Tapa Revista Humor Nº 463. 1º de noviembre de 1995.

Una imitación de la portada de la revista "Caras" que mostraba a la pareja Caniggia - Nannis (casi) en la intimidad tras reencontrarse después de mucho tiempo debido a que Caniggia jugaba en Boca y Mariana Nannis no quería vivir en Argentina prefiriendo quedarse en Europa. La pareja era la comidilla de la farándula y se puede decir que Boca -que además contaba con Maradona en sus filas- se había adelantado tres años a lo que Diego Latorre llamó "cabaret". Obviamente, la historia no terminó bien para el club que no pudo salir campeón en ese 1995.

Fue en esa época que Nannis hizo la famosa comparación entre comer caviar o comer mortadela. "Humor" presenta una edición especial de "Mariana Caviar". "Una revista con todo lo que la mujer 'bian' debe saber". Tres páginas con "Consejos, patadas al hígado, Calentadas de cabeza, sexo y pressing y como conservar al marido...de otra". Los dibujos son del siempre genial Ceo.

Para Alvaro Abós, la pareja del momento no era la de Claudio y Mariana sino la de Carlos y Mingo y sus peleas continuas. "¿Drama de pareja o 'menage a trois?".

Lila Pastoriza escribe la segunda parte de "Algo huele muy mal en Esteban Echeverría", con el ´subtítulo "Pegoteo tóxico".

Blanqueado el abuelazgo de Menem con Antonella, hija del fallecido Carlitos Jr., "Humor" satiriza (o no tanto) con "¡A vender las joyas del abuelo!". La falta de guita daba para todo y se propone liquidar desde los palos de golf y los habanos de Fidel hasta hacer un "Tango-Tour" con el avión presidencial. La idea es de Sanz y los dibujos de Parissi.

Una de las "conquistas" menemistas fue la de festejar Halloween, una celebración yanqui hasta los tuétanos que importamos en los '90. Oscar Muiño escribe "¡¡Halow-green!!" para mezclar esa conmemoración extranjera con la actualidad política. Muiño lo dice abiertamente: "Halloween no es nuestro". Sería la última nota de este periodista en muchos meses. De todas maneras seguiría a cargo de la sección "Libros - No ficción" con las novedades en esa categoría.

Otra investigación de Norberto Bermudez desde Barcelona: "Tangente como uno" y otro caso que involucraba a alguien de la familia presidencial, Karim Yoma en esta oportunidad. Su empresa de curtiembres era investigada en España. Bermudez terminaría su etapa en "Humor" en el siguiente número.

Nueva sección: "El yeite ilustrado" a cargo del célebre Carlos Nine. Si bien hay una ilustración (pequeña), Nine se dedica a su otra pasión que es escribir. Algo que ya venía haciendo en sus anteriores trabajos que venimos mostrando en esta Cronología. El primer título de esta "Página revulsiva" es "Pappo".

Llega la edición Nº 44 de "Humus" y un tema atípico en esta ocasión escrito por Cristian Sirouyán: "Fraude en cursos de computación e inglés - Morder el anzuelo". "Humus" trata el caso también de un intoxicado con amoníaco en una planta de Coca Cola. Quedaba claro que a pesar de la necesidad, "Humor" nunca transaría y seguiría denunciando lo que había que denunciar.

Daniel E. Larriqueta, en su última nota, escribe "La máquina de hacer política - Sobre el avance de los fundamentalistas". Y deja una definición de Cavallo que lo pinta de cuerpo entero: "Me hace acordar a Data, el androide de 'Viaje a las estrellas': sabe de todo pero no tiene ningún sentimiento".

Aparecen Sanz y Grondona White y presentan: "Llevar a la novia a la oficina - Una decisión desafortunada que los hombres toman con frecuencia". El consejo es claro: "Mántenla bien lejos, conserva tu gueto".

Informe de Daniel Enzetti en "Picadillo Circo": "El negocio del llanto entró en crisis - Las telenovelas en el quirófano". Fracasos como las telenovelas "Sheik" (Canal 13) y "El día que me quieras" (Canal 9) encendieron las luces de alarma. Lo triste es que siempre -ayer, hoy y mañana- el pato lo pagan los trabajadores rasos.

