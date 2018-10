Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 477. 15 de mayo de 1996.

Un informe del canal de cable TN (Todo Noticias del Grupo Clarín) con el notero Julio Bazán al frente mostró en la zona sur de Rosario (cuyo intendente era el socialista Hermes Binner, que puso el grito en el cielo) a un grupo de personas de una villa asando un gato dando comienzo así a uno de los hechos mas comentados de la historia y también -digámoslo- a uno de los apodos mas humillantes que se mantiene hasta hoy. 22 años largos después, los rosarinos siguen siendo llamados "comegatos".

Se discute en la actualidad si el suceso fue real o una operación armada por el canal de cable que nunca miente para conseguir un rating que le era esquivo. Lo cierto es que demostró dos cosas: 1): El poder comunicacional que tenía el Grupo Clarín que ya en 1996 disponía de muchos medios (pero no tantos como ahora) y 2): La terrible crisis social y económica que vivía la Argentina en medio de una recesión indisimulable y una convertibilidad que ya no daba para mucho mas. "Humor" como es lógico no pierde la oportunidad y con otro Gato (Dumas) ilustra una tapa excelente realizada por el Tano Cascioli. "Comemos mal pero vamos bien" es una frase contundente. En el interior de la revista se presentan en exclusiva "Las recetas del Gato Dumas" y "Un cambio en la canasta familiar".

Fue recién en este número, 14 meses después, cuando "Humor" hizo mención por primera vez a la muerte de Carlos Menem Jr. ocurrida junto a Silvio Oltra en marzo de 1995. Y eso porque Zulema Yoma hizo pública su convicción acerca que su hijo fue asesinado. Alvaro Abós trata el tema en un hecho que nunca se aclaró del todo si bien la teoría del asesinato tomó mucha fuerza con el paso de los años. Silvia Itkin también se ocupa de ella en su sección "Todo el año es carnaval" y bajo el título "Una mujer bajo influencia".

Oscar Muiño vuelve a su columna política para escribir "Las desventuras de Camilión - El ministro Tornillo". El escándalo por la venta de armas a Ecuador crecía y Menem ya le había soltado la mano al ministro de Defensa. Muiño describe la historia diplomática de Camilión. La conclusión es categórica: "Jamás en su vida pública pudo hacer lo que pensaba".

Edición Nº 50 del suplemento "Humus" que presenta un informe grave: "Agrotóxicos en Río Negro - Alto Valle querido". La muerte de una persona por intoxicación con un pesticida mostraba lo desguarnecidos que los habitantes se encontraban en esa región. El informe es de Cristian Sirouyán que aclara "la fruta para exportación es la única confiable". Tambíén hay un informe de Lila Pastoriza sobre productos de limpieza: "Mujeres al borde de un ataque de alergia". ¿Por qué solo mujeres Lila?.

Grondona White y Sanz presentan "Las porquerías que uno ama". Esas cosas que uno no se anima a tirar. Monedas, tarjetas, lápices y hasta "cosos". ¿Quien no tiene un coso?.

Entrevista de Alejandro Czerwacki a la cara visible en ese momento del noticiero de Telefé, Franco Salomone. "Hay veces que me cuesta mucho decir una mentira" dice, reconociendo que los noticieros (todos) no siempre (¿o nunca?) dicen la verdad.

Número de ganadores: Se conocen los triunfadores del "Concurso dipudiosa" y "La Aeroisla II, la revancha". Rodolfo Castro de Adrogué y Gerardo Luraschi de Capital son los afortunados.

Regreso puntual del arquitecto Rodolfo Livingston para escribir "Observaciones de la Feria del Libro". Cristina Wargon, a doble página, cuenta sobre el mismo evento sus particulares anécdotas: "Entre volúmenes y apretujamientos".

Jaime Emma deja a un lado sus fábulas para hacer "A 100 años de fundación del Partido Socialista - Un acto sin obreros". "No resulta fácil evocar glorias pasadas cuando el sujeto histórico del socialismo, la clase trabajadora, falta a la cita". El socialismo argentino conoció tiempos mejores". Con muy poca gente presente, el lunes 6 de mayo de 1996 se realizó en el auditorio anexo de la Cámara de Diputados un acto conmemorando el centenario de la fundación del legendario partido. Emma cuenta la historia del Socialismo con sus ilustres nombres (José Ingenieros, Juan B. Justo, Alfredo Palacios, Mario Bravo y Alicia Moreau de Justo entre otros). Menos de sesenta personas dijeron presentes ese día. Desolador. Digamos de paso, que, esta sí, fue lo último escrito por Emma en "Humor".

Dos años después del último reportaje (Nº 409 de mayo de 1994), "Humor", a través de Silvia Itkin entrevista a Lalo Mir: "Soy un loco que hablo solo". Lalo para 1996 hacía radio, televisión y hasta incursionaba en el teatro. Estaba a "mil".

En "La Bolsa del Espectáculo" crítica apenas regular de la propia Itkin para el regreso de "Cha Cha Cha" bajo el subtítulo "El estigma del Dr. Vaporeso" a la pantalla de América (martes 23 horas). "Reiterar glorias pasadas no basta". Ahora, tampoco. Destaca, eso sí, el sketch de la Comisaría y el clip de apertura.

Gloria Guerrero brinda la programación completa del "3 Day Rock Festival" a realizarse en Ferro Carril Oeste los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Algunos nombres intervinientes: Juana la Loca, Dos Minutos, Peligrosos Gorriones, Los 7 Delfines y Parte del Asunto. Entre los extranjeros, Eastgate, Mark Mason Band, Overture y Headstrong.

Daniel Enzetti mantiene una "charla informal" con Victor Hugo Morales, crítico ya en esa época del monopolio de Torneos y Competencias. El título "¿Por que tanto futbol todos los días?" da idea de lo que se trató principalmente en el reportaje aunque hay tiempo para que V.H.M. critique la posición de Marcelo Araujo ante el despido de Adrián Paenza de la conducción (compartida con él y Macaya Marquez) de "Futbol de Primera".

Tomás Sanz en "Pelota" habla de los "arqueros goleadores". A Chilavert se le agregaba "Chiquito" Bossio, autor de un gol inolvidable de cabeza en tiempo de descuento y que sirvió para que Estudiantes empatara 1 a 1 con Racing en Avellaneda. "Sobre arqueros y locos" es el título. Y el famoso "trabajo de la semana" de los técnicos que no dejan nada librado al azar pero queda desarmado cuando un arquero cruza 100 metros para ir a cabecear en un corner...y hace el gol como fue el caso de Bossio.

