en cuestión) nunca devolvieron un peso a los usuarios.

Un informe de un curioso organismo -Transparency International" da pie a una muy buena nota de Oscar Muiño: "¿Hay mas delitos hoy que durante el Proceso? - Con los militares estábamos mejor". Según los números provistos por dicha organización, el delito progresaba en el país debido a las "liviandades de la democracia". Muiño refuta esa declaración diciendo: "No es la democracia la que crea las causas de corrupción. A la inversa, es la dictadura la que planta esa semilla".

La conclusión es categórica: "El peor Menem es preferible al mejor Videla".

Otra vez Ceo. Con sus dibujos se muestra que Argentina ha sido elegida "Sede de los diegos olímpicos". Algo que ya se esboza en la tapa. Satiricamente es una especie de continuación de la nota de Muiño y se muestra un recorte del diario "La Nación" que reza "Creció la corrupción en Argentina desde 1993". Se venía "Argentina 20 0/0. El guion es de la dupla Guarnerio - Sanz.

Diputados había dado media sanción a la ley que penaba el acoso en los lugares de trabajo. Grondona White y Sanz (figura Saenz) tocan (vaya verbo) el tema y hacen "No mas Acoso Sexual S.A.". Se muestran diversas situaciones impensadas (gracias a Dios) en la actualidad. Algo se avanzó, afortunadamente. Eso sí, la figura del "arrepentido" está siempre presente.

Faltaban días para la elección de intendente porteño. Daniel Enzetti entrevista a dos de los candidatos: Norberto Laporta por el Frepaso y el finalmente ganador Fernando De la Rua por la UCR. Adelantádisima frase de Laporta: "De la Rúa y Dominguez (candidato justicialista) son lo mismo". ¿A quien les hace acordar?.

Faltaba poco también para que Cavallo dejara el cargo de ministro de Economía. Enrique Kedinger escribe "¿Convertibilidad = Suicidio del Régimen?". La cuenta era simple: "El presupuesto de todo 1996 se agota en julio".

Alejandro Czerwacki desde San Martín de los Andes entrevista al gran Hector Alterio, que protagonizaba junto a Gustavo Bermudez por la novela "Alén, luz de luna" por Canal 13. "No trabajo por amor al arte" dice Alterio que reivindica el rol de las telenovelas. El actor había sido reporteado por Mona Moncalvillo en el Nº 77 de marzo de 1982 cuando estaba en las listas negras del "Proceso" y había sido "autorizado" para hacer cine pero no televisión.

Gloria Guerrero comenta las instancias de "Francofolies II" en Obras. En "Sonido compacto", comenta la edición en CD de tres gloriosos discos de artistas argentinos: "Alma de diamante" de Spinetta Jade (1980); "Kamikaze" de Luis Alberto Spinetta (1982) y "Desnuque" de David Lebón (1984). "Imperdibles", dice Gloria.

Tomás Sanz trata la derrota de Argentina frente a Ecuador por 2 a 0 por la segunda fecha de las eliminatorias Francia '98. Passarella culpó exclusivamente a la altura por la derrota naciendo ahí su famosa frase "La pelota no dobla". "Quito nos dio vértigo" tituló Walter Clos. Faltaba el escándalo en Bolivia en abril de 1997.

