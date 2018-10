Tapa Revista Humor Nº 470. 7 de febrero de 1996.

La filmación en Buenos Aires de la película "Evita" dirigida por Alan Parker y con Madonna y Antonio Banderas en los roles principales, es el leit motiv de esta tapa de "Humor" con ambos protagonistas en la tapa y Madonna avanzando a Banderas. La tercera en discordia es Melanie Griffith, esposa del español que también había viajado a Buenos Aires. La primera página es para ella bajo el título "La Griffith es guardabosque" (no era para menos con semejante mujer al lado de su marido) y mostrando "Las 20 verdades madonnistas".

Cuatro páginas (¿no es mucho?) para los estudios de Palito Ortega en Miami. El ex gobernador de Tucumán estaba en la ciudad yanqui estudiando inglés y economía perfeccionándose para una eventual candidatura presidencial que finalmente no se dio. Con idea de Tomás Sanz, dibujos de Ceo y traducción libre de canciones de Gloria Guerrero, "Humor" muestra las peripecias de Palito en Miami y ofrece en castellano e inglés las letras de "Greatest Hits" del tucumano como "Decí por que no querés" ("Say why you don't want"); "Despeinada" ("Uncombed") y "La felicidad" ("The Hapiness").

Siguientes páginas para el concurso de la "dipudiosa" (que estuvo con Neustadt en Punta del Este) y los ganadores del concurso "La aeroisla de letras".

Nota económica-política del columnista Enrique Kedinger con la advertencia: "Algunos temen que el menemato acabe devorándose a sí mismo". El título principal es "1996: ¿Licuación del poder..?".

Alvaro Abós escribe: "El encuestador, gurú contemporáneo". Una buena reseña del poder que habían adquirido los que se dedicaban a medir gustos y preferencias fundamentalmente políticas para la gente.

Alfredo Grondona White retrata "Sol sin manías (y otros hábitos de dependencia)". La campaña "Sol sin drogas" hace juego de palabras porque "Hace falta otra campaña para terminar con las adicciones de los plomazos de las playas y otros sitios de verano". Se muestran "La adicta al filtro solar"; el "Tejo-adicto"; el "madrugador"; el "caminador compulsivo"; el "adicto al diario"; el "pescador adicto"; el "mirón-adicto" y otros especímenes obsesivos.

Los coletazos del tema Beliz que se publicaron en el número anterior siguen en este número con un reportaje al tercero en discordia del culebrón. Nos referimos a Chacho Alvarez que, entrevistado por Daniel Enzetti dice: "Si el planteo es solo sumar, entonces que venga Luis Barrionuevo...". Alvarez se sentía traicionado por Bordón en su intento de alianza con Beliz. Rescatamos otra frase: "La figura de Beliz no merecía semejante escándalo. Estamos hablando mucho mas del pito que lo que el pito vale". Y otra cosa mas. La (mala) fama de Barrionuevo viene de hace muchas décadas. Se la ganó en buena (o mala) ley.

Vamos a "Picadillo Circo" y segunda parte de otro culebrón: El del festival de cine y la pelea por la sede. "Filma" Daniel Enzetti y comenta la interna entre Menem, a través de su delfín Márbiz con la intención de llevar el Festival a Buenos Aires y Duhalde junto al intendente radical de Mar del Plata que peleaban para que se haga en esa ciudad. Finalmente ganó la postura de estos últimos y se realizó en noviembre de 1996 en la "Felíz". La interna entre Menem y Duhalde ya era pública y se había empezado a hablar de re-reelección de Mendez para 1999 a pesar que la Constitución reformada en 1994 lo prohibía.

Sin firma: "El humor cínico de las estrellas - Las mujeres mas perversas del cine tienen su libro". El escritor español Luis Gasca "seleccionó las frases mas brillantes de las actrices mas seductoras y elaboró un libro entre alegre y estremecedor". Figuran en el mismo Joan Crawford, Marlene Dietrich, Bette Davis junto con las "modernas" Sharon Stone, Glenn Close y Nicole Kidman. Una recomendación: "Misóginos abstenerse".

Gloria Guerrero escribe una crítica decepcionada del recital de los Zeppelin Robert Plant y Jimmy Page en el estadio de Ferro Carril Oeste. "Sin evolución" es el subtítulo. " 'Faltaba' Bonham, sí (...), pero también faltaban todos los demás".

Tomás Sanz en "Pelota" muestra a "Bilardo, con la soga al cuello". Comenzaba a hacerse famoso el tic del entonces DT de Boca de agarrarse la corbata y gesticular cual "gallina atragantada". Una ilustración de Tomás adorna la nota. Comenzaba la decadencia bilardista. Walter Clos escribe "La estafa de anunciar a Maradona". "Que juega, que no juega, que juega...". Se refería a la presencia (o no) de Diegote en los partidos por el torneo de verano en Mar del Plata según se le cantara o no.

Lila Pastoriza en el suplemento "La ciudad desnuda" (esta vez aparecido casi en el final del ejemplarI) escribe "Enero porteño". Vicisitudes de los sufridos habitantes de la ciudad (no autónoma en ese momento) de Buenos Aires.

Vamos a destacar en el final de esta crónica a una sección que se mantenía firme pese a las dificultades: "La odisea del ingenio". A cargo rotativamente de Diego Kovacs e Iván Svarka y fundada por el matemático Jaime Poniachik en 1989, disponía de una página con juegos y acertijos para aguzar la mente, ofreciendo como premio libros de Ediciones de la Urraca. Era un desprendimiento de la revista Humor & Juegos que salió en la primera mitad de la década del '80.

- "Una mujer puede alcanzar cualquier cosa, alcanzar cualquier objetivo, mientras no se enamore". (Joan Crawford en "Amor en venta", 1931).

- "He convertido a un vulgar camarero en uno de los hombres mas deseados de Londres. Cuando lo conocí, Tony pensaba que el 69 era una marca de whisky". Joan Collins.

- Siempre que dudo entre dos perversiones, elijo la que no he probado". Mae West.

- "Un beso en la mano te hace sentir muy bien, pero un diamante es para siempre". Marilyn Monroe.

- "Las flores son un mal negocio. Duran un día y hay que agradecerlas un mes". ´(María Felix en "La pasión desnuda", 1953).

- "He pasado de mano en mano. Sobre mi han desfilado ejércitos". (Rita Haywoorth en "Fuego escondido", 1957).

"El humor cínico de las estrellas - Las mujeres mas perversas del cine tienen su libro" (Fragmento). Nota sin firma. Revista Humor Nº 470. 7 de febrero de 1996.

"Las 20 verdades madonnistas. Revista Humor Nº 470. 7 de febrero de 1996.

"Concurso María Laura dipudiosa". Cuarta entrega. Revista Humor Nº 470. 7 de febrero de 1996.