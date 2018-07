Una de las tapas mas conocidas por su réplica en las redes sociales y la triste actualidad que mantiene. El traidor a la patria Mingo lo había hecho de nuevo: Aumento de tres puntos en la alícuota del IVA. Del 18% al 21%, tasa que se mantiene hasta hoy. El texto de la portada es bien ilustrativo. Entre tanto agujero económico había estallado el escándalo de la venta de armas a Ecuador. Todo era un ¡Iva la Pepa!.

Haciendo honor a su ética periodística, "Humor" no hace mención alguna en este ejemplar -ni en los próximos- de la muerte de Carlitos Menem Jr. junto a Silvio Oltra, ocurrida el 15 de marzo. Menem Jr. fue tapa de la revista, satirizado y denunciado cuando la ocasión lo ameritaba, pero en esto no hubo especulación alguna como sí hicieron por supuesto los otros medios. Tiempo habría de analizar este caso nunca aclarado del todo.

El casamiento de la princesa Elena en España hace que Sanz (Idea) y Ceo (Dibujos) hagan la comparación con Inglaterra. Donde había "reviente" en la realeza inglesa todo era decoro y formalismo en la española. Y hasta mostraban a Elena bañándose vestida!. Como bien decía el copete: "¡El cinturón de castidad hispánico está tan firme como la peseta, majo!". El título, "España no es Inglaterra" es una parodia al famoso "Argentina no es México" con respecto al "Efecto Tequila".

Hector Ruiz Nuñez comenta el caso de la jueza Rogovsky Tapia, de 29 años, que fue designada en ese cargo en 1993 por alguien influyente en el poder y que tenía que recurrir a colegas para redactar un fallo porque ella no sabía hacerlo. Rogovsky Tapia renunció para zafar del juicio político pero volvió a estar en la consideración de los medios por un hurto de ropa en 2011que la involucraba. Ruiz Nuñez explica que la (ex) magistrada no era la única en ser designada sin antecedentes y da un completo listado de los beneficiados. La investigación es de Alejandro Lamothe.