Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 255.

En las "Get Back Sessions", Los Beatles recrean a Bo Diddley, Elvis y Carl Perkins. Terminamos los discos de Moris y Ringo. En el final, vuelven los lentos con Air Supply.

¿Es un pájaro?, ¿es un avión?, no...Es ¡Buddy Miles!. Y su disco "Them Changes" de 1970. Exquisita fusión de rock, funk, soul y rythm&blues.

Revista Beatles. Programa Nº 255. Listado de canciones:

1 – Them Changes – (Buddy Miles) - Buddy Miles

2 – Down by the River – (Neil Young) - Buddy Miles

3 – Your Feeling Is Mine – (Otis Redding) - Buddy Miles

4 – Memphis Train (Rufus Thomas) - Buddy Miles

5 – Juan, el noble caballero – Moris

6 – Isn't a Pity (Versión 2) – George Harrison

7 – Nashville Jam – Ringo Starr

8 – Crackin' Up – The Beatles

9 – All Shook Up – The Beatles

10 – Your True Love – The Beatles

11 – Crackin' Up – Bo Diddley

12 – All Shook Up – Elvis Presley

13 – Your True Love - Carl Perkins

14 – All out of Love – Air Supply

Emitido el miércoles 3 de octubre de 2018. 16.00 horas.