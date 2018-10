Tapa Revista Humor Nº 469. 24 de enero de 1996.

Un terrible incendio de bosques en el cerro Catedral de Bariloche extendido luego a villas turísticas tiene que ver con la portada del presente número de "Humor". La secretaria de Medio Ambiente, polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray volvía a ser tapa después de casi dos años pero con un look lejos de épocas mas glamorosas. En página interior se le sugiere "¡Cirugía plástica urgente!".

La "Rabino Bergman" de los '90 había perdido totalmente el control en el combate del fuego y por ese motivo Menem le había quitado el manejo del caso. Se envió al Brigadier "Apto para todo servicio" Antonietti a Bariloche para "coordinar" con las fuerzas que estaban trabajando denodadamente contra los incendios. Declaró después que no tenía idea como se podía apagar el fuego. Como es usual en estos casos, el jefe de Defensa Civil dijo que había que rezar y María Julia declaró a la prensa que no pensaba renunciar. Como es usual también, las lluvias aliviaban eventualmente la situación y, como es super común, el tema salió de los medios apenas hubo otro que lo reemplazó. ¿Las familias afectadas?. Mal, gracias.

Uno de los otros temas del que hablamos se llamaba Gustavo Béliz. Quien fuera ministro del Interior de Menem en 1993 habiendo dado el portazo por encontrarse en un "nido de víboras", se había convertido en el niño mimado de la oposición. Todos lo querían en sus filas tras haberse ido oficialmente del Justicialismo denunciando "la estructura corrupta del menemismo", lo que hizo que Menem lo llamara "traidor" y "desagradecido". Tras coquetear con el Frepaso finalmente su idea fue crear un partido propio. Eso hizo que en el Frente se abriera una grieta entre sus máximos exponentes, Chacho Alvarez y José Octavio Bordón que lo puso al borde de la ruptura tras declaraciones cruzadas de ambos.

En la primera página del ejemplar 469 "Humor" le escribe a Béliz: "Humor afronta juicios por denunciar con nombre y apellido, pero los 'valientes' se callan la boca". El ex ministro denunció la corrupción pero no dio ningún nombre. Dice "Humor": "La ambiguedad declarativa es un deporte que practica mucha gente (...) Si a uno no le da el cuero, mejor no hablar de víboras". Mas claro imposible.

Segunda página con la continuidad del concurso "María Laura dipudiosa" dedicado a la diputada Leguizamón y luego viene, con idea de Sanz y dibujos de Ceo: "¡Madonna lo vuelve loco a Parker!". La cantante y actríz se encontraba en Buenos Aires filmando "Evita" junto a Antonio Banderas y "Humor" muestra los desplantes, caprichos y coqueteos de la diva. Y los nervios del célebre director. En "Nada se pierde", "Humor" (sin firma pero con el inconfundible estilo de Tomás Sanz) despide al Actor Cómico de la Nación Tato Bores

El tema Beliz se mete de lleno en los reportajes. Desde Mar del Plata Daniel Enzetti entrevista al ex candidato presidencial José Octavio Bordón, que propugnaba llevar al ex ministro del Interior como candidato a intendente por el Frepaso y Alejandro Czerwacki al intachable político Norberto Laporta que, en un principio, estaba sindicado como el natural protagoista por ese partido en la elección porteña. Indignado, Laporta dice "No acepto que me comparen con Beliz". Indudablemente fue uno de los temas de ese principio de verano. Alvaro Abós en su columna política escribe sobre "Culebrón Belíz" con el subtítulo "Zapping político estival".

Grondona White y Sanz (Buque y Bus) ofrecen sus habituales notas servicio del verano: "Todo lo que hay que saber sobre el Jet-Chet y el Set-Punt - No se queme en el Bikini Uno' ". Son nada menos que cuatro páginas.

"La ciudad desnuda" trata un tema que -lamentablemente- es (nuevamente) actual. "Salud: el lastre de fin de siglo - Cesantías y falta de insumos en los hospitales municipales". Escribe Cristian Sirouyán. También hay un artículo escrito por Liliana Sanchez sobre "Hoteles truchos - 'Kelpers' en Buenos Aires".

Alejandro Czerwacki pregunta a sacerdotes católicos "¿Como diablos es el infierno?". A raíz de una declaración de la Iglesia Anglicana respecto que "las llamas y el azufre no son elementos del infierno". Entre los entrevistados están los curas Lombardero, que en épocas de dictadura supo tener su micro en ATC, y el "titular del Hogar Don Bosco de Morón", Julio Cesar Grassi, que sería noticia seis años después por denuncias de abuso sexual.

