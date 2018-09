Tapa Revista Humor Nº 466. 13 de diciembre de 1995.

Penúltimo número del año en que "Humor" volvió a ser quincenal y a cien ejemplares exactos del final de la revista. Y con dos personajes super conocidos en la portada y que siempre tuvieron una relación complicada.

Mauricio Macri había sido electo presidente de Boca Juniors derrotando el domingo 3 de diciembre de 1995 al oficialismo encabezado por la dupla Alegre-Heller, la misma que salvó al club de desaparecer diez años antes. Había comenzado su carrera política que, utilizando a Boca como trampolín lo llevó a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2007 y a la presidencia de la Nación en 2015. Es su segunda tapa en Humor. La primera había sido en la edición Nº 400 de marzo de 1994 junto a su papá procesado Franco. Obsérverse la ferocidad captada por Cascioli en la mirada de Mauricio.

Diego Maradona había vuelto a Boca tras cumplir la suspensión que la FIFA le impuso por doping positivo en el Mundial '94. Parecía que la entidad de la Ribera se encaminaba al título pero la anarquía reinante en el plantel, sumada a la falta de autoridad del director técnico Silvio Marzolini hizo que tras puntear mas de las tres cuartas partes del torneo perdiera todo en cuatro fechas siendo el Velez de Carlos Bianchi el campeón. Maradona fue uno de los principales responsables de ese nuevo fracaso. Sus caprichos, sus exigencias, su "no llego", su "juego por respeto al público", su enfermedad (disfrazada en forma de "depresión" por el periodismo de la época y el propio club) hizo mella en su rendimiento que de todas maneras ya no era el de sus tiempos de esplendor. Diego tenía ya 35 años y estando mal fisicamente era facil presa de sus marcadores. No obstante, siguió en la primera etapa de la era Macri en Boca y con Bilardo de técnico con sus excesos, para irse al finalizar el primer semestre de 1996. Volvería (increiblemente) una vez mas.

El motivo de la tapa, en donde se lo ve a Maradona sentado en un inodoro y a Macri teniendo un rollo de papel higiénico es por la ausencia de Diego en el partido disputado en La Plata entre Estudiantes y Boca el sábado 9 de diciembre de 1995. Boca venía de ser goleado 6 a 4 por Racing en la Bombonera y ya habiendo perdido la punta ante Velez se jugaba sus últimas fichas en La Plata. Misteriosamente (o no) Maradona no jugó. El motivo que se dio fue una inoportuna colitis (o gastroenterocolitis), pero era un secreto a voces que no se lo quiso exponer frente a un posible control antidoping. Fue derrota de Boca 2 a 0 y despedida definitiva del torneo. El tiempo dio muchas respuestas y permite ver cuan enfermo estaba Maradona en esa época. Es evidente que su balance en Boca da en rojo. Un campeonato jugando en forma brillante en el apogeo de su juventud en 1981 pero ya en la década del '90 lo perjudicó mas de lo que lo pudo haber beneficiado.

A Macri le llevó dos años y medio encontrar la llave del triunfo en Boca. Lo logró trayendo a mediados de 1998 a Carlos Bianchi y casi por un golpe de suerte de los tantos que tuvo (además de la inversión inicial). El preferido de él era Daniel Passarella que terminaba su paso por la Selección tras el Mundial de Francia. La negativa de éste por su pasado en River lo llevó a traer a Bianchi con el resultado conocido. Cabe preguntarse ahora sí -casi tres años después- encontrará a alguien providencial como Bianchi que lo (nos) salve en su gestión como presidente de la Nación. No parece probable mas allá del inmenso blindaje mediático con que cuenta.

"Todo el país es trucho" es el comienzo a doble página de la revista con ilustraciones de Ceo. Estadísticas, escrutinios, fiscales y hasta Rubén Capria, figura en el Boca-Racing. Todo, excepto los menemtruchos de Giostanián (o Bostanián) que sí eran legítimos.

Enrique Kedinger es el que desde el número anterior abría la revista con su columna económica con toques políticos. Traía noticias de recesión continuada en el "sultanato" mientras Menem vivía "de fiesta en fiesta".

El fracaso de Boca traía coletazos. Ultima entrega de "Mariana Caviar", la página de la "Aristograsa" escrita por "Cani-Nannis". "Haciendo las valijas" es el triste, solitario final. Aunque nunca se irían del todo y regresarían con hijos incluídos.

A través de Anibal Litvin, "Humor" toma un caso muy serio. Es sobre el represor Luis Abelardo Patti que en ese momento era intendente en Escobar. "¿Perpetua para Patti?" es el título y es por un crimen ocurrido en enero de 1990 en donde se lo sindicaba a Patti como el autor. Pasarían muchos años para que sea condenado por las muertes de los militantes Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereira Rossi en 1983 cuando era policía. Se cita un artículo de Enrique Vazquez aparecido en el número 301 de octubre de 1991 hablando ya sobre ese homicidio.

