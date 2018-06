Tapa Revista Humor Nº 438. Diciembre 1994.

Hay que ser muy fan de "Humor" para recordar esta tapa. Por supuesto, no la recordábamos. La jugadora española de tenis Arantxa Sanchez Vicario, multicampeona en ese 1994 y de complicada actualidad por cuestiones personales e impositivas. Tomás Sanz en "Pelota" la dibuja retornando una mítica serie que a comienzos de los '80 hacía con Guillermo Vilas y su manger Ion Tiriac: "Aprendiendo a sacar con Arantxa Sanchez".

Un operativo inédito de control antidoping masivo ordenado por el juez Roberto Marquevich da motivo para la sátira "El juez Mercavich y sus Incocables". El operativo en cuestión fue realizado el 12 de junio de 1994 a los 32 jugadores que integraron los plantes de Platense y Gimnasia y Esgrima que se enfrentaban en el bosque platense. Si bien el hecho tenía casi seis meses, se comentó con fuerza en la primera semana de diciembre de ese año. "Historias futboleras" con dibujos de Tabaré y Walter Clos en su columna habitual dan cuenta del episodio. En clave humorística y periodística.

Escribe Hector Ruiz Nuñez: "La justicia en estado de desprestigio terminal - El escándalo de los seis langostinos". Un juez (Bernardo Vidal) actuando acorde a derecho había dispuesto la libertad de seis personas acusadas de narcotráfico en la "Operación Langostino" que databa de 1988 y estaban sin condena. La presión mediática hizo que la Corte Suprema menemista revocara el fallo ordenando que se dicte nueva sentencia. Los implicados volvieron a prisión. Como bien reflexiona Ruiz Nuñez: "¿Donde está la lista de los políticos, jueces, fiscales y abogados defensores que ensuciaron la causa con irregularidades y demoras durante seis años y cinco meses?".

Tres páginas a color con dibujos de Ceo para "¡Felíz memoria para todos!" y una sátira al ping pong de preguntas y respuestas que Chiche Gelblung hacía en su programa "Memoria" a diversos políticos.

Buen reportaje de Alejandro Czerwacki a Domingo Quarracino, hermano de Antonio, cardenal primado de Buenos Aires. "No tengo ningún problema en sentirme el Quarracino de izquierda" declara. Los hermanos Quarracino eran el agua y el aceite. El sacerdote falleció en 1998, Domingo, que fue dirigente del Partido Socialista Auténtico, en 2001.

Regresa (y se vuelve a ir) Santiago Varela!. El que fuera último autor de los monólogos de Tato Bores escribe "Lo que mata es el pulso". "Siguiendo el ejemplo de los teléfonos, inventan nuevos patrones de medida para facturar servicios". El "Glup" para facturar el agua; el "Chispotazo" para la electricidad y el "Pssss" para el gas. Ideas que se podrían aplicar en estos tristes nuevos / viejos tiempos de neoliberalismo.

Enrique Kedinger escribe "Marcha triunfal pero a contramano". Y escribe algo profético aunque él siempre la tuvo clara: "Clanes como el de Yabrán guardan datos cuya difusión (...) pondrían en aprietos a la dinastía riojana".

Grondona White y Sanz (Chivas y Regal) presentan: " 'Degustadoras' en el supermercado". "A cada paso una tentación. Pero que dificil es dar un paso entre tanto stand amontonado". (...) Algunas ofrecen productos light, pero están bastante fuertes".

Reportaje Nº 2. Es al abogado Ricardo Monner Sanz que en el ejemplar anterior había escrito su primer artículo en "Humor". Brinda mayores precisiones y dice: "Se viene una ofensiva brutal contra el PAMI que tiene que ver con el litigio entre grupos de poder". Repetimos lo que dijimos: Después de realizar numerosas denuncias durante la gestioón anterior, se lo nota extrañamente quieto a Monner Sanz en la era Cambiemos, como si no hubiera nada por investigar.

