Tapa Revista Humor Nº 462. 18 de octubre de 1995.

Número flojo tras haber levantado la puntería durante algunas quincenas. Diego Maradona, retornado a Boca Juniors tras haber cumplido la suspensión por doping en el Mundial de Estados Unidos 1994, y el director de Ambito Financiero Julio Ramos, enfrentados en uno de los tantos duelos verbales del "10" que -nuevo look mediante- no desperdiciaba la ocasión de pelearse con quien se le pusiera enfrente. Sea Julio Cesar Toresani, jugador de Colón en ese momento, periodistas, políticos y hasta el futuro presidente de Boca, Mauricio Macri. Tal raíd mediático lleva a "Humor" a abrir el ejemplar (con dibujos de Parissi) mostrando "Así será Teve-Diego", explicando que "Con tantos temas que toca día tras día, a Diego ya no le alcanza el espacio que le brindan los canales y las radios". Se le atribuye a Maradona haber dicho "Julio Ramos no sabe cuantos gajos tiene una pelota", en vísperas de las elecciones en la entidad xeneize. Nuevamente la historia no terminaría bien acertando una vez mas -y a su pesar- Tomás Sanz. También Walter Clos en su columna dice "Nadie le para el carro a Maradona".

Rodolfo Manuel Barros escribe "Cuanto cuesta la sonrisa de Duhalde". El entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires había gastado durante 1994 la suma de 25 millones de pesos / dólares en propaganda. El cronista afirma que algunos periodistas eran además empleados provinciales.

Increíble (para estos tiempos) nota de Oscar Muiño: "¡¡¡Que vuelva la inflación!!!". Era tal el parate de la economía que el periodista extrañaba cuando subían los precios pero había actividad y movimiento. Lo triste es que ahora (2018) además de inflación hay recesión y megadevaluación.

Cuatro páginas (cuatro!!) con guion de Sanz y dibujos de Ceo para "Simpson busca al asesino". El famoso y mediático caso del actor norteamericano O.J. Simpson, acusado de matar a su esposa y a un amigo de ésta en junio de 1994, tuvo su momento culminante el 3 de octubre de 1995 cuando fue declarado no culpable y liberado. "Humor" hace una historieta que 23 años después no causa mayor gracia.

Horacio Paone (debutante) entrevista a Juan Molina que declara "Yo metí las patas en la fuente aquel 17 de octubre". A propósito de cumplirse los 50 años de la mítica fecha. Aparece una foto en donde se lo ve a Molina en aquella gloriosa jornada. En el número siguiente y a través de una carta sería refutado por un lector.

Nueva edición de "La ciudad desnuda" a cargo de Luis Sabini Fernandez: "Tránsito porteño - Des-concierto, locura y muerte. El autor dice que de las muertes por accidentes de tránsito anuales, 6.000 entran en la categoría de "evitables". Cristian Sirouyán hace la segunda parte de "Las jugarretas de las telefónicas".

Otra sorpresa del ejemplar: Menem era abuelo!. Antonella era hija del fallecido Carlitos Jr. y Amalia Pinetta. Había nacido en junio de 1988 y tras muchos años, en 2003, le fue reconocida su filiación familiar. Con dibujos de Parissi y siendo una dulce niña en ese momento, "Humor" presenta "Como será la vida de la nietita del presi". Cuentos del abuelo, fotos con la abuela y la tía abuela (Amira Yoma) y consejos escolares para copiarse de la tía Zulemita.

Nueva investigación de Lila Pastoriza fuera de "Humus": "Algo huele muy mal en Esteban Echeverría". La instalación de una planta de residuos peligrosos era motivo de sospechas de "un negocio de envergadura con mas de un pez gordo metiendo la cola".

Otra premonitoria columna de Enrique Kedinger: "Ni Estado, ni clase media ni nada - La convertibilidad, un camino al sauicidio político". Es cierto que aguantó seis años mas pero Kedinger martilló una y otra vez sobre la inviabilidad del delirio 1 peso = 1 dólar.

Se había realizado tras una larga demora la elección por el tercer senador en Capital Federal. Graciela Fernandez Meijide por el Frente País había ganado ampliamente con el 45.7%. Segundo fue el radicalismo con el 24.2% (Jorge Vanossi) y tercero el alguna vez ganador en Buenos Aires, Antonio Erman Gonzalez por el P.J. con el 22.6% de los sufragios. Alvaro Abós y Daniel E. Larriqueta analizan una elección que dejaba mal parado al oficialismo apenas cinco meses después de la reelección de Menem que, rápido de reflejos y para minimizar la derrota en un distrito que nunca fue peronista según su explicación, anunció que en 1996 habría elección a jefe de gobierno porteño. Por una vez en su vida, cumplió.

Daniel Enzetti ("Dos filas y media") escribe en "Picadillo Circo" "¿Por qué fracasa el cine argentino?". En el informe Enzetti puntualiza que solo las películas financiadas por los canales 11 y 13 eran negocio. Hay entrevistas a directores y otra gente del cine y citamos una declaración de Juan Bautista Stagnaro: "La televisión va a lo seguro".

En "Al grano" (sin firma) se entrevista a Eleonora Cassano que hábía estrenado "La Cassano en el Maipo" dando un giro rotundo a su carrera de bailarina clásica. Con entusiasmo por esta nueva etapa declara "Estoy muy lanzada". En diciembre de 1993 había aparecido junto con Julio Bocca en la revista "Playboy".

Otro buen artículo sin firma: "Erotismo en clave femenina - Los mas osados relatos de Anais Nin llegan al cine. Se estrenaba en Buenos Aires el film "Monte de Venus".

Gloria Guerrero presenta la segunda parte de "Sonido Compacto" con mas comentarios de discos. En este caso, "Nuestro lenguaje sagrado" de Silvina Garré y "Avenida Corrientes", edición pirata de King Crimson en vivo en Buenos Aires de la cual los integrantes del grupo en ese momento no tuvieron noticias. Además, los tres días en Mar del Plata de los Redondos en la discoteca "Go" y la promesa de volver de los Ramones.

"(...) Tantas derrotas nos llevaron a doblar la cerviz. No hay humillación que no hayamos tolerado. Que nos cambien el trabajo, que nos rebajen el sueldo, que nos maltraten, que nos obliguen a laburar extra sin paga.

Esas humillaciones que se toleran solo en los años de derrota, una vez que la voluntad está quebrada. (...).

Lo peor es que consentimos que nos lo hicieran. Lo terrible es no habernos batido. La derrota duele menos cuando uno ha combatido.

No nos queda nada (...).

"¡¡¡Que vuelva la inflación!!!" (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 462. 18 de octubre de 1995.

"(...) A la larga, toda esta crisis acabará con la convertibilidad y, el Gobierno, cualquier gobierno, deberá admitir algo de déficit e inflación, contralor sobre fondos financieros y bursátiles y cambios diferenciales (...)".

Ni Estado, ni clase media ni nada - La convertibilidad, un camino al sauicidio político" (Fragmento). Por Enrique Kedinger. Revista Humor Nº 462. 18 de octubre de 1995.

La historia de siempre. "Juanita y Claudia". Por Carlos Nine. Revista Humor Nº 462. 18 de octubre de 1995.