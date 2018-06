Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 240.

Revista Beatles. Programa Nº 240. Listado de canciones:

1 – Only You Know And I Know – Dave Mason

2 – Waitin' On You - Dave Mason

3 – Just a Song - Dave Mason

4 – Guarda con la rutina - Pedro y Pablo (31'41”)

5 – Without Her – Ringo Starr

6 – Is Not For You – George Harrison

7 – Not Fade Away – The Beatles

8 – Maybe Baby – The Beatles

9 – Not Fade Away – The Rolling Stones

10 – Maybe Baby – Buddy Holly

11 – Estoy tocando fondo – Viuda e Hijas de Roque Enroll

Emitido el miércoles 20 de junio de 2018. 16.00 horas.