Tapa Revista Humor Nº 441. Diciembre 1994.

Con la inscripción en la tapa como "Revista quincenal de Ediciones de la Urraca", "Humor" presenta el último número de 1994, un año dificil, en el que, entre otros, se fue de la revista Aquiles Fabregat y murió Carlos Abrevaya. La frecuencia semanal, por momentos de lectura abrumadora, se había terminado.

En la tapa vemos a la todavía pareja (por lo menos en los papeles) Susana Gimenez - Huberto Roviralta. Faltaban tres años para que Susana le tirara el cenicero por la cabeza. Que era lo que precisamente le dolía a Susy.

Algún balance en un número que todavía traía la diagramación del último año y medio. Hector Ruiz Nuñez escribe: "La historia del país pasa por Tribunales - Justicia: Lo mejor y lo peor de 1994". Una encuesta de la empresa Gallup había ubicado a los jueces como las personas menos confiables para los argentinos: 16 por ciento contra 64 de los maestros y 49 por ciento de los periodistas. Ruiz Nuñez enumera algunos casos judiciales resonantes incluyendo por supuesto el atentado a la AMIA. Sería interesante hacer una encuesta ahora respecto a la imagen de los magistrados.

Ruiz Nuñez comenta también el insólito pedido de un juez federal pidiendo a La Urraca que informe si proyectaba realizar un informe sobre el diputado menemista Antonio Erman Gonzalez. HRN se pregunta: "¿Censura previa o torpeza judicial?".

Otro balance: Lo realiza la sección "La ciudad desnuda" respecto a inundaciones, privatizaciones y cuestiones de salud ocurridas en la City porteña en 1994. Al frente del informe está Lila Pastoriza con fotos de Gonzalo Martinez y Pablo Añeli y dibujos de Dose.

Ultima del año para Grondona White y Sanz: "Los Rollersbolú vienen marchando". La evolución desde el monopatín, la patineta hasta llegar a esto. Tres páginas todavía en blanco y negro.

Enrique Kedinger escribe: "1995: Los números de la malaria". "El chiquitaje pagaba hasta $ 1,10 por dólar" (!!). El "efecto tequila" venía marchando.

Oscar Muiño pregunta, ante un incidente en la tradicional vuelta olímpica de los estudiantes secundarios "Por que ganan los autoritarios" o "De como los buenos hacen ganar a los malos".

Gabriel Frydman entrevista al "Turco" García o, mejor dicho, muestra su "Pensamiento vivo". Uno de los "futbolistas mas carismáticos del momento" declara en el título "Mi nariz es parte de mi personalidad". García habla de futbol, sexo, religión, política y temas generales.

Interesante artículo de Ana Von Rebeur: "La basura que no hay que tirar - ¿Que recuerdos son valiosos y se cotizan con el tiempo?". En la era pre Internet, Von Rebeur menciona precios de objetos, revistas, discos, etc que cotizan muy alto en una subasta. Por ejemplo, el ejemplar Nº 1 de la revista Play Boy vale casi 2.000 dólares. Y afirma: "La primera edición de "Humor", no tiene precio.

Otra de Sanz pero con dibujos de Ceo: "La moda riñonera". Recién surgidas, hacían furor. Tomás ya pergeña la "tetera", la "pañalera" y el "Esquema de cola-riñonera" entre otras alternativas.

Gloria cierra el año con una nota triste: "¿Ya no se puede salir vivo de un recital? - Se acabó ese juego que te hacía felíz". Son tres páginas en donde se comentan los incidentes en los conciertos de los Redonditos de Ricota en Huracán, efectuados el viernes 16 y sábado 17 de diciembre de 1994. A los Redonditos ya se les empezaba a hacer cada vez mas dificil realizar presentaciones en vivo. La conclusión de Gloria es desalentadora: "Parece que no se puede hacer nada. O no hacer mas recitales. O hacerlos en Provincia, 'donde sí está la Policía' ".

Nota impensada en los primeros tiempos de "Humor". Daniel Enzetti entrevista a "El te-vé personaje del año", Raúl Portal´, en la cresta de la popularidad con su programa "Perdona nuestros pecados" por ATC acompañado de Ernestina Pais. Decimos impensada porque la revista siempre lo "mató" a Portal. Enzetti hace un buen reportaje preguntándole a Portal incluso su relación con la dictadura. Son nada menos que cuatro páginas a color. Todo un homenaje.

En "La Bolsa del espectáculo" muy buena crítica de Anibal M. Vinelli a "La Máscara" con Jim Carrey y Cameron Diaz, primer estreno de 1995. "Una película que puede ser inolvidable". Buena recepción también para "Junior" con Arnold Schwarzenegger y Emma Thompson y que da lugar a la ilustración con el hijo de Menem, "Junior trabaja".

Mas "Bolsa"; Informe de Silvia Itkin: "En el '94 creció la tevé cable" y crítica apenas regular al nuevo envío de Nicolás Repetto por Telefé, de lunes a viernes a las 13.00: "Nico".

En "Al grano" aparece la ex "Peor es nada" Ana Acosta declarando: "Parece joda, pero las mujeres somos machistas". Y doble página color en tiempo de vacaciones para "Buena vida", la sección de Francisco N. Juarez que recomienda: "Chapuzones a un paso de Buenos Aires" para los que se quedan en la Capital.

"Por que ganan los autoritarios - De como los buenos hacen ganar a los malos" (Fragmento). Por Oscar Muiño. Revista Humor Nº 441. Diciembre 1994.

"(...) Lo que veo en estos últimos recitales -dice- son patotas de robo (igual que en los partidos de futbol que se juntan y afanan y hasta se pelean entre ellos mismos por cuestiones de 'jurisdicción). Nosotros nos sorprendimos, porque después de muchos años con los Redondos nuestra misión siempre fue 'cuidar' al que está adentro, pero esta vuelta nos avasallaron (...)".

"¿Ya no se puede salir vivo de un recital? - Se acabó ese juego que te hacía felíz". "Lo que dice la Seguridad" (Fragmento). Declaraciones de Martín Navarro, jefe de Seguridad de Los Redondos. Las Páginas de Gloria. Revista Humor Nº 441. Diciembre 1994.

