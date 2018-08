Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 245.

Llega el Programa Nº 245 de Revista Beatles y despedimos con todos los honores "Atom Heart Mother" de Pink Floyd compartiendo desayuno sicodélico con Alan. Almendra presenta "Agnus Dei" de su LP doble y en las "Get Back Sessions", Los Beatles homenajean a Ben E. King, el creador de "Stand By Me".

Revista Beatles. Programa Nº 245. Listado de canciones:

1 – Alan's Psychedelik Breakfast – Pink Floyd

2 – You Gotta Move - The Rolling Stones

3 – Agnus Dei – Almendra

4 – Save the last dance for me – The Beatles

5 – Stand By Me – The Beatles

6 - Save the last dance for me - The Drifters

7 - Stand By Me – Ben E. King

8 - Stand By Me - John Lennon