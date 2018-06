Tapa Revista Humor Nº 437. Noviembre 1994.

Un excelente dibujo del genio Cascioli para alguien que ni ahí se merecía tanto esfuerzo. Zulemita Menem agarrada in fraganti copiándose durante un examen en la UADE. Usaba un sistema digno de Los Simuladores recibiendo la data por auriculares. Sus compañeras de la carrera de Administración pusieron al descubierto la maniobra y lo denunciaron ante la prensa. Una de las alumnas, Martina Kambic, poco tiempo después tuvo un terrible y misterioso accidente automovilístico en la Patagonia que la dejó cuadripléjica. El hecho nunca se aclaró pero fue otro eslabón mas de la cadena de violencia y muerte durante el menemismo. "Humor" muestra para que otras cosas Zulemita usaba el "machete electrónico".

El comienzo de la revista es a tres páginas a color con "Como quedaron los parientes de Menem". El riojano y su numerosa comitiva (150 personas) había visitado Yobrud, Siria, que era la tierra de sus antepasados. Parece que estaban contentos de que llegaran...y de que se fueran. El guion es de Sanz y los dibujos de Ceo.

El imprescindible Hector Ruiz Nuñez y otro informe brillante: "El fenómeno de los curas sanadores - Un nuevo producto de la Iglesia Católica para competir en el mercado de las religiones". Explica Ruiz Nuñez: "Utilizan practicamente los mismos ritos que las denominadas sectas y los curanderas. La jerarquía eclesiástica los critica, pero los tolera porque neutralizan el éxodo de católicos a los cultos evangélicos sanitaristas". Dice Ruiz Nuñez que, por ejemplo, el libro de Victor Sueyro sobre los curas sanadores había vendido 100.000 ejemplares.

Cristina Wargon confiesa "Casi fui a la fiesta de Caras". No era broma. Cristina fue llamada por teléfono por los organizadores para pedirle la dirección y envíarle la invitación correspondiente. Una vez superado el soponcio la Wargon se la dio...pero la tarjetita no llegó nunca. Y así se quedó sin estar al lado de Tinelli, Sofía Loren, Xuxa, Armando Manzanero y otros integrantes de la farándula. Hay una foto de Pancho Dotto con una casi niña Dolores Barreiro que si se llega a publicar ahora da lugar a un escándalo.

Gustavo Borda entrevista a Eva Giberti, prestigiosa especialista en temas de la mujer. "La pobreza de la mujer , no es la misma que la de los hombres". Habla sobre la nueva ley de adopción que se iba a tratar y dice también: "El inconveniente que tenemos en estos momentos es la inclusión de chicas de ocho a diez años en prácticas que tienen que ver con el manoseo, la masturbación y la felación".

"Agárrense, que se viene 1995". Lo dice Enrique Kedinger y anticipa lo que sería pocos meses después ya en el año nuevo el efecto "Tequila".

"Para un radical, no hay nada mejor que ganarle a otro radical". Lo dice Oscar Muiño en "La ley de la Interna". Horacio Massaccesi había sido elegido candidato presidencial por el radicalismo para 1995.

Federico Grondona White y Sanz de Alvear presentan "¿Que sabe usted de champañas'". La popularidad que logró la bebida antes reservada a fiestas muy exclusivas es motivo de análisis por parte de la genial dupla.

Reportaje onda 100 preguntas (aquellas del suplemento "Animo") de Alejandro Czerwacki a la talentosa actriz María Zocas. "La formación que me dieron en la escuela religiosa es contradictoria y mentirosa".

Gloria Guerrero en sus "Páginas" entrevista a Norberto "Ruso" Verea de la Heavy Rock and Pop. Casi tres páginas con las siempre interesantes declaraciones del Ruso que no solo habla de música. "Somos los mejores porque somos los peores". Todas las noches desde la Rock and Pop junto a Alejandro Nagy, Verea lucía su repertorio de música thrash, hardcore, punk y death. El "Ruso" terminaba su programa a las 3.30 de la mañana, dormía unas horas en la propia radio y a las 6.30 estaba listo para salir al aire en "Rompecabezas" con Jorge Lanata y para hablar de deportes.

Daniel Enzetti en "Picadillo Circo" escribe "Hombre manos de tijera" y da las primeras informaciones sobre la nueva película de Eduardo Calcagno, "El censor" protagonizada por Ulises Dumont. Inspirada en Miguel Paulino Tato, dueño y señor de la censura durante los años '70 el film se estrenó finalmente el 12 de octubre de 1995. Tato -nefasto personaje- fue el que inspiró también a Charly García para componer "Las increíbles aventuras del señor Tijeras", incluído en el álbum "Pequeñas anécdotas sobre las instituciones" de Sui Géneris en 1974. Mutiló 1.200 películas y prohibió 337 durante el gobierno de Isabel Perón y en la dictadura de Videla.

Y para terminar dos! reportajes mas. Cristian Sirouyán al empresario teatral Carlos Rottemberg, dueño de cinco teatros y en "Al grano" Celia Cruz dice "Cuando ellos se vayan yo regreso", referente a su situación en Cuba, país del que se habia ido en 1960 y nunca pudo regresar ni siquiera para el sepelio de su madre. La diosa de la salsa presentaba su disco "Irrepetible" en el Teatro Opera los días 2 y 3 de diciembre de 1994.

Por último, en la contratapa de este número aparece publicitándose un libro de la astróloga Aschira. ¿Que habrá dicho Aquiles Fabregat, ya fuera de la revista, cuando la vio, si es que la vio?. El, que combatió hasta el final a todos los videntes, manosantas y demás especímenes que se dedicaban a hacer futurología y que los desenmascaraba año tras año mostrando sus fallidas predicciones. Era otro síntoma de decadencia y, sin embargo, no había nada para reprochar. "Humor" peleaba contra viento y marea para seguir adelante echando mano a todos los recursos. Pero cada vez costaba mas.

"(...) Se parte de la premisa de que los milagros son un monopolio de la Iglesia y cualquiera que presuma de lograrlos, si no es un religioso católico, es un chanta. El sacerdote que cura milagrosamente es llamado respetuosa y hasta afectivamente 'cura sanador'. Para cualquier competidor está reservado el nombre despreciativo de curandero, aunque también invoque a Dios (...)".

"El fenómeno de los curas sanadores - Un nuevo producto de la Iglesia Católica para competir en el mercado de las religiones" (Fragmento). Por Hector Ruiz Nuñez. Revista Humor Nº 437. Noviembre 1994.

Publicidad Sex Humor. Libro de Latex. Revista Humor Nº 437. Noviembre 1994.

La Gallareta de Joselovski. Leyendas argentinas. Por Carlos Nine. Revista Humor Nº 437. Noviembre 1994.

Publicidad libro "Las predicciones de Aschira". Contratapa Revista Humor Nº 437. Noviembre 1994.