Rafaela.com

Revista Humor Nº 478. 29 de mayo de 1996.

Tapa pifff. La visita a la Argentina del ya en ese momento ex jefe del gobierno español Felipe Gonzalez es retratada desde la óptica del gran Cascioli sin mucho mas por comentar. Gonzalez hacía escasos días que había dejado el poder en España y visitó en forma privada Uruguay y Argentina. Se presenta en forma de "dialogo exclusivo a 'Felipillo' " hablando con Raúl Alfonsín que no oculta sus celos por el acercamiento del lider socialista (que ya no lo era tanto) a Menem.

Comienzo con nota editorial: "¿Y los crímenes en la Argentina?". Se buscaba saber sobre los crímenes cometidos por los ingleses durante la guerra de 1982. Humor se pregunta por qué no se hace lo mismo con los pepetrados por la dictadura entre 1976 y 1983.

Con dibujos de Ceo, "Humor" muestra "La aeroisla-quinta de Menem". "Para cuando se tome el olivo en el '99. Todos los detalles de la residencia "Al-Rajar".

En "Nada se pierde", Andrés Cascioli publica una disculpa a Marcelo Tinelli por haberlo retratado con emblemas nazis en la tapa del Nº 424 de agosto de 1994. El conductor había iniciado un juicio por considerarse injuriado y el Tano tuvo que retractarse.

Así como ya habían pasado por las páginas de "Humor" para ser reporteados tipos muy nefastos como Aldo Rico, ahora le llega el turno al periodista Mariano Grondona. Lobo con piel de cordero para esa época, Grondona se las daba de democrático en "Hora clave" por el simple hecho de darle lugar a lo que él llamaba "las dos partes". Fue así como en 1997 juntó a Alfredo Bravo con su torturador, el genocida Etchecolatz. Daniel Enzetti realiza la entrevista con la mejor voluntad y nada mas que eso. Deleznable.

Alfredo Grondona White y algo que nos identifica a todos: "Historias entre góndolas - ¿Quien no ha vivido esto en el supermercado?". Y, la verdad, tiene razón. Un ejemplo: la viejita que busca los centavos en su monedero. Claro, ahora no existen mas los centavos (el peso tampoco), así que esa sí perdió vigencia.

Otro reportaje: Alejandro Czerwacki al ex ministro de Justicia Jorge Maiorano, quien supo ser una de las "alimañas argentinas" de Carlos Nine. "Hay un divorcio muy grande entre la alta dirigencia política y las necesidades de la gente" es el título. El divorcio sigue existiendo.

Alvaro Abós escribe "Fumando espero - ¿Se puede vender impunemente muerte?". El debate estaba instalado. Felizmente, se abolió toda publicidad concerniente al cigarrillo y las etiquetas vienen con dibujos y leyendas advirtiendo los daños que provoca furmar. Para 1996, esto decía Abós: "Débiles o erráticos en sus políticas protectoras, pasto de la voracidad de las tabacaleras, nuestros países son un inmenso cenicero".

Vuelve un personaje que no se termina de ir: El doctor Cureta, presentando "Todo sea por los chicos". Siempre con Meiji y Toul en guion y dibujos. ¿Volverá Cureta o esta vez sí será la despedida definitiva?.

Tras su columna sobre la Feria del Libro en el ejemplar anterior, vuelve a escribir oficialmente en "Humor" el arquitecto Rodolfo Livingston. Lo hace a través de "Observaciones desde el umbral". El primer tema a tratar, acorde a su profesión, es "Las puertas". De todas maneras, fue algo puntual.

Gabriel Lerman desde Nueva York entrevista a Woody Allen, quien confiesa "No soy un intelectual". El 27 de junio se estrenaba en Buenos Aires su última pélícula, "Poderosa Afrodita".

Dos críticas con pulgar para arriba en "La Bolsa del Espectáculo". Son para los estrenos en Tevé de "Día D" por América con Jorge Lanata ("Simplemente, periodismo") y la participación de Adolfo Castelo, Marcelo Zlotogwiazda y el Ruso Verea y "Sorpresa y 1/2" con Julián Weich, Maby Wels y una participación especial por lo menos ese año de Marcos Mundstock, por Canal 13 ("¡Concursooos!). Ambos ocupaban el horario nocturno de los domingos. Silvia Itkin, autora de las dos crónicas, aclara que a Lanata, no se lo banca ("ya se sabe, atropellador, ese tonito...").

