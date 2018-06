Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 239.

Revista Beatles. Programa Nº 239. Listado de canciones:

1– White Mountain – Génesis

2 – The Knife – Génesis

3 – Una casa con diez pinos – Manal

4 – The Palace of the King of the Birds – The Beatles

5 – The Castle of the King of the Birds - Paul McCartney

6 – We All Stand Together - Paul McCartney

Emitido el miércoles 13 de junio de 2018. 16.00 horas.