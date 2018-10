Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 257.

Llega a Revista Beatles uno de los momentos mas esperados de las "Get Back Sessions": Los Beatles haciendo el clásico cubano "El Manisero" y las versiones además de Rita Montaner y Celia Cruz. Momento nacional con Vox Dei y buen rock and roll con Delaney, Bonnie y amigos incluídos Eric Clapton y George Harrison.

Revista Beatles. Programa Nº 257. Listado de canciones:

1 – Only You Know I Now - Delaney & Bonnie and Friends

2 – I Don't Want To Discuss It - Delaney & Bonnie and Friends

3 – Little Richard Medley - Delaney & Bonnie and Friends

4 – Canción para una mujer (que no está) – Vox Dei

5 - Hear Me Lord – George Harrison

6 – I Found Out – John Lennon

7 – The Peanut Vendor – The Beatles

8 – El Manisero – Rita Montaner

9 – El Manisero - Celia Cruz