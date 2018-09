Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 253.

En las "Get Back Sessions" del Programa Nº 253 de Revista Beatles, los Genios de Liverpool homenajean a Jerry Lee Lewis y Richard Berry. Además: Procol Harum, Los Gatos, Ringo Starr, George Harrison y un final a todo Flashdance.

Revista Beatles. Programa Nº 253. Listado de canciones:

1 – The Dead Man's Dream - Procol Harum

2 – Still There'll Be More - Procol Harum

3 – Whaling Stories - Procol Harum

4 – Porque bajamos a la ciudad – Los Gatos

5 – I Dig Love – George Harrison

6 – Silent Homecoming – Ringo Starr

7 – Great Balls of Fire / High School Confidential – The Beatles

8 – Great Balls of Fire - Jerry Lee Lewis

9 – High School Confidential - Jerry Lee Lewis

10 – Louie Louie – The Beatles

11 – Louie Louie – Richard Berry

12 – What a Feeling – Irene Cara