Auge para los años '90 de la llamada "tele-ventas". Daniel Enzetti realiza un informe llamado "La pantalla de los 10.000 artículos". Y agrega en el copete: "El negocio baila al ritmo del zapping y no le va nada mal". Una ilustración del siempre transgresor Langer adorna la nota. ¡Llame ya!.

En un número de muchos reportajes, Gloria Guerrero tiene el suyo: Entrevista a Antonio Birabent que acababa de publicar su disco "Morir y matar". El hijo de Moris (nunca nadie lo llamó así) declara: "Yo podría haber sido Emanuel Ortega". Se refiere al hijo de Palito, cuyo éxito como cantante tuvo su cenit en ese 1996. Antonio (a quien Litto Nebbia le dedicó el tema homónimo cuando nació) habla de sus sueños y de los que tenía la generación de su padre. Gloria anticipa a pie de página (de Gloria) un nuevo regreso de los Redondos: 7, 8 y 9 de junio en la discoteca "Go" de Mar del Plata.

Edición Nº 51 del suplemento "Humus" presentando un tema grave: "Peligran los bosques fueguinos - ¿Ultima imagen del oasis?". La destrucción de los bosques de lenga del lado chileno amenazaba ir por la superficie argentina. 600 mil hectareas estaban en peligro. ¿El motivo?. Usar los árboles para hacer papel de fax para una empresa nipona. Escribe Cristian Sirouyán. Se muestran gráficos de la desforestación en el Sur y también en Misiones. "Ni una sombra ya pronto serán" es el desesperanzador título de la nota de Lila Pastoriza que cierra el informe.

Tomás Sanz escribe en "Pelota" (que muestra nuevo diseño) "Futbol a prueba de Valium". Hechos delirantes del futbol argentino 1996. Vuelve en breve recuadro la mítica sección "Fiambres en el ring" y Walter Clos recuerda a un ejemplo de dirigente: José "Pepe" Amalfitani, Presidente de Velez Sarsfield durante 28 años, fallecido el 14 de mayo de 1969, fecha elegida para conmemorar el "Día del dirigente de futbol". Amalfitani fue el principal impulsor del estadio de Velez que lleva su nombre. Clos recuerda una de sus frases predilectas: "A mi no me importa poner la piedra fundamental de una obra; a mi me importa colocar la última".

"(...) Para la mentalidad oficial y para gran parte de nuestros políticos y legisladores, el patrimonio boscoso solo vale por el rédito del negocio maderero. No cuentan ni su riqueza biológica ni su efecto regulador del clima y del suelo ni su rol en las inundaciones y en la producción de oxígeno. (...)

Los gobernantes saben que mientras los planes de desarrollo (si existen) no incorporen el costo social y ambiental de la desforestación, los bosques continuarán su camino de destrucción. Desde la deuda externa hasta la pobreza y la inseguridad alimentaria, incluyendo las administraciones corruptas y banales, son muchos los factores que conspiran contra su supervivencia (...)".

"Nuestros bosques nativos - Ni una sombra ya pronto serán" (Fragmento). Por Lila Pastoriza. Revista Humor Nº 478. 29 de mayo de 1996.

"En el número 424 de Humor dibujé en la portada a Marcelo Tinelli castigando en broma a una viejita (Norma Plá) como habitualmente, en broma, hacía en su programa. Pero... se me fue la mano -o el pincel- y lo vestí con pilchas y emblemas nazis. Me equivoqué porque comprobé que Tinelli está lejos de esa ideología y además empilcha con marcas de primer nivel como corresponde a los top de nuestra farándula".

"Me pasé de revoluciones". Por Andrés Cascioli. Nada se pierde. Revista Humor Nº 478. 29 de mayo de 1996.

"Historias entre góndolas - ¿Quien no ha vivido esto en el supermercado?". Por Alfredo Grondona White. Primera página. Revista Humor Nº 478. 29 de mayo de 1996.

Protección al menor. "Pequeño diccionario villero ilustrado". Guion: Meiji - Dibujos: Fortín. Primera página. Revista Humor Nº 478. 29 de mayo de 1996.

Protección al menor. "Pequeño diccionario villero ilustrado". Guion: Meiji - Dibujos: Fortín. Segunda página. Revista Humor Nº 478. 29 de mayo de 1996.