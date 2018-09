Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 249.

En el Programa Nº 249 de Revista Beatles ponemos a La Joven Guardia en el sitial que se merece: el del Rock. Rompemos todo con la ametralladora de Jimi Hendrix; despedimos a "Bridge Over Troubled Water" de Simon & Garfunkel y en las "Get Back Sessions", Los Beatles nos hacen una canción con aires spinettianos. Y si hablamos de La Joven Guardia, decimos también Roque Narvaja.

Revista Beatles. Programa Nº 248. Listado de canciones:

1 – Machine Gun – Jimi Hendrix

2 – Bye Bye Love - Simon & Garfunkel

3 – Song for the asking - Simon & Garfunkel

4 – Ballad of Sir Frankie Crisp (Let it roll) – George Harrison

5 – Loser's Lounge – Ringo Starr

6 – There You Are Eddie – The Beatles

7 – Forty Days – The Beatles

8 – Forty Days – Ronnie Hawkins

9 – Los corderos engañados - La Joven Guardia

10 – Rajá de acá - La Joven Guardia

11 – Santa Lucía – Roque Narvaja

12 – Menta y Limón – Roque Narvaja