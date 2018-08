Tapa Revista Humor Nº 455. 12 de julio de 1995.

Dos conocidos personajes que han hecho una carrera meteórica dentro del periodismo figuran en la tapa y la historieta inicial de este número de "Humor". Nos estamos refiriendo -por si hace falta aclararlo- a Daniel Hadad y Marcelo Longobardi. Devenidos con el tiempo en poderoso empresario uno (a partir de la apropiación ilegal de la frecuencia de la AM de la ciudad de Buenos Aires) y en operadores políticos ambos siempre a la derecha de la pantalla o del eter. "Tarad y Mongobardi" como los llamaban en el sketch que hacían Jorge Guinzburg y el Negro Fontova en "Peor es nada" compartían espacio televisivo en la pantalla del canal América y una de sus máximas hazañas fue darle lugar al genocida Emilio Eduardo Massera para que "lea" cartas de detenidos en la ESMA agradeciéndole el trato recibido. Aberrante e indignante. Recordemos que allá por 1991 "Humor" presentó el muñeco "Longobarbie" y que alguna vez en un cabezal pusieron "Neustadt tuvo un hijo, se llama Longobardi". Coherencia total.

Era clamor popular que ambos percibían sobres "debajo de la mesa" para hacer sus operetas políticas. El propio Luis Majul los había denunciado. Así los mostraba Guinzburg en "Peor es nada" aunque lamentablemente no hay registros en Youtube. La tapa es una parodia de la película recién estrenada en Argentina, "Tonto y Retonto" que tuvo bastante éxito. La historieta (un clásico) está dibujada -quien si no- por el gran Ceo.

Daniel E. Larriqueta escribe "¿La derecha es hermosa?". Viviendo otro momento de esplendor (como casi siempre), el analista hace su interpretación aunque no llega a ninguna conclusión definitiva. ¿Por qué?. Porque no había nadie con quien compararla dado que el centro y la izquierda parecerían no existir.

Otra triste conclusión: "Somos derechosos y humanos". El rotundo triunfo de otro genocida, Antonio Domingo Bussi, electo gobernador de Tucumán en las elecciones realizadas el 2 de julio de 1995 con el 47% de los votos llevan a mostrar otros casos, como el de Patti intendente electo de Escobar. Y se deja picando una pregunta: "En el '78, ¿no ganaba Videla?".

Oscar Muiño entrevista a Prudencio García, coronel español dedicado a la defensa de los derechos humanos. El título lo dice todo: "Secuestrar, torturar, son aberraciones del honor militar". García consideraba al General Balza, el militar ideal.

Una increíble carta proveniente de Nigeria proponiéndole a Ediciones de la Urraca participar de una coima de 30 millones de dólares!! (trucha, por supuesto), es motivo para que reaparezca por enésima vez un legendario personaje de "Humor": El doctor Piccafeces con sus fieles secretarias Molita y Aladelta. Picca ve el filón tras esa carta para atrapar incautos pero (increíble) fracasa!. Picafecces volverá y -otra vez- será millones (para su cosecha personal).

Norma Rossi entrevista al coautor del libro "Cortinas de humo" acerca del atentado a la AMIA, Jorge Lanata. "Nos preocupamos mas por la posibilidad de un tercer atentado que por saber que ocurrió en los dos primeros. "Cortinas de humo" suena hoy como un título muy coherente para titular una biografía de Lanata.

El suplemento "Humus" llega a su edición Nº 40 y Lila Pastoriza investiga "¿Que pasa en YPF? - Alarma en La Plata, Berisso y Ensenada". Un serio tema de contaminación ambiental que afectaba los lugares mencionados es motivo del artículo. Cenizas y humo negro sobre barrios con escapes de gas incluídos hacían que todas las miradas confluyeran hacia la petrolera ya privatizada. Se muestran recortes de diarios varios mostrando el grave problema.

Gloria Guerrero en sus "Páginas" anuncia la llegada para el 19 de julio de Slash (Gun's and Roses) y Gilby Clarke. El guitarrista venía con su nueva banda Slash Snakepit y presentaba su primer disco solista "It's Five 'O Clock Somewere", título surgido a partir de una anécdota en el aeropuerto de Los Angeles en donde Slash tomó Jack Daniels a las 10 de la mañana y el barman -comprensivo- se lo sirvió diciendo "Bueno, pero son las cinco de la tarde en alguna parte". Gloria solo le pide a Slash que no haga covers de Jimi Hendrix.

Otros temas de "Las Páginas" en esta edición es la crónica de Machine Head en Obras (a cargo de Andrés Ingoglia) y la crítica (favorable) en "Sonido Compacto" del disco "GAS" de Gustavo Santaolalla.

Informe de Daniel Enzetti: "Cine argentino - No te mueras sin decirme donde corno vas". El momento de nuestro cine nacional para ese momento era tristisimo. La mayoría de las películas no llegaban a la segunda semana de exhibición debido a la indiferencia del público, excepto las que producían los canales privados como Telefé y Canal 13. El nombramiento del hiper menemista Julio Márbiz como director en el Instituto Nacional de Cine "erizó a directores, artistas y productores del 'séptimo arte vernáculo' ". "No te mueras sin decirme donde vas", de Eliseo Subiela era la única que en el primer semestre del año había salvado un poco la ropa. Parissi y Vaccaro satirizan a Márbiz con "Se viene el cine argentínisimo" por los antecedentes de éste en materia de presentaciones de festivales folklóricos como Cosquín durante décadas y también de la serie "Argentínisima" en cine. Mahárbiz (tal su verdadero apellido) había sido director de Radio Nacional durante los primeros tiempos de Menem, siendo su gestión muy discutida por -entre otras cuestiones- actos de censura a ciertos artistas y comunicadores.

En "La Bolsa del Espectáculo", Anibal M. Vinelli le pone un "excelente" a "Pocahontas", película del Estudio Disney y Silvia Itkin un "bueno" al regreso de "Cha Cha Cha" por América los martes a las 22.00, esta vez con "Dancing en el Titanic" como subtítulo y la colaboración autoral de Sebastián Borenztein.

La "Gatúbela II" Moira Soto anuncia el regreso de Batman para las vacaciones de invierno: "Cumplió 56 años y en diez días recaudó 106 palos". Se venía "Batman eternamente", la tercera de la saga comenzada en 1989 ("Batman"·)y continuada en 1992 ("Batman vuelve"). Val Kilmer es el Batman esta vez secundado por Chris O'Donnell (Robin), Jim Carrey (El Acertijo) y las bellas Nicole Kidman y Drew Barrymore entre otros y otras. El director era Joel Schumacher y la produjo Tim Burton, que dirigió precisamente "Batman Returns" en 1992.

Tomás Sanz, en "Pelota" comienza a comentar las alternativas de la Copa América que se jugaba en Uruguay. Siempre escéptico con relación a los "técnicos" (Passarella en este caso). Una Copa que terminaría ganando finalmente la selección anfitriona.

