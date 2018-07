Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 241.

En Revista Beatles presentamos a una de las bandas de Hard-Rock mas importantes de comienzos de los '70: Free. Seguimos con el LP de 1970 de Os Mutantes; Ringo, George, Moris y en las "Get Back Sessions", los Beatles versionan a Jimmy McCracklyn. Y para el final, The Police. Un programa de Rock.

Revista Beatles. Programa Nº 241. Listado de canciones:

1 – Fire and Water – Free

2 – Remember – Free

3 – All Right Now – Free

4 – Desculpe Babe - Os Mutantes

5 – Meu Refrigerador Nao Funciona - Os Mutantes

6 – Hey Boy – Os Mutantes

7 – En una tarde de sol – Moris

8 – Woman of the Night – Ringo Starr

9 – Behind That Locked Door - George Harrison

10 – Suicide - The Beatles

11 – The Walk - The Beatles

12 – The Walk – Jimmy McCracklyn

13 – Don't Stand So Close To Me – The Police