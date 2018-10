Tapa Revista Humor Nº 472. 6 de marzo de 1996.

El canciller de las relaciones carnales Guido Di Tella es tapa de "Humor" en el ejemplar de la primera quincena de marzo. Están bastantes claros los motivos en la parte inferior derecha de la tapa. Lo último en cuanto a conflictos fue la decisión del gobierno isleño de cobrar un canon a los barcos argentinos para pescar en las Georgias. Di Tella dijo que eso era "inaceptable" pero la reacción de la Cancillería fue tardía y tras haber hecho en el pasado todas las concesiones habidas y por haber. Fiel a su estilo, Menem minimizó el hecho. Y las relaciones carnales continuaron. Anibal Litvin, no humorísticamente, muestra que "No solo Inglaterra nos pone límites" y que "En nuestro país, hay otras zonas de exclusión". Pueblos del interior del país a los que ya no llegan los trenes, discotecas en donde los morochitos no pueden entrar y otros.

Primera página para reproducir el dibujito de tapa: "Descubra al verdadero hipócrita". Las imágenes de Monseñor Laguna y Menem invitan a participar de la invitación. Una pregunta, por ejemplo, era: "¿Quien de estos dos personajes prometió la revolución productiva y el salariazo y terminó poniendo en práctica una política económica que llevó a la desocupación a uno de sus índices mas altos de la historia?". Luego de otras preguntas y tras dar el significado de "hipócrita" según el diccionario, "Humor" da un consejo: "Si aún le quedan dudas, consulte a su médico". Y para Ud. querido lector: ¿cual es?.

Una terrible represión policial ocurrida en La Plata el martes 20 de febrero de 1996 da pie para el (sarcástico) espacio de publicidad de "Humor" para formular la invitación. "Jóven argentino: si tienes entre 20 y 25 años ¡únete a la policía!". Eso sí, aclaran: "Si es Federal o de la Provincia, da lo mismo". Dibujos de Ceo con idea de Litvin muy actuales en cuanto al tenor de los "excesos".

Precisamente lo ocurrido en La Plata es el tema de la columna de Alvaro Abós: "La primacía televisiva". Hace eje en la irrupción del Grupo Quebracho: "No hace sino ocupar un rol -uno mas- en el circo catódico: el rol del cuco".

Entrevista de Daniel Enzetti al periodista Hernán Lopez Echague: "Sobre el perfecto 'hombre corcho'. Lopez Echague presentaba su libro "El otro" sobre Eduardo Duhalde. Es el periodista que había sido agredido por los "batatas" del Mercado Central en 1993. Otro reportaje realizado por Enzetti es al doctor Jorge Yabrowsky, sobre la delicada situación de los médicos y de los hospitales del Conurbano. Rescatamos esta frase: "Que hoy tengamos cólera en el conurbano y en la Capital, demuestra que la crisis social que parecía marginada en las provincias, en realidad convive de la General Paz para adentro".

A propósito del 8 de marzo, Lila Pastoriza escribe una conmovedora nota: "Historias de mujeres". "Humor" siempre fue pionera en la lucha por vindicar los derechos de la mujer.

¡Vuelve el Dr. Cureta!. En una edición especial de tres páginas, la oda médica de Meiji y Toul reaparece con "Basta la salud". Su última publicación había sido en el número 444 de febrero de 1995. Como invitado especial aparece el gobernador de la Pcia de Buenos Aires Eduardo Duhalde. Cureta volvería a operar (y "operar") en las sombras por lo menos un capítulo mas.

Otro gran regreso: vuelve para escribir "Las fábulas de Jaime Emma", el periodista y experto ajedrecista que tuvo un par de etapas en "Humor". La primera entrega de esta serie es "La ética de los macacos" y la realidad está presente en el relato.

Alfredo Grondona White, llegado marzo, hace "Estirando el veraneo". Muchos no se resignan a volver a la rutina y tratan de mantener los hábitos de las vacaciones. Desde mostrar el bronceado, no sacarse nunca los anteojos de sol, hasta ir al banco en short y sandalias o tomar sol en las plazas.

Con ilustración de Raúl Fortín, Daniel Enzetti en "Picadillo Circo" escribe "A los gatos les quieren hacer la cama". La publicación del libro "Polvo de estrellas" escrito por Jorge Rial y Marcela Taletavicius había levantado polvareda. Sin dar nombres incriminaba a muchas modelos y aspirantes a actrices involucrándolas en el mundo de la prostitución. Rial incluso había sido agredido fisicamente en 1994 por un tema similar. El programa "Edición Plus" que emitía Telefé hizo un informe dando nombres como Alejandra Roth, Karen Reichardt, María Fernanda Callejón y Alejandra Pradón. Como dato adicional digamos que el editor del libro de Rial era Jorge Lanata.

Informe de Moira Soto sobre la película "Adiós a Las Vegas" : "Crónica de un amor desesperado". Con Nicholas Cage y Elisabeth Shue como protagonistas, también aparece la crítica del film en "La Bolsa del Espectáculo" bajo el subtítulo "Durísimo retrato de un perdedor". La dirección era de Mike Figgis y fue nominada a cuatro premios Oscar's además de obtener brillantes críticas de la prensa.

El suplemento "Humus" en su edición Nº 48 presenta "Como agua de pozo". Otra buena investigación de Lila Pastoriza y Cristian Sirouyán sobre la "contaminación del agua en el conurbano bonaerense y la supuesta disposición de residuos peligrosos en los rellenos del CEAMSE. El propio Sirouyán escribe "A la pesca de un acuerdo - Polémica en Puerto Madryn". Por último, "El fantasma de los residuos nucleares" y "Ecología computarizada".

Número con gente de vacaciones. En "Nada se pierde" se anuncia que no están las habituales notas de Gloria Guerrero (de vacaciones en Merlo, San Luis) y Cristina Wargon (preparando un nuevo libro). La sección "Pelota" está acotada por la ausencia de Tomás Sanz. El resto se siente tan solo "que no nos queda otra cosa que trabajar".

"Jóven argentino: si tienes entre 20 y 25 años ¡Unete a la policía!". Por Litvin y Ceo. Primera página. Revista Humor Nº 472. 6 de marzo de 1996.

"Jóven argentino: si tienes entre 20 y 25 años ¡Unete a la policía!". Por Litvin y Ceo. Segunda página. Revista Humor Nº 472. 6 de marzo de 1996.

Concurso dipudiosa. Sexta entrega. Revista Humor Nº 472. 6 de marzo de 1996.

Cultura de la Nación - Conexión a Internet. Contratapa Revista Humor Nº 472. 6 de marzo de 1996.