Marcelo Lacanna amplía un comentario efectuado por Juan Carlos Muñiz en la última edición de "Mercado de piojos" y escribe "El fenómeno del público imbecil". Se refiere al "público neurótico", ese que "es incapaz de disfrutar sin hacerse notar coreando la letra a los gritos". Un fenómeno que comenzó a fines de los '80 o principios de los '90 y que se mantiene incólume hasta hoy. Terminamos con esta frase: "Una canción no merece ser estropeada por el griterío de cuarenta mil boludos que siguen revoleando la remerita y saltando en el lugar".

Tomás Sanz refiere brevemente a Velez campeón intercontinental 1994 tras ganarle 2 a 0 en Japón al Milán. Despojado de toda subjetividad, pone el logro del equipo de Carlos Bianchi en su justa dimensión. O sea: Ni tanto ni tan poco.

Reportaje Nº 3. Al médico y ex futbolista Roberto Avanzi, quien supo jugar precisamente en Velez. Titular en ese momento de la Sociedad Argentina de Traumatología se refiere también al famoso caso de antidoping masivo ordenado por el juez Marquevich. Y se pregunta: "¿Este mismo juez hubiera corrido presuroso a hacer los análisis en el Poder Legislativo?". Prestigioso profesional, Avanzi es en la actualidad director médico del Centro de Traumatología, Rehabilitación, Entrenamiento y Evaluaciones Deportivas (Cetred).

Nueva sección que tendría vida efímera: "¿Es usted un A.M.I. (Argentino Medio Informatizado)?". La escribe Amilcar Romero y es un servicio que ofrece "Humor" ante el auge de las computadoras domésticas en la era pre Internet. Romero daría clases "sobre una materia que necesitamos para nuestra vida cotidiana".

Gloria Guerrero y sus "Páginas" partidas en dos respecto a las presentaciones de Megadeth en Obras (cinco funciones en total). Andrés Ingoglia escribe "La maquinaria perfecta" y Gloria se queja -recordamos algo similar con Van Halen en 1983- por el volumen de Obras con "Te escucho demasiado". Hay info además sobre el "Recital por la reconstrucción de la AMIA" que reunió a Juan Carlos Baglietto, Luis Alberto Spinetta, Fito Paez, Andrés Calamaro, Fabiana Cantilo y muchos otros.

Suplemento Nº 33 de "Humus": "Contaminación ambiental y justicia - Crimen y castigo". Los delitos ecológicos que nunca eran (y son) castigados. Escribe Alejandro Czerwacki. Cristian Sirouyán por su parte muestra "Tapados por la basura - Los malos aires del Camino del Buen Ayre".

El propio Sirouyán en "Al grano" entrevista a una sensual Adriana Varela. "Los pendejos me dicen: Loca, pero este tango es reheavy".

Se venía la temporada de verano y Daniel Enzetti presenta La vedette será el Maipo - Julio Bocca y Lino Patalano apuestan a la revista". Con una inversión de 1.000.000 de dólares, a mediados de enero de 1995 levantaban el telón de un espectáculo sin estrellas pero con coreografía, vestuario, orquesta, decoraciones y sketchs a todo lujo. Patalano, un auténtico empresario, declara: "Refaccionamos a nuevo todo el teatro, que tenemos en concesión por cinco años, con opción a compra".

Un clásico de los últimos tiempos vuelve como cada fin de año: Los estrenos cinematográficos para 1995. A doble página a color. Algunos títulos: "Acoso sexual" con Demi Moore; "Entrevista con el vampiro" con Tom Cruise; "Mujercitas" con Wynona Rider; "La Máscara" con Jim Carrey; "Ed Wood" con Johnny Deep y "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino con John Travolta.

Comenzaba diciembre y el último mes en el que "Humor" sería de frecuencia semanal. Muchos estaban escribiendo sus últimas notas y dibujos para la publicación. Ya ampliaremos.

