Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 243.

En el Programa Nº 243 de Revista Beatles vamos a mostrar la primera versión de uno de los grandes clásicos de la historia: "Midnight Special". Es de 1926 y también la grabaron Creedence y Los Beatles. Rescatamos del olvido a Bread, grupo de soft rock de principios de los '70. Nos deleitamos con un temazo de Derek and the Dominos y para el final, el gran grupo argentino Alma y Vida.

Revista Beatles. Programa Nº 243. Listado de canciones:

1 – Make It With You – Bread

2 – Why Do You Keep Me Waiting – Bread

3 – It Don't Matter To Me – Bread

4 – Key To The Highway - Derek and the Dominos

5 – I'd Be Talking All The Time – Ringo Starr

6 – Let It Down - George Harrison

7 – A Case of the Blues - The Beatles

8 - Midnight Special – The Beatles

9 - Midnight Special – Dave “Pistol Pete” Cutrell

10 – Mujer, gracias por tu llanto - Alma y Vida

11 – La gran sociedad - Alma y Vida

12 – Hoy te queremos cantar - Alma y Vida

Emitido el miércoles 11 de julio de 2018. 16.00 horas.