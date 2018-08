Tapa Revista Humor Nº 456. 26 de julio de 1995.

El drama de la desocupación visto desde la óptica de Andrés Cascioli. Eso eran los '90. Dos meses escasos habían pasado del triunfo electoral de Menem logrando la reelección y parecían siglos. El tema, ocultado bajo la alfombra hasta que pasen los comicios, había estallado con toda la fuerza. Los analistas políticos que le quedaban a "Humor" dan su visión del tema. Oscar Muiño en su artículo "La máquina de picar gente - ¿Donde hay un empleo viejo Mingo?" ratifica lo que en su artículo del Nº 451 ya había anticipado: "Los trabajadores que votaron con miedo perderán lo único que les queda, su empleo". Muestra estadísticas europeas sobre que pasa con los desempleados y escribe sobre "La plata que no vendrá". Reiteramos: Son los '90 pero se lo puede reproducir hoy sin cambiar ninguna coma, y nadie se daría cuenta.

Alvaro Abós, por su parte, escribe "Discursos sobre la desocupación - La gran farsa". Y Daniel E. Larriqueta "Sobre una vieja costumbre argentina, ahora perdida - ¡Que bueno era el trabajo!.

El ejemplar comienza con una parodia de la película "Batman Forever" de reciente estreno haciendo, con dibujos de Ceo, "Batman eternamente enquilombado", imaginando que el superhéroe viva en Buenos Aires.

Muy buen reportaje de Daniel Enzetti al activista por los derechos de los LGBT y primer presidente de la CHA (Comunidad Homosexual Argentina), Carlos Jáuregui . Había estallado un mini escándalo cuando Jáuregui declaró que en los boliches gays siempre había tres o cuatro caras famosas relacionadas con el futbol. De hecho, el título del reportaje tiene que ver con eso y declara algo pintoresco: "Muchos taxistas me trataron de coimear: si les decía cual era el futbolista homosexual, no me cobraban el viaje". Jáuregui, gran luchador, falleció de SIDA el 20 de agosto de 1996.

Alfredo Grondona White (solo) hace "Los acaparadores de espacio". Aquellos que ganan metros cuadrados a fuerza de empujones y otros métodos. "Córrase que no me deja leer esta nota". "Gesticuleiros"; los que caminan en zig-zag; los que ocupan sillas con ropas y efectos; los que conversan en lugares estrechos; los "valijeiros" y otros especímenes.

Enrique Kedinger en su columna económica da en el título toda una definición de principios neoliberales: "Una argentina solo para winners". El desempleo trepaba ya al 18.6 % en mayo y se proyectaba para el 23% en diciembre de ese 1995.

Cristian Sirouyán con fotos de Gonzalo Martinez escribe en "La ciudad desnuda", Posmoderna Buenos Aires - Como pasear por la Capital sin morir en el intento". Una excursión del autor de la nota con chicos de "otros pagos" es motivo de un informe que muestra como el espacio público se había transformado en privado y el peatón, "un nostálgico prediluviano". Además, "El autotransporte, una asignatura pendiente".

Fue en 1995 (aunque parezca mentira) cuando atraparon infraganti al actor Hugh Grant dentro de un auto mientras recibía una felatio por parte de una prostituta llamada Divine Brown que, obviamente, saltó a la fama. "Humor" satiriza el tema. Primero, con un diálogo telefónico creado por Tomás Sanz: "Cuando Hugh se disculpó con Liz" (Elizabeth Hurley, la esposa) y luego con "La oral marcha sobre ruedas" con viñetas y textos de Parissi, Vaccaro y Cía.

Daniel Enzetti escribe un artículo que nos ubica en los '90: "El cine shopping". Fue a mediados de esa década cuando apareció esa alternativa. El caso es que para recuperar espectadores perdidos (50 millones en la década del '80 contra 16 en lo que iba en esta) los empresarios apostaron a las pequeñas salas en shoppings. Había casi 30 salas por inaugurarse y ninguna superaba las 300 butacas. Fue una movida que quedó para siempre. Los viejos cines con capacidad para mas de 1.000 o 2.000 espectadores quedaban en el pasado. Hay una entrevista a Roberto Saragusti, "El rey de los cines" que declara: "Los Multiplex son el futuro".

Entrevista de Moira Soto a la excelente actríz Leonor Manso. "El canal del Estado solo corta manzanas", declara Leonor en obvia referencia a Gerardo Sofovich. Protagonizaba en ese momento "El patio de atrás" en teatro.

Cristina Wargon escribe una nota que seguramente devino en anécdota: "Al circo con Sofía Gala". La hija de Moria Casán tenía ocho años en ese momento y participaba de un circo para las vacaciones de invierno con una obra escrita por Cristina. Brillante definición de la Wargon: "No me gustan los niños prodigio, pero adoro a los chicos atorrantes. Eso es exactamente Sofía Gala, empaquetada en una engañosa dulzura que derrocha a raudales".

Llegamos a "Las Páginas de Gloria" y nos encontramos engalanando la sección a Claudio Gabis que dice: "Ahora las bandas asumen la pavada como cosa seria". El guitarrista habla de la reunión de Manal en 1994 de la que él no formó parte y presenta su flamante disco "La Selección", un doble CD con temas históricos del rock nacional en el que intervienen entre otros Charly García, Fito Paez, León Gieco, Ricardo Mollo, Joaquín Sabina y Alejandro Medina, su (ex) compañero de Manal entre otros, con un gran ausente: Luis Alberto Spinetta. "Me gusta mas cuando se puede ganar guita haciendo cosas dignas".

Terminada la Copa América 1995 que ganó el local Uruguay frente a Brasil, Tomás Sanz en "Pelota" ensaya un análisis que continuará en el próximo número. La conclusión sin embargo es inequívoca: nadie jugó bien.

Concluimos este ejemplar detallando las historietas que áparecían en "Humor" para esa época ya de vacas (y páginas) muy flacas: "Protección al Menor" (Meiji - Fortín) y "Desvínculos" (Meiji - Peni). Podemos sumar las crónicas de Grondona White y Parissi-Vaccaro pero la oferta -comparado con tiempos no tan lejanos- era pobre.

"(...) Impertérritos en su doble discurso, los políticos derraman lágrimas de utilería. Ninguno de ellos ha sido capaz de decir: 'Señores: la organización económica por la que este país ha optado se financia con la exclusión de millones de personas que no tienen en él cabida (...)".

"Discursos sobre la desocupación - La gran farsa" (Fragmento). Por Alvaro Abós. Revista Humor Nº 456. 26 de julio de 1995.

- "Cuando cumplas quince años nos vamos a dar la mano" (Cristina Wargon).

- "Todavía faltan siete años (...). Mejor, dentro de doscientos treinta años, porque me parece que ya vas a estar muerta" (Respuesta de Sofía Gala).

"Al circo con Sofía Gala" (Fragmento). Por Cristina Wargon. Revista Humor Nº 456. 26 de julio de 1995.

"La plata que no vendrá" (Recuadro). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 456. 26 de julio de 1995.

Aventuras de Sarmiento. "La Garnachatha". Por Carlos Nine. Revista Humor Nº 456. 26 de julio de 1995.

Publicidad libros Ediciones de la Urraca. Revista Humor Nº 456. 26 de julio de 1995.