En "La Bolsa del Espectáculo", crítica apenas regular a la nueva puesta de "El jorobado de París" de Pepe Cibrián Campoy en el Luna Park y favorable a "La Cassano en el Maipo" con la bailarina Eleonora. Y promesa de buen momento con la presentación del colaborador de la revista Juan Carlos Muñiz en el local "La Casona del Conde de Palermo (Honduras 3852) el viernes 3 de noviembre a las 0.30. Muñiz sigue -afortunadamente- deleitando con sus canciones.

"Al grano" presenta a Clara Zapettini (la de "Historias con aplausos" entre tantas otras) entrevistada por Silvia Itkin. "Al ´público hay que darle buen champán".

M.S. (Moira Soto) escribe "Macho gallego en alza". Se refiere a "Antonio Banderas (35), el nuevo negocio de Hollywood". De la mano de Almodovar y de su romance con Melanie Griffith, en el ambiente del cine norteamericano lo comenzaron a considerar como el "macho latino". Banderas demostró -creemos- ser algo mas. Llegaba a Buenos Aires su película "La balada del pistolero", segunda parte de la exitosa "El Mariachi".

Páginas de Gloria dedicadas al local León Gieco. "Los deditos fuera del enchufe". León presentaba el viernes 17 y sábado 18 de noviembre en el Teatro Coliseo, "Desenchufado", su último CD. "Show de no-ficción: todo desenchufado. Y hablado, también". Las declaraciones de León son siempre para guardar en la cabeza y el corazón. Gloria anuncia cuatro visitas cuatro: Paralamas (10/11, Opera), Bon Jovi (4/11 River), Buddy Guy (5 cy 6/12 Gran Rex) y Steve Vai (24/11 también en el Gran Rex).

Walter Clos en "Pelota" cuenta sobre la nueva reelección de Julio Grondona al frente de la AFA: "Voto a voto, verso a verso". Voto cantado (y no es metáfora) digamos.

Número que marca la despedida de Daniel E. Larriqueta y Juan Carlos Muñiz. Este último con "chivo" incluído. Larriqueta nos deleitó durante mas de tres años con sus columnas de política que iban mas allá de la estricta actualidad. Y Muñiz durante seis años aproximadamente estuvo a cargo de la sección "Mercado de piojos" que dejó muchas páginas brillantes. En 2005 trabajó palmo a palmo con Cascioli y Oche Califa para dar forma al libro recopilatorio "La Revista Humor y la dictadura".

"(...) Si la opinión pública, los políticos oficialistas y opositores y los que pensamos, en general, compramos el argumento de que la economía es una disciplina exacta, esto no tiene salida. Será entonces cierto que hay que insistir en el rumbo elegido aunque la gente concreta se vaya al diablo y haya que despachar fuerzas de represión cada vez mas violentas a los focos de protesta (...).

"La máquina de hacer política - Sobre el avance de los fundamentalistas" (Fragmento). Por Daniel E. Larriqueta. Revista Humor Nº 463. 1º de noviembre de 1995.

"Mariana Caviar". Primera página. Revista Humor Nº 463. 1º de noviembre de 1995.

Página revulsiva - El yeite ilustrado. "Pappo". Por Carlos Nine. Revista Humor Nº 463. 1º de noviembre de 1995.

"Vamos a desaprender, sí, porque muchas cosas de las que nos enseñaron son una cagada. ¿Acaso hay un libro que te enseñen en el colegio que te diga que la Junta Militar mató a 30.000 personas, y las tiró al río, y violó mujeres, e hizo parir chicos en condiciones deplorables, y que les robaban al hijo...¿O seguimos escondiendo la historia?. Es una práctica que ya lleva 500 años. ¿Cuantas plazas se llaman como los conquistadores que en total mataron a 60 millones de indígenas?. ¿Cuantas calles llevan el nombre de terribles asesinos?. Pizarro, Cortés, Roca, Uriburu...Vamos a tener que desaprender todo eso".

"La gente no aprende II". León Gieco. Reportaje de Gloria Guerrero. Revista Humor Nº 463. 1º de noviembre de 1995.

"Músico y periodista". Le Boster Juan Carlos Muñiz. "La Bolsa del Espectáculo". Revista Humor Nº 463. 1º de noviembre de 1995.