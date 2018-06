Tapa Revista Humor Nº 436. Noviembre 1994.

Una tapa que hoy, seguramente, Cascioli no haría. Luis Miguel, de visita en Argentina para esa época (Ana Von Rebeur había comentado algo de la locura de las fans en el número anterior) con los hijos de Menem, Zulemita y Carlitos Jr. y una clara alusión a la posibilidad que el cantante sea gay. Hay una historieta de tres páginas a color con guión de Sanz y dibujos de Ceo llamada "El día que me quieras" pero en conjunto y 24 años después no tiene ninguna gracia. En buena hora.

Hector Ruiz Nuñez escribe: "Garantías y excarcelaciones versus cárcel y mas cárcel - Divorcio entre la justicia de los jueces y la justicia de la gente". Largos título y subtítulo para la conclusión de Ruiz Nuñez: "O se endurece el Código Penal o los ciudadanos aprenden que la seguridad no se logra con millones de presos". Clarísimo.

Debut en Humor del abogado Ricardo Monner Sanz. Lo hace con la nota "Intentan privatizar el PAMI y la información de fronteras". Fue la primera denuncia de las mas de 130 que Monner Sanz realizó en su larga trayectoria profesional. Una de las mas notorias fue la de la venta ilegal de armas a Ecuador por parte del gobierno de Menem. Durante la administración kirchnerista denunció entre otros a Amado Boudou. Se lo nota extrañamente silencioso en la gestión Macri. Como si no hubiera nada para investigar. Seguiría escribiendo en "Humor" y de hecho el tema de la venta de armas a Ecuador lo publicó en la revista.

Investigación de Martín Becerra en "La Ciudad Desnuda". "Los contratos de recolección de basura". En 1995 vencían las concesiones otorgadas por Carlos "Choro como" Grosso a Cliba y Manliba y se manejaban millones de pesos / dólares en las nuevas licitaciones. Por supuesto, el Grupo Macri (Manliba) estaba al pie del cañón para seguir siendo el adjudicatario de un gran negocio. Excelente informe de cuatro páginas.

Alvaro Abós transcribe en forma íntegra un cassette hecho llegar por un lector con la siguiente confesión: "Por que votaré al menemismo". Da las explicaciones de que, si bien considera a este gobierno como el mas corrupto de la historia, decidió votar por él. "El verdadero motivo de mi voto continuista es la convicción profunda que no cualquiera puede manejar el sistema que ha hecho de la corrupción, no un rasgo extravagante sino la razón misma de existir". Y pone como ejemplo el caso de Italia, que debido a la "Mani Pulite" marchaba, según él, hacia el abismo. Como a un adicto a quien se le saca la droga de golpe. Interesante y que tal vez explica el voto conservador que se dio en 1995.

Tomás Sanz y Alfredo Grondona White hacen "Dura vida del deportista encerrado". Distintas vivencias de los que estaban condenados a hacer deportes en la 9 de julio "convertida en 'agobiante patio de recreación' ". Convivían entre vallas y parecían "reclusos a la hora del esparcimiento".

Daniel E. Larriqueta escribe "Recuerdos de la austeridad". En 1988, el gasto público era la mitad del de 1994. A pesar del desguace del Estado en forma de privatizaciones.

Pasado el relato sobre la adolescencia y la mediana edad, llega de la mano de Edda Diaz, "La crisis de la tercera edad". Y transcribe una frase de Pablo Picasso: "Lleva tiempo llegar a ser joven". Fue su última nota. El ciclo de Edda en "Humor" duró cuatro artículos.

Cristian Sirouyán entrevista al médico Mario Fuentes Cruz, especialista en la Atención Primaria de la Salud de Cuba. Y declara: "En Cuba no podemos dilapidar ni una aspirina".

Otro reportaje. En este caso desde Italia, Sergio Levinsky al "número uno del periodismo italiano", Gianni Miná. Es sobre Maradona y dice: "El sistema no le perdonó a Maradona que atacara el Poder". También se refiere en muy críticos conceptos a Silvio Berlusconi.

Nota feminista de Cristina Wargon: "Mientras llega la liberación, que bien nos vendrían algunas cosas". Cristina habla de tareas del hogar que llevan adelante las mujeres como destapar el resumidero de la cocina, limpiar el agujero de la bañera o trabajos menores como lavar frascos de mayonesa o darles de comer a perros y gatos. Felizmente para Cristina (y parta todas), ahora es normal que ese tipo de actividades hogareñas se repartan o, directamente, las realice el hombre de la casa.

Gloria Guerrero comenta los conciertos de Aerosmith: "Dos noches al palo - La fiesta inolvidable". Además, "Y Luis volvió". Spinetta en el Velódromo Municipal gratis auspiciado por la Municipalidad de Buenos Aires. El Flaco ya tocaba con el Tuerto Wirtz y Marcelo Torres, futuros Socios del Desierto, y tuvo como invitados sorpresa a Edelmiro Molinari (su ex compañero de Almendra) y María José Cantilo.

Moira Soto y el cine: "Robert De Niro parió otro Frankestein". Dirigido por Kenneth Branagh y producido por Francis Ford Cóppola, se presentaba en Argentina una nueva versión de la famosa novela de Mary Goldwyn Shelley escrita en 1816. El estreno estaba previsto para el 1º de diciembre de 1994, "en cinco salas de Buenos Aires y diez del interior del país". Hay un muy buen informe de la película y de la saga de otros films con la criatura.

