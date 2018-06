Tapa Revista Humor Nº 443. Enero 1995.

Impresionante tapa. El casamiento entre el septuagenario Bernardo Neustadt y Claudia Cordero Viedma fue una de las comidillas del verano y revistas como "Caras" y "Gente" cubrieron el hecho con total profusión. Tomando como base unas fotos de "Caras", "Humor" realiza esta tapa con la flamante pareja y mostrando en el interior el caso de "Ascoso sexual" (a propósito del estreno de la película) y hasta una encuesta real. Neustadt no se quedó quieto e inició un juicio por una cifra sideral para cualquier editorial. Reflejamos al respecto las palabras de Tomás Sanz en un reportaje que se le efectuara al jefe de redacción y luego director de "Humor" en 2013:

"Llegó lo de Neustadt. Lo dibujamos en una playa con su mujer, tomando como base fotos de la revista Caras. Aparecía con un testículo medio afuera de la malla. Se ofendió. Un juicio civil por sumas inalcanzables…

–Te embargaban todo lo que tenías.

–La preocupación era esa. A la vuelta de un verano escuché el rumor de que el juicio no venía bien, y se me ocurrió llamar a mi abogado. Me preguntó si tenía propiedades. “Una casita en Ituzaingó, un auto viejo.” “Bueno, venda todo porque se lo sacan.” Al morir el Tano, la ex viuda de Neustadt reconsideró todo, y lo dejó de lado".

El posterior divorcio con Cordero Biedma dicen que le costó a Neustadt la suma de 12 millones de dólares. Fue uno de los "enemigos" que siempre tuvo Humor. Con un año de diferencia, él y Cascioli fallecieron. 2008 y 2009. Y ambos en junio. Neustadt -ironías del destino- el día del periodista.

La revista comienza este ejemplar mostrando, con dibujos de Ceo, a los políticos buscando el "voto playero" en vísperas de las elecciones que serían en mayo. Casi a continuación Litvin y Sanz con dibujos de Parissi muestran "Argentina no es México". El crack financiero en el país mexicano comenzaba a hacer sentir sus efectos en la City porteña. Sería llamado "Efecto Tequila" y estábamos recién en los comienzos de una gran tormenta financiera que -justo es decirlo- Enrique Kedinger venía anunciando hacía por lo menos un año y se vuelve a referir en este número.

Superproducción de cuatro páginas a color: "El extraño mundo de Carlos", parodia de "El extraño mundo de Jack". Con guion de Carlos Guarnerio y dibujos de Lucas y Mauro. Impresionante despliegue con una técnica de dibujo muy particular.

Ante el fallecimiento del Dr. Esteban Laureano Maradona, "Humor" ofrece el último reportaje que concedió pocas semanas antes de morir a Francisco N. Juarez, el autor de la sección "Buena vida". El Dr. Maradona falleció a los 99 años y el día 4 de julio, en su honor por ser el día de su nacimiento en 1895 fue declarado "Día del médico rural". "Me pasé mas de medio siglo en los confines del Chaco entre los indios".

Artículo de Hector Ruiz Nuñez: "Esa manía de linchar - Una sociedad que 'soluciona' todo con cárcel o pena de muerte". En parte del copete HRN dice "las propuestas se limitan a tres: nuevas prohibiciones, mayor pena de prisión o directamente la ejecución de los responsables".

Investigación de Luis Frontera: "Denuncian a una clínica en Palermo - Un enfermero viola y embaraza a una chica de 14 años". El hecho ocurrió en la clínica siquiátrica "Nuestra Señora del Luján". La familia optó por denunciar el suceso a "Humor" en la confianza que lo publicaría sin sensacionalismos. Cosa que siempre fue marca registrada en la revista.

Grondona White y Sanz hacen "Verano porteño". Penurias de la gente que se quedó en la ciudad mientras el resto se fue de vacaciones.

Cristian Sirouyán en "La ciudad desnuda" y un informe sobre "Las motos, esos bichos molestos - Para algunos son un sentimiento; para otros, una pesadilla".

Nueva crítica de Tomás Sanz en "Pelota" para la Selección de Daniel Passarella:. "No se critica bien...Y se juega mal".

Reportaje de Pablo Kiryluk al director del Buenos Aires Herald en ese momento, Andrew Graham-Yooll. Declara como título: "Convertir al periodismo en sacerdocio me parece una huevada". También dice una discutible frase: "En mis 50 años, nunca he visto un país tan libre como la Argentina hoy". El Herald se fundó en 1876 y dejó de salir el 31 de julio de 2017.

Se venían -parecía mentira- los Rolling Stones en febrero. Gloria Guerrero hace la previa mostrando dos producciones solistas de Charlie Watts y Ron Wood. Se había editado en Argentina con dos años de retraso. En el caso de Watts muestra su pasión por el jazz. En el caso de Wood, "un disco ("Slide On This") infinitamente simple, tan complicado y atiborrado de estímulos, tan básico y tan dificil". Hablando de jazz, Gloria anuncia la llegada de Mike Stern. El "Mejor guitarrista de jazz 1993" se presentaba los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de enero en Oliverio Jazz & Blues. Stern integró la banda -entre otros- de Miles Davis.

Daniel Enzetti otra vez instalado en Mar del Plata hace otra nota sobre Playa Franka, la playa nudista de Moria Casán y su pareja en ese entonces Luis Vadalá. Inaugurada a principios de 1994, Humor ya había hecho la crónica hacía un año atrás. Notas ambas muy parecidas. Enzetti además muestra las noticias del verano en "Pase y chusmee".

Crítica regular de Anibal M. Vinelli en "La Bolsa del Espectáculo" para "Acoso sexual" con Demi Moore y buena para "Holiday On Ice" en el Luna Park. Sergio Nuñez elogia el unipersonal de Ana Acosta "Como se rellena un bikini salvaje".

Y en la contratapa de la revista, la publicidad sobre un libro editado por La Urraca sobre...Mirtha Legrand. La necesidad tenía cara muy de hereje. Y de Legrand. Cerrame el 443.

"(...) El miedo de los inversores no se va a parar por la palabra de un ministro argentino. (...) Lo cierto es que la actual administración ha construído un modelo absolutamente dependiente. Un país entregado a los sectores externos, desguarnecido, sin mecanismos de política económica y monetaria. Ante cualquier sacudida, la Argentina está indefensa.

Corolario: la fragilidad de la economía es consecuencia inevitable de la política oficial (...)".

"¿Nacidos para gobernar?" (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 443. Enero 1995.

