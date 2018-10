Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 254.

Solo piano en las "Get Back Sessions" Beatle. Un bloque con lo nuevo (y no tan nuevo) de Paul McCartney y blues acústico con Manal. El cierre estará a cargo del Sr. Sinatra con uno de sus grandes clásicos.

Revista Beatles. Programa Nº 254. Listado de canciones:

1 – Watertown - Frank Sinatra

2 – Goodbye (She Quietly Says) - Frank Sinatra

3 – The Train - Frank Sinatra

4 – Blues de la amenaza nocturna – Manal

5 – Art of Dying - George Harrison

6 – Coochy Coochy – Ringo Starr

7 – Taking a trip to Caroline - The Beatles

8 – Song of Love (It's Just For You) – The Beatles

9 – Dance Tonight - Paul McCartney

10 – Queenie Eye - Paul McCartney

11 – Fuh You - Paul McCartney

12 – New York, New York - Frank Sinatra

Emitido el miércoles 26 de setiembre de 2018. 16.00 horas.