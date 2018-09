Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 250.

250 veces Revista Beatles. Presentamos al genial, único e incomparable Stevie Wonder. Una canción política de Simon & Garfunkel: "Cuba sí, Nixon no" y puro rock y blues con Derek and the Dominos. En las "Get Back Sessions" Beatle, tres inéditos tres de la dupla Lennon-McCartney. Y despedimos (casi), "30 minutos de vida" de Moris.

Revista Beatles. Programa Nº 250. Listado de canciones:

1 – Never Had A Dream Come True – Stevie Wonder

2 – We Can Work it Out - Stevie Wonder

3 – Signed, Sealed, Delivered I'm Yours – Stevie Wonder

4 – Cuba sí, Nixon no - Simon & Garfunkel

5 – Tell the Truth - Derek and the Dominos

6 – Waiting – Ringo Starr

7 – Awaiting On You All – George Harrison

8 – Too Bad About Sorrow - The Beatles

9 – I'll Wait Till Tomorrow - The Beatles

10 – Won't You Please Say Goodbye - The Beatles

11 – El piano de Olivos – Moris

12 – Escúchame entre el ruido – Moris

13 – Master Blaster – Stevie Wonder