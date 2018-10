Rafaela.com

Tapa Revista Humor Nº 474. 3 de abril de 1996.

Hace su irrupción mundial el Mal de la Vaca Loca y "Humor" no podía estar ausente. Lo refleja en la tapa con un sombrero con la letra M. La portada reproduce ciertas frases de Mendez que quedaron en la historia. Gran Bretaña fue el primer país en que apareció a gran escala esa enfermedad que afectaba el cerebro de las vacas y de las personas que se contaminaban por consumir carne de esos animales. Causó pánico en toda Europa y Argentina tomó medidas precautorias como prohibir las importaciones de alimentos, cosméticos y medicamentos que contenían sustancias de vacas, ovejas y cabras de países afectados por el mal. Hubo una especie de psicosis como, 13 años mas tarde, con el tema de la Gripe A. Aunque el principal problema estaba en la Casa Rosada y no en Europa. A doble página y con autoría de Tomás Sanz, Humor titula "¡Las bovinas son nuestras!".

Primera página dedicada a reproducir un editorial por los 20 años del Proceso de la revista "Gente". Con total caradurismo la publicación de Editorial Atlántida recuerda la fecha obviando su complicidad con la dictadura. "Recuerdan los que simulan no tener memoria" dice Humor, agregando "Un editorial duro. Cara de piedra mas bien".

Lo bueno dura poco. Comienza a despedirse el concurso sobre la diputada justicialista María Laura Leguizamón con un poema final, observaciones varias a la belleza de M.L. y una carta escrita por ella agradeciendo la deferencia y el respeto mostrado durante las, hasta ese momento, ocho entregas. "Si nos hubiéramos conocido hace diez años...!" dice quien escribió la saga de notas. Por lo que pudimos husmear en Internet sigue tan linda como siempre siendo habitué de páginas y revistas del corazón y casada con el dueño del Laboratorio Richmond (¿y que pensaban, que se iba a casar con crotos como nosotros?). Fue mamá a los 50 años. Pese al anuncio de despedida habría algunas entregas mas además del resultado del concurso.

Artículo de Alvaro Abós sobre el juicio por el crimen de María Soledad Morales: "En directo desde Catamarca - ¿Justicia o rating?". Se había prohibido la televisación del juicio pero, debido al rechazo que provocó la medida, se levantó la prohibición. Abós analiza el tema.

Un año después de la declaración del ex marino Adolfo Scilingo acerca de "los vuelos de la muerte", Daniel Enzetti lo entrevista nuevamente para la revista (el primero fue en el ejemplar 448). Scilingo estaba en una cárcel de La Plata pero por una causa de estafa, no por arrojar personas vivas al Río de la Plata. Supuestamente arrepentido declara: "A Menem no le conviene reconocer que yo digo la verdad". En esta entrevista de tres páginas ahonda sobre sus declaraciones anteriores y detalla mas hechos de esa época terrible en la que él fue directo protagonista.

Alfredo Grondona White retrata un tema que ya no tiene nada de gracioso: "Tocadas de traste en el ascensor - Consecuencias y derivaciones". Un caso de denuncia de acoso seguramente disparó la imaginación de Sanz y Litvin para ponerle argumento a los dibujos del Maestro. Por suerte, 22 años después queda claro que el manoseo no es ningún chiste.

Edición Nº 49 del suplemento "Humus" y, como tema principal, "La mancha de agua - Contaminación en Mar del Plata". Luis Sabini Fernandez informa sobre "Mensajes contrapuestos en las etiquetas de envases plásticos - ¿Reciclar o tirar a la basura?".

Adelanto a doble página de un nuevo libro editado por La Urraca: "El humor de Borges", escrito por Roberto Alifano. Anécdotas y situaciones del escritor en la vida cotidiana que dieron lugar a chispeantes historias que muestran el corrosivo y ácido sentido del humor de Jorge Luis Borges.

Moira Soto entrevista al doctor Jorge Yansenson. Los temas tratados son eutanasia, omnipotencia médica y el derecho de cada ser humano a morir dignamente. "Cuando no se puede ayudar a vivir, ayudar a bien morir" es el título del mas que interesante reportaje. Ota frase mas: "Supongamos que alguien tiene cáncer y decide no operarse: está en su derecho".

Sección "Picadillo Circo". Daniel Enzetti escribe "El tango triste de Piazzolla". El duro enfrentamiento entre sus hijos y su última pareja Laura Escalada por la herencia y regalías del genial músico es el eje central del informe.

Otra de Moira Soto: "Joaquín Cortes, 27 años, el Gades '96 - El sex symbol del flamenco". Soto dice que las mujeres de España mueren por él y él asegura ser tímido y que "expresa todo con su cuerpo". Llegaba a la Argentina para presentarse el 17 de abril en el Teatro Opera.

Gloria Guerrero entrevista a los integrantes de Los Brujos, tal cual hiciera en el Nº 342 de enero de 1993 y anuncia a Pat Metheny para el 3 y 4 de mayo en el Gran Rex y a los "Metalúrgicos" (Rata Blanca, Logo, Horcas y Vibrión) para el 13 de abril en Obras.

Puntualmente llegado el mes, Walter Clos recuerda como cada año a Dante Panzeri, fallecido el 14 de abril de 1978. "Para conservar la memoria". Cita textos, frases y definiciones del periodista que hizo honor a su profesión. "Si reapareciera hoy, por ejemplo, no le alcanzarían las escobas del mundo para barrer tanta suciedad...".

"(...) Una cosa es compartir la idea de que, hoy por hoy, la libertad de prensa es un coto a los desbordes del poder, y otra distinta es equiparar esa libertad a la patria televisiva, y comprar la tesis de que la democracia en la Argentina es la televisión del rating (...)".

"En directo desde Catamarca - ¿Justicia o rating?" (Fragmento). Por Alvaro Abós. Revista Humor Nº 474. 3 de abril de 1996.

"En una conversación, Borges le pregunta a su interlocutor:

-¿Usted es creyente?.

-Si, señor. Por supuesto.

-¿Y cree en un solo Dios?.

-Si, señor. soy monoteísta, soy católico.

-Bueno, eso no está mal -comenta Borges-. Pero creer en un solo Dios me parece una miseria. Habiendo tantos dioses, creer en uno solo es un exceso de economía".

"El humor de Borges" (Fragmento). Extracto del libro de Roberto Alifano. Revista Humor Nº 474. 3 de abril de 1996.

"Un editorial duro. Cara de piedra mas bien". Revista Humor Nº 474. 3 de abril de 1996.

"La dipudiosa. Ultima entrega. Revista Humor Nº 474. 3 de abril de 1996.

Ediciones de la Urraca en la Feria del Libro. Revista Humor Nº 474. 3 de abril de 1996.