Informe de Daniel Enzetti desde Mar del Plata como cada verano y con una excelente ilustración de Raúl Fortín: "Artistas, buscas y cacos en temporada". No solo los artistas callejeros buscaban el "mango" en las calles y playas marplatenses. También estaban los "buscas" y "punguistas" que aprovechaban los amontonamientos de gente para hacer sus "trabajitos". Otra nota del múltiple Enzetti es sobre Julio Márbiz, "Otra vez cuestionado". Es por la realización del Festival Internacional de Cine y la polémica por donde realizarlo. Si en Mar del Plata o Buenos Aires y los intereses (y el dinero) que había en juego. Finalmente se realizó en noviembre en la ciudad balnearia.

En "La Bolsa del espectáculo", Moira Soto hace una laudatoria crítica a "Babe, el chanchito valiente" y es bueno destacar parte del texto: "este film del australiano Chris Noonan vale por la gracia, la ternura y la amenidad con que transmite su liberador mensaje". "Babe, que cree naturalmente en la igualdad de derechos y oportunidades para todo el mundo, rompe esquemas y modifica el destino que le había asignado".

Otra de Soto, única crítica de cine que quedaba en la revista: "Llega la austenmanía". Se refiere a Jane Austen (1775 - 1817) que en Europa y Estados Unidos había desatado una fiebre por sus novelas y cartas. Películas, telefilms y miniseries se publicaban de la escritora. Los coletazos de ese furor llegaban a Argentina con dos futuros estrenos de cine y la edición de "Emma", considerada su mejor creación.

Gloria Guerrero se ocupa como todo el mundo ese verano, de los escándalos de Charly García, que había sido golpeado en pleno recital por su guitarrista, el gran Negro García Lopez. Sucedió en Villa Gesell el sábado 20 de enero de 1996 y la reacción del Negro se dio cuando Charly lo acusó de "mal amigo" y de incitarlo a tomar drogas. Fue la noche que Charly dijo la famosa frase "Mejor que sol sin drogas es drogas sin sol" lo que le valió la apertura de una causa judicial. Gloria muestra un recorte del diario Crónica que bautiza a García Lopez como "Cachorro García Lopez" haciendo todo aún mas confuso.

Hay tiempo en "Las Páginas.." para "Sonido Compacto", presentando "Caso cerrado" de Pappo's Blues, con material nuevo del Carpo y el debut discográfico de "Viejas locas" con Pity Alvarez a la cabeza. Interesante comentario de Gloria preanunciando lo que vendría.

Walter Clos, en "Pelota" escribe "Vidas no paralelas - Favaloro y Maradona". Demás está decir quien sale ganando con esta -quizás odiosa- comparación.

"Hace tiempo que en la Argentina hiperajustada la salud pasó a ser un tema menor; del que los hospitales municipales son la muestra mas patética: falta de personal y de elementos básicos y pacientes desesperados, mientras el cólera, la tuberculosis y ahora el síndrome urémico hemolítico amenazan. (...)"

"Salud: el lastre de fin de siglo - Cesantías y falta de insumos en los hospitales municipales". Fragmento copete nota. Por Cristian Sirouyán. Revista Humor Nº 469. 24 de enero de 1996.

"(...) La ignorancia es atrevida, la petulancia es desvergonzada y la desverguenza, cínica. Sin embargo el cinismo, la desverguenza y el atrevimiento suelen dar posición, dinero y riqueza". (Alonso Criado).

"Vidas no paralelas - Favaloro y Maradona" (Fragmento). Por Walter Clos. Revista Humor Nº 469. 24 de enero de 1996.

"Concurso María Laura dipudiosa". Revista Humor Nº 469. 24 de enero de 1996.

"(...) En algún momento cantan que 'Pity' toca el timbre a las seis de la mañana, y a juzgar por el aspecto de 'Pity' (voz y guitarra en la foto interna) con todo respeto, desearíamos que desconociera nuestro domicilio. (...) Nadie les niega las ganas de hacer música. Es un derecho que les cabe a todos. Pero, como ellos mismos dicen: 'estoy tirado en la cama, empapado de alcohol, siento que todo da vueltas a mi alrededor'. Y bueno, así que querés componer, hermano".

"Sonido Compacto". Viejas locas - Idem (Polygram). Fragmento. Por Gloria Guerrero. Revista Humor Nº 469. 24 de enero de 1996.