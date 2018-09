Tapa Revista Humor Nº 468. 10 de enero de 1996.

Comienzo oficial de 1996 con un número del cual, obviamente, no se podían esperar milagros. La tapa muestra al flamante DT de Boca Juniors, Carlos Salvador Bilardo relacionándolo con la campaña "Sol sin drogas" que encabezaba Diego Maradona, que iba a ser su dirigido en Boca siempre que los astros se alinearan.

Maradona -en plena lucha contra su enfermedad- quería aplicar su experiencia con las drogas para explicar a los jóvenes los peligros qué acarreaban las adicciones. Tanto los gobiernos nacional y provincial de Buenos Aires usaron su imagen y un generoso presupuesto para obtener -si cabía- algún rédito político. Demás está decir que no funcionó. Walter Clos, veterano experimentado, la ve muy clara y en su columna quincenal habitual escribe "Lo que un chico le preguntaría a Diego...Sol sin (¿sin?) drogas".

Se le realiza un imaginario reportaje a Bilardo -un "táctico-dependiente"- titulado "Quiero salir del infierno de Boca". Satirizaba sobre declaraciones de Maradona realizadas a la revista "El Gráfico ", edición Nº 3979 del 9 de enero del '96. La idea tiene su gracia pero tres páginas parecen demasiadas. El guion es de Tomás Sanz, la producción de Anibal Litvin y los dibujos son del fiel Ceo.

Grondona White y Sanz presentan "¿A quien le cree la gente?". Una "sensacional encuesta" que tampoco da en el blanco como para causar gracia mas de veinte años después.

Primer reportaje del año. Alejandro Czerwacki entrevista al presidente de la DAIA Rubén Beraja. Oscuro personaje que años después fue acusado de ser uno de los vaciadores del Banco Mayo que él integraba. También estuvo involucrado en la laberíntica causa AMIA. En ese momento se lo sindicaba como amigo de Menem cosa que él desmiente.

Empiezan a llegar adhesiones al gran concurso "María Laura dipudiosa", a esta altura lo mejor de la revista. Se publica el primer poema dedicado a la diputada Leguizamón y se sigue invitando a los lectores a participar del mismo.

Enrique Kedinger, increíble sobreviviente en la revista escribe "Un verano de ilusiones". En su habitual columna económica mezclada con algo de política, Kedinger escribe: "El propio metamensaje opositor se aferra a la estabilidad como un absoluto".

Edición Nº 46 de "Humus" y el balance de 1995. "Cenizas y diamantes". Contra tragedias, pruebas atómicas y la voladura de Río Tercero se contraponía la movilización de la gente "que logró eficacia y hasta frenar mas de una maldad contra el ambiente". Los temas pendientes para el '96 eran varios: "Centrales nucleares, residuos, Yaciretá, Corpus, desforestación, contaminación". Lila Pastoriza, responsable del suplemento auinque por poco tiempo mas, pode ¡Animo!.

Segundo reportaje: Pablo A. Bekes (debutante) al gremialista español Fernando Gomez, delegado de la Federación de Industrias y Afines de España. "Lo moderno es que los trabajadores perdamos derechos" es el título.

Alvaro Abós (otro sobreviviente) escribe "Del general Menendez a Pancho Dotto - Cambios de época". Símbolo de los '90: Se había presentado un desfile de modelos nada menos que en el Regimiento Patricios de Palermo presentado (el autor no lo recuerda bien) por Ricardo Piñeyro o Pancho Dotto. Y se pregunta Abós: "¿Es casualidad que Evita regrese convertida en Madonna?". Abós termina reflexionando "Que el Ejército se abra a los vientos que soplan en la sociedad, cualesquiera que ellos sean, no es una mala noticia". Es mucho mejor -digámoslo- que estar en las calles argentinas listos para reprimir o hacer inteligencia interna.

Moira Soto anuncia "Regreso con gloria". "Freddy Krueger vuelve de la manito (con garras) de su creador, Wes Craven". Se venía la séptima de la saga "Pesadilla".

Nota sin firma: "El millonario Travolta". Próximo a estrenar "Get Shorty" ("El nombre del juego"), se destaca que "Hace tres años estaba mas muerto que vivo". Su resurrección comenzó con "Pulp Fiction" del director Quentin Tarantino.

Gloria Guerrero anuncia "el" recital del año: Jimmy Page y Robert Plant juntos en Ferro Carril Oeste el 25 de enero de 1996. "La bolilla que faltaba". El milagro que todos menos Plant quieren ahora por los 50 años de Led Zeppelin, se vio 22 años atrás en el estadio verdolaga. Gloria muestra la lista de temas pero aclara que no! van a hacer "Una escalera al cielo". Por ahora, la última vez que se juntaron para tocar los Led Zeppelin (con el hijo de John Bonham en la batería) fue en 2007.

Y en la contratapa la promoción de un libro de Ediciones de la Urraca. El segundo de la astróloga Aschira. Es lo que había...

"(...) Al capital no le importa que yo intelectualmente me degrade, ni que sea un burro o una bestia de carga. Al capital le interesa que yo sea rentable, y yo lo que le estoy diciendo al capital es que para ser rentable, además tengo que tener conocimiento, tengo que estar formado, tengo que tener estabilidad en el empleo (...). Yo comparto que el empresario saque dinero, saque beneficios; con trabajadores degradados no los saca, por todas estas razones que he explicado".

"Lo moderno es que los trabajadores perdamos derechos" (Fragmento). Reportaje al gremialista español Fernando Gomez, delegado de la Federación de Industrias y Afines de España. Por Pablo A. Bekes. Revista Humor Nº 468. 10 de enero de 1996.

Concurso "María Laura dipudiosa". Segunda entrega. Revista Humor Nº 468. 10 de enero de 1996.

"La bolilla que faltaba, el 25 en Ferro - Jimmy Page & Robert Plant". Las Páginas de Gloria. Primera página. Revista Humor Nº 468. 10 de enero de 1996.

Publicidad libro "Aschira - Astrología para padres". Ediciones de la Urraca. Contratapa Revista Humor Nº 468. 10 de enero de 1996.