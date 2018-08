Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 246.

En el Programa Nº 246 de Revista Beatles presentamos a la leyenda Kevin Ayers y su disco "Shooting at the moon" de 1970. Comenzamos a recorrer "Pendulum" de Creedence Clearwater Revival, terminamos con el LP "Manal" y en las Get Back Sessions, los Beatles nos enseñan cánticos religiosos. En el final terminamos gritando: "Venceremos!".