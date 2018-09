Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 251.

Queen tuvo una precuela. Se llamó Smile y te la vamos a mostrar en el Programa Nº 251 de Revista Beatles. Además, una de las composiciones mas hermosas de George Harrison: "All thing must pass" y de Almendra: "Para ir". Y en las Get Back Sessions Beatle pop romántico y blues. Un programa de rock.

Revista Beatles. Programa Nº 251. Listado de canciones:

1 – Earth – Smile

2 – Step On Me – Smile

3 – Doin' Alright – Smile

4 – Doing All Right – Queen

5 – Para ir – Almendra

6 – Woman - The Beatles

7 – Milk Cow Blues - The Beatles

8 – I'm A Man - The Beatles

9 – Woman – Peter and Gordon

10 – Milk Cow Blues Boogie – Elvis Presley

11 – I'm A Man – Bo Diddley

12 – All Thing Must Pass – George Harrison (Anthology 3)

13 - All Thing Must Pass – George Harrison ( All Thing Must Pass)

14 – Somebody to love – Queen