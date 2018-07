Tapa Revista Humor Nº 452. 31 de mayo de 1995. 17º Aniversario.

Número posterior a las elecciones celebradas el 14 de mayo que convalidó la reelección de Menem. Y si en los últimos dos ejemplares dijimos que lo mejor estaba en la tapa, aquí ya no podemos decir ni eso. El arquero de Boca Juniors, Carlos Fernando Navarro Montoya, el "Mono", puesto como ejemplo del votante de Menem. Aún no habían transcurrido ni dos semanas del acto comicial y ya empezaban a aparecer los primeros "Yo no lo voté".

Con idea de Litvin y Sanz y dibujos de Ceo, el ejemplar comienza mostrando las "delicias" de viajar en el Tren Sarmiento recientemente privatizado. "Trenes de Buenos Aires" era la nueva denominación del servicio que seguía siendo igualmente malo.

Hector Ruiz Nuñez escribe "El viejo truco de lo legal y lo legítimo - Peligrosa utilización del derecho natural. Diversos personajes como el nefasto Mariano Grondona ponían lo "divino" o "moral" por encima de las leyes.

El propio Ruiz Nuñez y Alvaro Abós comienzan a ocuparse de la futura elección para intendente en Capital Federal. Todavía no se denominaba "Jefe de Gobierno". Aparecían los primeros candidatos: Norberto La Porta, Anibal Ibarra, Gustavo Beliz, Carlos Tacchi y el que finalmente fue el ganador en 1996, Fernando de la Rúa.

"Prohibido enfermarse - Cambios para millones de afiliados a Obras Sociales". Nota de Oscar Muiño que se adapta para la actualidad. La ampliamos.

Suplemento "La ciudad desnuda" a cargo de Cristian Sirouyán: "A fojas cero". La pregunta era "¿En que quedó el control de alimentos?". De los 3 millones de dólares que el ex intendente Saúl Bouer asignara para ese programa, el presupuesto para 1995 era de apenas 170.000 pesos / dólares. El desmantelamiento de los controles era total. Humor ya lo había denunciado en diciembre de 1992.

Grondona White y Sanz hacen: "Cuando uno sabe mas que el que nos atiende". "Pequeñas escenas de la vida cotidiana en las que uno termina haciendo lo que en realidad debería ser hecho por aquel que se gana el sueldo por hacerlo".

Alejandro Czerwacki entrevista al actor Darío Grandinetti. El título está en la tapa: "Estoy mas acostumbrado a sufrir las actitudes histéricas de las mujeres que el machismo". Grandinetti protagonizaba en ese momento "Los machos" por Canal 13 junto a Rodolfo Ranni, Daniel Fanego y Gustavo Garzón.

Nota sin firma: "Las lesbianas copan el cine - La homosexualidad femenina ya no es un secreto". Dice el copete que "las películas con mujeres que aman y gozan dejaron el cine marginal para convertirse en taquilla de salas convencionales de casi todo el mundo".

Informe de Daniel Enzetti: "La perestroika hace topless - El destape ruso cumplió cinco meses en el Astral de Buenos Aires". Géneros como el Music Hall, el Strip-tease y el Rock -prohibidos hasta hacía poco- se abrían paso en la ex Unión Soviética y llegaban al mundo. En buena hora.

Siempre nos preguntábamos como viejos lectores, cuando había empezado el declive definitivo de "Humor" mirando en retrospectiva. Tras haber comenzado la síntesis ya de 1995 creemos tener la respuesta: Fue en ese año. Cuando la revista volvió a ser quincenal y comenzó a salir con solo 62 páginas y en color. Para colmo, faltaba muy poco para que también se vaya Hector Ruiz Nuñez.

"(...) El proyecto del Gobierno parece de la década del treinta y la Argentina de hoy se parece a la del siglo pasado. Una dirigencia rica que se queda con todo, una clase media que patalea desesperada para no hundirse y una masa de pobres que, ahora, también se va a quedar sin salud".

"Prohibido enfermarse - Cambios para millones de afiliados a Obras Sociales" (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 452. 31 de mayo de 1995.

"Son las cosas del querer". Vericuetos de la historia. Por Carlos Nine. Revista Humor Nº 452. 31 de mayo de 1995.

"Las lesbianas copan el cine - La homosexualidad femenina ya no es un secreto". Presentación. Nota sin firma. Revista Humor Nº 452. 31 de mayo de 1995.