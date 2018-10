Discografía Cronológica de Los Beatles. Entrega Nº 506.

Bonus Track Nº 147 - LP "Let it Be"

Título de la canción: "Hi-Heel sneakers" (Zapatillas de taco alto)

Autor: Robert Higginbotham

Fecha de grabación: 10 de enero de 1969. Estudios Twickenham

Tucker nació en 1933 y falleció en 1982. Su gran éxito, "Hi-Heel sneakers" que estamos repasando hoy lo grabó en 1964. Famosos grupos y solistas entre los que se cuentan Elvis Presley, Chuck Berry, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Sammy Davis Jr., Stevie Wonder, Tom Jones, John Lee Hooker, Jeff Beck, los Rolling Stones, Paul McCartney, José Feliciano y Janis Joplin entre otros versionaron esta canción que los Beatles recrearon el 10 de enero de 1969 en los estudios Twickenham minutos antes que George Harrison se marchara disgustado tras discutir con Paul como hemos contado muchas veces.