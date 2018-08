Tapa Revista Humor Nº 453. 15 de junio de 1995.

La posibilidad, luego concretada, que Diego Maradona retorne a Boca Juniors una vez cumplida su supensión por doping en el Mundial '94 es motivo de esta tapa de "Humor" con el astro y un juego de palabras con el que fuera jefe de la barra brava de Boca, José Barrita. Con dibujos de Parissi hacen la clásica historieta titulada "Maradona se las verá negras", en alusión al camerunés Tchami que jugaba de delantero en Boca. Se especulaba en ese momento que Diegote podría ser jugador y además técnico de Boca. Finalmente fue solo jugador resultando otra frustración. Para él y fundamentalmente para el club.

Número que levanta algo la puntería respecto a los anteriores. El ejemplar comienza con "Las Cosas del Poder Parte II, una parodia de la película con la historia de Menem de Molina ("Menemillo"), el "gitano cantaor y bailaor de mas gracejo". Tres páginas dibujadas por Ceo con el infaltable duelo de versos (y no solo de versos) con "Minguillo".

Nos ponemos de pie para despedir a uno de los que hizo grande a "Humor": Ultima nota de Hector Ruiz Nuñez que escribe -triste y de actualidad- "La gran depresión - Economía: sin recetas y con indicios de pánico". Parte del copete dice: "La confianza de los inversores, operadores financieros y público no va a regresar simplemente porque se la reclama en los discursos". Desde aquel Nº 128 de mayo de 1984 y por 11 años Ruiz Nuñez nos entregó brillantes informes, reflexiones e investigaciones como la de Papel Prensa en mayo de 1988 (Nº 220). Recordamos lo que escribimos en la síntesis de aquel ejemplar 128: "Número mas que importante. Hace su debut en Humor, uno de los mas excelsos periodistas de investigación que hayamos tenido en Argentina: Hector Ruiz Nuñez. Junto a Carlos Abrevaya y Carlos Ulanovsky una de las grandes incorporaciónes periodísticas masculinas en la etapa de Humor en democracia. Si bien su primera nota fue referida al tema de la deuda ("Los deudores sean unidos") y es presentado como lo que era, "Master en Economía pero no un Boston boy", Ruiz Nuñez brillaría con luz propia en Humor por temas que muy poco tuvieron que ver con lo económico. Fueron 10 años de dar cátedra en Humor con sus notas. Falleció, lamentablemente, en abril de este 2012". Una ausencia -otra mas- que "Humor" nunca pudo reemplazar.

El artículo de Ruiz Nuñez se complementa en páginas posteriores con "El juego de la poca (plata)". "Doce horas en la vida de un Clase Media que sale con 20 pesos". Que en esa época eran (decían) 20 dólares. Los dibujos son de Diego Parés, la idea de Litvin - Sanz.

Terribles Sanz y Grondona White: "Cuando un hombre ayuda en la casa, ¡Y se vuelve mas puntilloso que la mujer!". Imperdibles ejemplos que van desde pasar la enceradora, tender una cama, lavar y guardar los platos y ropa y planchar en donde es peor el remedio (el hombre) que la enfermedad (la mujer).

Suplemento Nº 39 de "Humus" a cargo de Lila Pastoriza y por fin una buena noticia: "Golpe al tráfico ilegal de fauna en la Argentina - El día que saltó el caimán". Un fallo judicial del mes de marzo condenó a un contrabandista de cueros de yacaré sino que "puso fin a un tipo de operaciones muy utilizado por los contrabandistas de fauna en el sur del continente".

Alvaro Abós escribe "Oposición se busca - ¿Quien frena los desbordes del Poder?". Enrique Kedinger hace lo propio con "¡Recesión!, gritó Cavallo". El otro columnista político de "Humor", Oscar Muiño es autor de "La ley de los burros - Sobre la nueva ley universitaria".

Reportaje de Daniel Enzetti con fotos de Gonzalo Martinez a Jorge Rial, conductor en ese momento de "El Paparazzi". Toda una vida dedicada a los chimentos, Rial dice para el título: "Si te metés dos o tres veces con Neustadt o con Mirtha, te puede costar el programa". Hay que destacar que alguna vez Rial declaró su fanatismo por "Humor" en sus tiempos de juventud.

Gloria Guerrero en sus "Páginas" realiza la crónica de las "Francofolies argentinas", un evento del que había dado cuenta en el número anterior. Además vuelve con su clásico "Sonido Compacto" presentando novedades discográficas como, por ejemplo, "Good news from the next world" de Simple Minds; "Dulces sueños" de Leo Sujatovich y "Anesthesia" de Fun People. Gloria brinda nuevos recitales programados para junio, julio, agosto y setiembre de 1995.

Daniel Enzetti comienza "Picadillo Circo" con "De la zarzuela al tango" y el estreno en el Teatro Avenida de "Gotán" con Susana Rinaldi, Juan Carlos Copes y Raúl Lavié. El teatro nombrado era, en ese momento, del empresario gastronómico Florencio Aldrey Iglesias, dueño de tres hoteles cuatro estrellas (Hermitage de Mar del Plata, City Hotel de Buenos Aires y Sol de Bariloche); una tienda, dos diarios (uno de ellos "La Capital" también de Mar del Plata) y una sala de bingo. Había comenzado su actividad laboral como un simple mozo. En la actualidad y con 87 años, sigue en actividad. El Teatro Avenida es un ícono de la Capital Federal. Fue inaugurado en 1908 y un incendio en 1979 lo dejó fuera de combate. Tras 15 años, en 1994, fue reabierto con una inversión aproximada a los seis millones de dólares.

Crítica regular en "La Bolsa del Espectáculo" a cargo de Anibal M. Vinelli de la película de Eliseo Subiela, "No te mueras sin decirme donde vas" protagonizada por Darío Grandinetti y Mariana Arias. "Los sueños fallidos". Vinelli ofrece además "Cine-Pibe para las vacaciones" con la cartelera de películas para el receso invernal. Algunos títulos: "Pocahontas"; "Batman eternamente"; "Casper" y "Tonto y Retonto". Con el afiche de esta última película "Humor" haría en un par de números una tapa con dos conocidos (y nefastos) personajes.

