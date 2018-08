Tapa Revista Humor Nº 460. 20 de setiembre de 1995

Un controvertido personaje es el que protagoniza la tapa de "Humor" del número 460. Estamos hablando de Eduardo Varela Cid quien era en 1995 diputado por el Justicialismo y cuyo mandato vencía el 10 de diciembre. Fue por un partido minúsculo por la reelección pero no fue elegido y en esa fecha iba a quedar sin fueros. Hector Ruiz Nuñez en el Nº 440 de diciembre de 1994 había escrito "La sinuosa historia de Varela Cid". Vale la pena citar este párrafo: El caso de Varela Cid es paradigmático. De editar libros de autores marxistas o de izquierda, casi revolucionarios en El Cid Editor, con el advenimiento de la dictadura militar varió su ideología drasticamente dando un giro a la derecha."

Tras las elecciones el propio Ruiz Nuñez había dicho que, ya sin fueros, iba a tener que dar muchas explicaciones a la Justicia.

El motivo de la portada es claro: Un empresario acusó a Varela Cid de pedirle una coima a cambio de parar una ley de Correos. Lo hizo en sesión pública ante una comisión. Varela Cid renunció a sus fueros para someterse a la Justicia pero finalmente se le dio licencia hasta fin de año en que vencía su mandato. Todo quedó -obviamente- en la nada. Parece ser que el Correo Argentino siempre fue un botín de guerra. Y si no, fijarse en el Grupo Socma de la "famiglia" Macri.

El programa de TV que en esa época tenía María Laura Santillán, "Justicia para todos" por Canal 13 es motivo para satirizar el tema bajo una idea de Sanz y dibujos de Parissi. En este caso, "La justicia da para todo". Alvaro Abós trata el tema seria y dramaticamente y escribe "Varela Cid y el suicidio de la democracia".

Norberto Bermudez, desde Barcelona, y una buena noticia: "La extradición de Sanchez Reisse". El ex miembro del Batallón 601 iba a ser envíado a la Argentina desde España para ser juzgado en nuestro país. Después de muchas idas y vueltas Sanchez Reisse falleció en prisión en julio de 2015.

Otra buena noticia: Oscar Muiño escribe "Los desaparecidos ya tienen su primer monumento - La casa empieza a estar en orden". Iba a ser en La Plata el jueves 14 de setiembre. "La Memoria comenzó a vencer al olvido".

Informe de Cristian Sirouyán en "La ciudad desnuda": "¿Y los mil días del Riachuelo? - Nada nuevo bajo el puente". "El Riachuelo sigue sucio, pestilente y sin peces de colores". Otro de los delirios de la dupla Mendez - María Julia en el que se habían invertido millones de pesos / dólares sin ningún resultado positivo.

Enrique Kedinger nos informa que el gobierno del menemato había contratado al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger por la módica suma de U$S 120.000 mensuales para "persuadir al poder financiero de que Cavallo es Gardel y Menem es la garantía real".

Daniel E. Larriqueta escribe "Por que fracasa la política - Un fenómeno mundial que también se vive en la Argentina".

Fue en 1995. En Pekín se realizó la IV Conferencia Mundial sobre la mujer. Moira Soto escribe al respecto "Mujeres al borde...de un acuerdo".

¡Sorpresa!. Reportaje de Daniel Enzetti al sindicalista Hugo Moyano, del "Sindicato de Camioneros y MTA". Declara: "Hay gremialistas que son usados por este gobierno pero no existen para la gente". El copete de la nota dice que "(Moyano) forma parte del ala del sindicalismo mas opositora al gobierno de Menem". Otra declaración: "Esta ha sido la etapa mas negativa de toda la historia del movimiento obrero argentino".

Alfredo Grondona White hace "Desdichas de un conservador". No habla de política sino de aquellos (como él) que sufren ante el mas mínimo cambio ya sea de mobiliario, look, vecinos, electrodomésticos, prefijos telefónicos, nombres y números de calle y ropa. Para identificarse (o no).

Informe clarividente como tantas veces en Humor: Daniel Enzetti en "Picadillo Circo" escribe "La computadora copará el rating - Diarios, revistas y televisión en 'disco rígido' ". En el copete dice que "los expertos aseguran que en poco tiempo desaparecerá la industria gráfica y que los medios serán totalmente electrónicos". Ya en varios países del mundo la computadora familiar recibía diarios y revistas. Y también se iban a poder seleccionar o desechar programas de televisión. Como para recitar la frase del Indio Solari: "El futuro llegó hace rato...". Un simpático dibujo de Jorh mostrando a un perro trayendo una PC en vez de un diario ilustra parte de la nota. Otra ilustración -de Raúl Fortín en ese caso- muestra a Constancio Vigil, Amalia Fortabat, Julio Ramos y Ernestina Herrera de Noble (dueños de medios) con otra profética frase: "La computadora familiar puede consagrarlos o mandarlos a la 'papelera' (basurero electrónico). Internet había llegado.

Crítica favorable de Moira Soto a "Backbeat", película dedicada a Stuart Sutcliffe que fuera durante un tiempo un Beatle y que falleció de una hemorragia cerebral el 10 de abril de 1962. La dirigió Iain Soffley. Crítica negativa de Silvia Itkin a "Sheik", engendro protagonizado por la pareja de "Nano", Gustavo Bermudez y Araceli Gonzalez.

Doble página color de Parissi - Vaccaro para uno de los títulos de tapa: "A Fito le cortaron el humo". Al músico rosarino lo bajaron de un avión en Chile "por encontrarse alcoholizado y provocar incidentes". La ilustración muestra a distintos y conocidos pasajeros del avión amenizando el viaje en distintas situaciones.

Sin firma, laudatoria nota para el documental "Jaime de Nevares-El último viaje", documental dedicado al sacerdote defensor de los derechos humanos dirigido por Marcelo Céspedes y Carmen Guarini. La filmación se hizo sin ningún apoyo oficial. El título del artículo es "La otra cara de la iglesia".

Gloria Guerrero, con la colaboración de Andrés Ingoglia realiza la crónica del Festival "Monsters" en Ferro con Ozzy Osbourne, Megadeth y Alice Cooper entre otros. Informa que "Sigue Soda" en el Gran Rex presentando "Sueño Stereo" y que se venían para el viernes 29 de setiembre en el Luna Park, Stanley Clarke, Al Di Meola y Jean-Luc Ponty. "La noche de las cuerdas calientes".

En "Pelota", Walter Clos tilda al arquero de Velez Sarsfield, José Luis Chilavert de "paparulo" dentro del contexto de una nota relativa al Círculo de Periodistas Deportivos, lo cual hará que el paraguayo inicie una acción judicial -otra mas- en contra de la revista. "Chilavert nunca dice lo que dice" se titula la nota.

