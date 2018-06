Revista Beatles. Reproducción del Programa Número 238.

Revista Beatles. Programa Nº 238. Listado de canciones:

1 – Bottoms Up – Peter Green

2 – The End of the Game – Peter Green

3 – The Only Living Boy In New York - Simon & Garfunkel

4 – Why Don't You Write Me - Simon & Garfunkel

5 – Aire de amor – Almendra

6 – Mestizo – Almendra

7 – Fastest Growing Heartache In The West – Ringo Starr

8 – Window, Window – The Beatles

9 – I Lost My Little Girl – The Beatles

10 - I Lost My Little Girl – Paul McCartney

11 – What Is Life - George Harrison

12 – Angel Of Harlem – U2