Alvaro Abós, único analista político que quedaba en la revista escribe "Un amigo es un amigo", acerca del escandaloso nombramiento en la Corte Suprema de Justicia de Justicia de Adolfo Vazquez, amigo de Menem que reemplazaba al renunciante Ricardo Levene (hijo). Puesto a dedo fue otro mas de la nefasta "Mayoría automática" del menemismo. Renunció en 2004 bajo la gestión de Nestor Kirchner antes que se le iniciara el juicio de destitución por mal desempeño en sus funciones.

Última edición del año del suplemento "Humus". En el Nº 45 y dado la cercanía de las vacaciones, Cristian Sirouyán escribe "Naturaleza a bajo precio - Huir del asfalto". Sirouyán brinda "opciones aptas para tiempos de crisis". Lila Pastoriza escribe "Disparen sobre el ozono". Y escribe: "Pese a que las amenazas que el incremento de la radiación ultravioleta promete para el debut del siglo entrante, la industria química ha logrado prorrogar por varios años la vigencia de productos destructores del ozono, un tema de importancia global que afecta la vida en el planeta". Con fuente de Greenpeace se da el listado de países que están a la cabeza en la destrucción de la capa de ozono. ¿Quien está primero?. Estados Unidos, obvio. Segundo Japón y tercero el Reino Unido.

"Humor" y Grondona White hacen "La nueva moda de los compubares - Del estaño al microchip". Un invento de los '90, los bares informáticos puestos bajo la aguda lupa del maestro Grondona. Hoy ya no existen pero fueron furor. Causa asombro ver un monitor gigante en la pequeña mesa de un bar. Buenas tres páginas.

Típico de los noventa (y de ahora). Daniel Enzetti escribe "Márbiz no da quórum". Simple. El presentador de Cosquín devenido en director del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales) quería convertir a la entidad en una empresa rentable. Por tal motivo había despedido a estudiosos del cine como Salvador Samaritano (una institución del cine) y contratado a "expertos" en economía. Se negaba a ir al Congreso para ser interpelado. La interpelación la pedían los diputados Fernando "Pino" Solanas y Martha Mercader que había sido reporteada por el mismo Enzetti en este número bajo el título "Contra el impuesto a la cultura". El propio Solanas dice: "¿Como pueden nombrar al frente del Instituo a una persona autoritaria?". Y Samaritano declara: "En el Instituto se respira mucho autoritarismo". Márbiz (o Maharbiz) había sido director de Radio Nacional en los comienzos del menemato habiendo sido cuestionado por la misma razón, además de delito contra la administración pública.

Un clásico de cada fin de año: "Humor" presenta "Los grandes estrenos de 1996". No hay títulos tan atractivos como otros años (nos parece) pero rescatamos películas como "Pecados capitales", "La ciudad de los niños perdidos", "Aventuras en el Paraíso", "Babe, el chanchito valiente", la argentina "El verso" con Luis Brandoni y Virginia Lago y "La red" con Sandra Bullock.

Nueva edición de "Sonido Compacto" con Gloria Guerrero. La estrella es "Strictly Commercial" de Frank Zappa. Reedición del sello Rykodisc de 19 temas de Zappa que incluyen los Mothers of Invention de fines de los '60 atravesando los '70 y los '80. "Diríamos" dice Gloria: "Imprescindible".

Conciertos: Divididos en Obras el viernes 15/12 presentando "Otro le travaladna" que también es comentado por Gloria y Memphis La Blusera en el Gran Rex los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de diciembre.

Y llegamos a "Pelota". Tomás Sanz editorializa sobre la nueva frustración de Boca y las sumas gastadas por los clubes grandes para reforzar el plantel. Pronostica (y no se equivocará) que la llegada de Macri no cambiará demasiado esa metodología. Walter Clos también se refiere a Macri dándole el beneficio de la duda y preguntándose: "¿Sabrá entonces en que se metió?".

La todavía existente sección "Buena vida" a cargo de Francisco N. Juarez muestra en dos páginas "A la hora de tomárselas". Sugerencias (igual que "Humus") para las vacaciones '96.

"(...) Tenemos democracia pero no justicia. ¿Para que nos sirve la primera entonces?. Quizá para reclamar por la segunda, una, mil veces, infinitas mil veces, sin esperanza pero con convencimiento, sabiendo que, en palabras del poeta Carlos Mastronardi, la justicia es, al fin y al cabo, un anhelo que se retribuye por sí mismo".

"Un amigo es un amigo - Reemplazo en la Corte Suprema de Justicia" (Fragmento). Por Alvaro Abós. Revista Humor Nº 466. 13 de diciembre de 1995.

"La nueva moda de los compubares - Del estaño al microchip". Primera página. Por "Humor" y Grondona White. Revista Humor Nº 466. 13 de diciembre de 1995.

"La nueva moda de los compubares - Del estaño al microchip". (Incluye "Compubar de Buenos Aires". Letra: Guerrero-Sanz). Segunda página. Por "Humor" y Grondona White. Revista Humor Nº 466. 13 de diciembre de 1995.

"¿Macri sabe en que se metió?". Recuadro. Por Walter Clos. Revista Humor Nº 466. 13 de diciembre de 1995.